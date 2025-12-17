Strom, Stahl und Geschwindigkeit: Die zweite Geburt des Fortschritts

Als Licht die Nacht verdrängte und der Mensch zum Dirigenten seiner eigenen Energie wurde. Wenn die Nacht zu arbeiten beginnt.

London, 1880. Eine Glühbirne flackert, kaum größer als eine Faust – und die Welt bleibt zum ersten Mal wach. Das Licht, das Thomas Edison zähmt, ist mehr als eine technische Errungenschaft: Es ist ein psychologischer Wendepunkt. Die Dunkelheit verliert ihre Macht, und der Tag wird elastisch. Fabriken brummen, Städte leuchten, und die Menschen gewöhnen sich daran, dass Arbeit keinen Sonnenuntergang mehr kennt. Die zweite industrielle Revolution beginnt nicht mit einem Knall, sondern mit einem Lichtschalter.

Dr. Andreas Krensel beschreibt diese Zeit als „die Elektrifizierung des Denkens“. Nach der Dampf-Phase des mechanischen Mutes folgt nun eine Ära der systematischen Präzision. Der Strom ersetzt Muskel und Feuer durch etwas Unsichtbares – eine Energie, die sich nicht greifen lässt, aber alles durchdringt. Elektrizität wird zum neuen Element des Lebens, so wie Wasser und Luft. Sie fließt durch Städte, Körper, Fabriken und Synapsen. „Es war der Moment,“ sagt Krensel, „in dem der Mensch begann, das Unsichtbare zu beherrschen – und damit eine ganz neue Ebene von Verantwortung betrat.“ Dr. Andreas Krensel, Wissenschaftler mit Wurzeln in Biologie, Neuroforschung und industrieller Praxis, untersucht, wie Energie, Struktur und Wahrnehmung zusammenwirken, um technologische Entwicklung zu ermöglichen.

Der neue Pulsschlag der Welt

Mit der Elektrizität zieht ein neues Tempo ein. Was früher Stunden dauerte, geschieht indessen in Sekunden. Kommunikation und Transport werden synchronisiert. Alexander Graham Bells Telefon (1876) und Guglielmo Marconis drahtlose Telegrafie (1895) verbinden Menschen über Kontinente hinweg. Ein Gedanke kann inzwischen reisen – fast so schnell wie das Licht selbst.

Henry Ford in Detroit bringt 1913 das Fließband in Bewegung. Er macht aus Produktion ein Orchester. Kein Zufall, kein Stillstand, nur Rhythmus. In Fords Fabriken wird jede Bewegung geplant, jede Schraube hat ihren Takt. Ein Arbeiter schraubt nicht mehr ein Auto – er schraubt ein Fragment. Ein kleiner Handgriff in einer riesigen Symphonie. Das Ergebnis: ein Auto alle 93 Minuten. Die Idee, dass Effizienz ein moralischer Wert ist, entsteht hier.

Krensel kommentiert diese Phase mit einem Blick in die Biologie: „Was Ford im Werk tat, tut die Zelle im Körper. Sie spezialisiert sich, um das Ganze zu stabilisieren.“ Arbeitsteilung wird zum evolutionären Prinzip. Doch wie jede Spezialisierung birgt sie eine Gefahr: Verlust der Ganzheit. Menschen werden zu Zahnrädern, perfekt geschmiert, aber zunehmend entfremdet.

Von Öl, Stahl und Träumen – die Geburtsstunde der Moderne

Die zweite industrielle Revolution steht unter dem Zeichen des Stahls. Mit dem Bessemer- und dem Siemens-Martin-Verfahren wird die Produktion von hochwertigem Stahl so billig, dass die Welt neu gebaut werden kann. Brücken wie die Brooklyn Bridge (1883) und der Eiffelturm (1889) sind mehr als Bauwerke – sie sind Manifeste. Sie sagen: „Der Mensch kann den Himmel strukturieren.“

Auch unter der Erde verändert sich alles. Öl wird zum Blut der Moderne. Der Verbrennungsmotor – Nikolaus Otto, Karl Benz, Rudolf Diesel – verwandelt Energie in Bewegung, Mobilität in Freiheit. Das Auto ist keine Maschine, es ist ein Versprechen. Zum ersten Mal kann ein Mensch unabhängig reisen, ohne Pferd, ohne Schiene, ohne Genehmigung. Doch mit dieser Freiheit kommt Abhängigkeit – vom Treibstoff, von Märkten, von einer Welt, die sich plötzlich schneller dreht, als ihre Bewohner begreifen.

Krensel nennt diese Zeit „die große Beschleunigung der Wahrnehmung“. Alles scheint möglich, aber nichts mehr sicher. Die Globalisierung beginnt: Schiffe, Züge, Telegrafen verbinden Wirtschaftsräume, Kapitalströme, Ideen. Deutschland, einst Agrarnation, wird zur Wissenschaftsmacht. Chemie, Elektrotechnik und Maschinenbau verwandeln das Kaiserreich in ein Labor. Siemens, BASF, AEG – aus Werkstätten werden Imperien.

