Stress abbauen

Bei unseren Vorfahren dienten Stressreaktionen dazu, den Körper in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen und das Überleben zu sichern. Bei Gefahr schlug das Herz schneller, der Atem beschleunigte, die Muskeln spannten sich an und die Pupillen weiteten sich. Der Körper war im wahrsten Sinne des Wortes „sprungbereit“.

Die Ursachen für Stress sind heute andere als damals doch die Körperlichen Reaktionen sind die gleichen. Klar ist, langfristiger Stress kann dem Körper schaden. Stresshormone bleiben rund 6 Stunden im Körper, bevor sich diese abgebaut haben. Stresshormone lösen im Körper viele Prozesse aus, z.B. die Produktion von Glukose (Zucker) und die Verspannung von Muskulatur. Muskelverspannungen durch Stress führen langfristig zu Gelenkschmerzen.

Dank der hohen Reinigungs- und Entspannungsleistung der ALLWASPA Infrarotkabinen können Sie den Stress zu Hause nachhaltig abbauen und die Muskulatur entspannen. Dies führt zu einem weiteren Pluspunkt, es verbessert Ihren Schlaf.

Kunden aus Deutschland, Österreich, Italien und Benelux ließen sich schon von der Wirkung der Kabinen überzeugen. Es ist einfach. Wer kann, besucht die Ausstellung in Oberkirch bei Sursee. Dank der überdurchschnittlichen Leistung spürt die Kundschaft nach nur einer Sitzung, welche Wirkung die

Infrarotkabine entfaltet. Weshalb ist das so? Je mehr Infrarot eine Kabine erzeugt, desto mehr Helferlein werden dem Körper zugeführt. Wer sich sicher sein möchte, der kann eine neue Kabine während sechs Wochen zu Hause testen. Diese Option wählen vor allem Kunden aus dem Ausland.

Nach der ersten Testsitzung sind viele Kunden und Kundinnen überrascht. Sie berichten das ihre chronischen Verspannungen nachließen, Gelenkschmerzen gelindert wurden und rheumatische Beschwerden zurück gingen.

Das Unternehmen ist der einzige Anbieter in der Schweiz und im grenznahen Ausland, welcher acht Sicherheitszertifikate besitzt. Wer Fragen zu den Zertifikaten hat, findet auf der Homepage ( www.allwaspa.ch) oder telefonisch unter +41 41 340 47 40, Antworten.

Durch eine komfortable liegende oder halbliegende Position ist die Muskulatur so gut entspannt, dass das Infrarot seine volle Wirkung entfalten kann. Die schonenden Allwaspa Strahler werden dabei niemals zu heiß. Sie können sich in der Kabine entspannt zurücklehnen und genießen. Ein solches System der Ganzkörpererwärmung ist um Längen schonender als die Sitzsysteme, bei denen der Rücken übermäßig durch den heißen Strahler belastet wird.