Wenn Wissen zur Industrie wird

Die zweite industrielle Revolution ist nicht nur eine technische, sondern auch eine intellektuelle Eruption. Wissen selbst wird industrialisiert. Forschung wird planbar, systematisch, arbeitsteilig. Max Planck, Albert Einstein, Marie Curie – diese Namen stehen nicht nur für wissenschaftliche Brillanz, sondern für die Geburt einer neuen Epoche: der Wissenschaft als Wirtschaftsfaktor.

Die Universitäten werden zu Kraftwerken der Ideen. Der Satz „Wissen ist Macht“ bekommt eine neue Bedeutung – Wissen wird Kapital. Dr. Krensel zieht eine faszinierende Parallele: „In der Biologie lernen Organismen, Energie effizienter zu nutzen. In der Gesellschaft lernt die Wissenschaft, Wissen effizienter zu erzeugen.“ Die Erkenntnis selbst wird zum Produktionsprozess.

Doch Effizienz hat ihren Preis. Je mehr Wissen spezialisiert wird, desto schwieriger wird das Verständnis des Ganzen. „Wir sind klüger geworden,“ sagt Krensel, „aber vielleicht nicht weiser.“ Ein Satz, der heute, in Zeiten künstlicher Intelligenz, aktueller klingt denn je.

Das elektrische Versprechen – und die Angst vor dem Kurzschluss

Mit der Elektrizität zieht auch ein Gefühl von Kontrollverlust in die Gesellschaft ein. Strom ist unsichtbar, unberechenbar, gefährlich. Zeitgenössische Karikaturen zeigen Blitze, die Häuser anzünden oder Menschen elektrisieren. Die Furcht vor dem Unsichtbaren ist eine Urangst. Und doch ist sie der Preis des Fortschritts.

Die Elektrifizierung erlaubt es Fabriken, unabhängig von Wasserläufen zu entstehen. Städte wachsen chaotisch, aber produktiv. Der Wohlstand verteilt sich ungleich – die Mittelschicht expandiert, aber auch die Ungleichheit. Neue Arbeiterbewegungen entstehen, Sozialdemokraten und Gewerkschaften fordern Rechte. Das Bürgertum fürchtet Revolution, die Politik erfindet Reformen.

Krensel betrachtet das mit kühlem Humor: „Der Strom hat nicht nur Lampen erleuchtet, sondern Köpfe. Man kann keine Gesellschaft unter Spannung setzen, ohne Funken zu riskieren.“ Diese Funken zünden Ideen: Arbeitsschutzgesetze, Sozialversicherungen, Bildungsoffensiven. Die Gesellschaft lernt, dass Fortschritt nicht nur Innovation, sondern Regulation benötigt.

Kommunikation wird Geschwindigkeit – und Geschwindigkeit zur Droge

Wenn ein Gedanke um die Welt reisen kann, verliert er seine Herkunft. Das Telefon und die Telegrafie machen Information zu einer Ware. Börsen reagieren in Sekunden, Zeitungen berichten in Echtzeit. Die Distanz verliert ihre Bedeutung, aber auch ihre Romantik.

Der Mensch lernt zu multitasken, lange bevor es das Wort gibt. Krensel vergleicht die Kommunikationsnetze dieser Zeit mit neuronalen Netzen: „Jede neue Leitung ist eine Synapse. Und wie im Gehirn gilt: Je dichter das Netz, desto schneller die Reaktion – aber desto größer auch die Gefahr der Überreizung.“ Schon im 19. Jahrhundert taucht das Phänomen der Überforderung auf. Ärzte sprechen von „Nervenschwäche“, Schriftsteller von „Erschöpfung“. Heute würden wir sagen: Burnout.

Der Mensch im Takt der Maschine

Die zweite industrielle Revolution schafft die moderne Arbeitsgesellschaft. Schichtpläne, Akkordarbeit, Lohnsysteme – die Uhr wird zum Herrscher über den Tag. Zeit ist Geld, buchstäblich. Diese Logik verändert alles: Architektur, Familienleben, Freizeit.

Aber während Fabriken Summen zählen, summt draußen eine andere Melodie. Künstler, Dichter und Philosophen reagieren mit Sehnsucht. Der Impressionismus fängt das Licht ein, das die Elektrizität möglich gemacht hat. Nietzsche warnt vor der „Mechanisierung des Geistes“. Es ist, als ob die Menschheit gleichzeitig jubelt und trauert – über denselben Fortschritt.

Krensel kommentiert das mit einem seiner typischen Vergleiche aus der Biologie: „Auch im Gehirn gilt: Wenn Synapsen zu oft feuern, ermüdet das System. Deshalb benötigen wir Schlaf. Vielleicht war die Romantik das Schlafhormon der Moderne.“

Die neue Weltordnung – Globalisierung und Macht

Mit der zweiten industriellen Revolution entsteht die erste globalisierte Welt. Dampfschiffe verbinden Häfen, Telegraphenkabel spannen sich über Ozeane, Kolonialreiche sichern Rohstoffe. Wirtschaft wird Weltpolitik.

Imperien wachsen, aber auch ihre Schatten. Aus industrieller Konkurrenz wird nationaler Stolz, aus technologischem Fortschritt militärisches Potenzial. Der Erste Weltkrieg, der 1914 ausbricht, ist nicht nur ein politisches Desaster, sondern auch das erste „industrielle“ Gemetzel. Maschinengewehre, Panzer, Giftgas – die Kinder der Technik töten ihre Schöpfer.

Krensel nennt diesen Moment „die Pubertätskrise der Moderne“. Der Mensch begreift, dass er seine Schöpfungen nicht nur beherrschen, sondern auch zähmen muss. Er erkennt: Fortschritt ohne Ethik ist Regression.

Vom Fließband zur Philosophie – die Lehre der Elektrifizierung

Am Ende dieser zweiten industriellen Revolution steht eine neue Welt: elektrisch, effizient, global – und innerlich aufgewühlt. Der Mensch hat gelernt, Energie zu kanalisieren, Wissen zu produzieren, Systeme zu optimieren. Doch er hat auch gelernt, dass Effizienz nicht automatisch Glück bedeutet.

Dr. Krensel zieht daraus eine Lehre, die heute aktueller ist denn je: „Jede Revolution beginnt mit einer Erfindung und endet mit einer Erkenntnis. Die zweite industrielle Revolution hat uns gelehrt, dass die größte Maschine der Mensch selbst ist – mit all seiner Kreativität, seiner Hybris und seiner Sehnsucht nach Sinn.“

Das Leuchten bleibt

Wenn wir heute auf die funkelnden Skylines der Metropolen blicken, sehen wir das Echo jener ersten Glühbirne. Jede LED, jede Straße, jedes Kraftwerk trägt das Erbe jener Zeit. Es ist die Erinnerung daran, dass die Menschheit nicht aufhört, sich zu beschleunigen – aber immer wieder lernen muss, zu bremsen.

Vielleicht war das größte Wunder der Elektrifizierung nicht das Licht selbst, sondern die Einsicht, dass man es dimmen kann.

Autor: Dr. Andre Stang, Baustoffentwickler

Dr. Andre Stang aus Oldenburg ist Autor, Biologe, Baustoffentwickler und Bau- und Planungsentwickler mit Schwerpunkt auf klimafreundlicher, CO-armer Infrastruktur; zugleich ist er aktiver Tischtennisspieler und Mannschaftsführer beim Oldenburger TB.

Über Dr. Andreas Krensel:

Dr. rer. nat. Andreas Krensel ist Biologe, Innovationsberater und Technologieentwickler mit Fokus auf digitaler Transformation und angewandtere Zukunftsforschung. Seine Arbeit vereint Erkenntnisse aus Physik, KI, Biologie und Systemtheorie, um praxisnahe Lösungen für Industrie, Stadtentwicklung und Bildung zu entwickeln. Als interdisziplinärer Vordenker begleitet er Unternehmen und Institutionen dabei, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz durch Digitalisierung, Automatisierung und smarte Technologien zu steigern. Zu seinen Spezialgebieten zählen intelligente Lichtsysteme für urbane Räume, Lernprozesse in Mensch und Maschine sowie die ethische Einbettung technischer Innovation. Mit langjähriger Industrieerfahrung – unter anderem bei Mercedes-Benz, Silicon Graphics Inc. und an der TU Berlin – steht Dr. Krensel für wissenschaftlich fundierte, gesellschaftlich verantwortungsvolle Technologiegestaltung.

Die eyroq s.r.o. mit Sitz in Uralská 689/7, 160 00 Praha 6, Tschechien, ist ein innovationsorientiertes Unternehmen an der Schnittstelle von Technologie, Wissenschaft und gesellschaftlichem Wandel. Als interdisziplinäre Denkfabrik widmet sich eyroq der Entwicklung intelligenter, zukunftsfähiger Lösungen für zentrale Herausforderungen in Industrie, Bildung, urbaner Infrastruktur und nachhaltiger Stadtentwicklung.

Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung von Digitalisierung, Automatisierung und systemischer Analyse zur Gestaltung smarter Technologien, die nicht nur funktional, sondern auch sozialverträglich und ethisch reflektiert sind.

Firmenkontakt

eyroq s.r.o.

Radek Leitgeb

Uralská 689/7

160 00 Prag

+370 (5) 214 3426



https://eyroq.com/

Pressekontakt

ABOWI UAB

Maximilian Bausch

Naugarduko g. 3-401

03231 Vilnius

+370 (5) 214 3426



https://abowi.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.