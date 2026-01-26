Strategischer US-Zukauf im Uran-Hotspot: Uranium Hot Stock Terra Clean Energy sichert sich historische Uran-Minen in USA

26.01.26 13:05

AC Research

Verbreitet im Auftrag von Terra Clean Energy Corp.

Vacouver ( www.aktiencheck.de , Anzeige)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82696/AC-Reserach_2601262.001.png

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Strategischer_US_Zukauf_Uran_Hotspot_Uranium_Hot_Stock_Terra_Clean_Energy_sichert_sich_historische_Uran_Minen_USA-19401975

Executive Summary-26.01.2026

Verbreitet im Auftrag von Terra Clean Energy Corp.

Strategischer US-Zukauf im Uran-Hotspot

Uranium Hot Stock Terra Clean Energy

sichert sich historische Uran-Minen in den USA

Der globale Wettlauf um strategische Rohstoffe hat eine neue Phase erreicht. Während China Exporte Seltener Erden beschränkt und westliche Staaten ihre Lieferketten neu ausrichten, rücken Projekte in politisch sicheren Jurisdiktionen schlagartig in den Fokus. Unser Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp. (ISIN: CA88100M2040, WKN: A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF) hat genau in diesem Moment nachgelegt – mit einer gezielten Übernahme in den USA, die der bestehenden Kanada-Story neue strategische Tiefe verleiht.

Die Übernahme: Historische Uranminen in Utah als neuer Wachstumspfeiler

Am 26. Januar 2026 gab Terra Clean Energy bekannt, eine Vereinbarung geschlossen zu haben, um bis zu 100% am Prospector & Freedom Mines Project in Utah (USA) zu erwerben. Das Paket umfasst sechs zusammenhängende Claims mit vier historisch produzierenden Uranminen (Prospector 1 & 4, Buddy, Lucky Strike). Zusammen lieferten diese Minen in der Vergangenheit über 1,33 Mio. Pfund U₃O₈ bei durchschnittlichen Gehalten von rund 0,22% U₃O₈.

Wichtig für Investoren: Die Produktion wurde historisch nicht wegen Erschöpfung, sondern infolge eines damaligen Uranpreiszyklus eingestellt. Das Projekt liegt nahe Straßen, Stromversorgung und einer Uranmühle in Utah – ein klassisches Re-Development-Szenario, das moderne Exploration auf bestehende Infrastruktur trifft. Der stufenweise Earn-in erlaubt eine kontrollierte Kapitalallokation.

Seltene Erden + Uran: Zwei strategische Hebel in sicheren Ländern

Parallel bleibt Terra Clean Energy in Saskatchewan (Kanada) mit dem Fraser-Lakes-B-Vorkommen positioniert – Teil des South-Falcon-East-Projekts, bekannt für Uranmineralisierung und das gleichzeitige Auftreten von Seltenen Erden. Das Gebiet ist Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen im Rahmen staatlich unterstützter Programme. Damit vereint das Unternehmen Uran (CO₂-arme Grundlastenergie) und Seltene Erden (Schlüsselmetalle für Elektromobilität, Windkraft, High-Tech) in zwei der verlässlichsten Bergbauländer weltweit.

Warum Investoren jetzt hinschauen

• Konkreter Katalysator: Die US-Übernahme verschiebt das Profil von einer reinen Kanada-Story zu einer Nordamerika-Strategie.

• Politischer Rückenwind: Uran ist in den USA als kritischer Rohstoff eingestuft; Programme zur Stärkung heimischer Lieferketten gewinnen an Fahrt.

• Historische Produktion als Basis: Vergangene Förderung liefert belastbare geologische Anhaltspunkte.

• Infrastruktur vorhanden: Verkürzt Wege von Exploration zu potenzieller Entwicklung.

• Doppelte Optionalität: Uran für die Energiewende und Seltene Erden für technologische Souveränität.

• Frühe Phase im Bewertungszyklus: Die aktuelle Bewertung reflektiert das strategische Profil nur begrenzt.

Fazit: Timing als entscheidender Faktor

Unser Uran Aktientip Terra Clean Energy Corp. (ISIN: CA88100M2040, WKN: A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF) ist kein Produzent – noch nicht. Aber mit der gezielten Übernahme historischer Uranminen in Utah und der gleichzeitigen REE-Exponierung in Kanada positioniert sich unser Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp.b präzise entlang der rohstoffpolitischen Bruchlinien unserer Zeit. Wenn Politik, Angebot und Nachfrage zusammenlaufen, rücken oft jene Titel in den Fokus, die frühzeitig Zugriff auf strategische Projekte gesichert haben.

Für Investoren, die den nächsten Rohstoffzyklus nicht erst im Rückspiegel betrachten wollen, ist Terra Clean Energy ein Name, der jetzt auf Beobachtungslisten gehört.

Rare Earths und Uranium Hot Stock – Strong Outperformer

Neuer Uranium Hot Stock in bester Uranregion der Welt

Nach 7.120% mit Cameco ($CCJ) und 5.370% mit NexGen Energy ($NXE)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82696/AC-Reserach_2601262.002.jpeg

Unser Uran-Hot-Stock Terra Clean Energy Corp. (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF) sorgt für frischen Gesprächsstoff im boomenden Uran-Sektor. Während Investoren mit Cameco, NexGen, Denison oder Uranium Energy in den vergangenen Jahren bereits eindrucksvolle Kursrallys erlebten, eröffnet sich nun auch bei Terra eine spannende Perspektive – und das bei einer aktuellen Börsenbewertung von lediglich rund 5,59 Mio. EUR.

Der entscheidende Schritt: Definitive Agreements für Utah

Terra hat jetzt den nächsten Meilenstein erreicht: das Unternehmen meldete den Abschluss definitiver Vereinbarungen zum Erwerb von bis zu 100 % an den Wheal Anne- und Green Vein Mesa-Claims im traditionsreichen San Rafael Swell, Utah.

Diese Liegenschaften umfassen rund 75 historische Claims, darunter gleich neun frühere Minen mit einer Vergangenheit von Hunderttausenden Tonnen Erz und dokumentierten Gehalten von bis zu 1 % U₃O₈. Wichtig: Stillgelegt wurden die Minen nicht, weil die Ressourcen erschöpft waren, sondern weil der Uranpreis in den 1970er-Jahren kollabierte – ein Umstand, der den Claims heute ein hohes Wiederbelebungspotenzial verleiht.

CEO Greg Cameron bringt es auf den Punkt: „Die schnelle Umsetzung dieser Vereinbarungen zeigt unser Engagement für Assets in etablierten Uran-Distrikten. Unser Team wird in Kürze in Utah aktiv, gemeinsam mit lokalen Partnern.“

Doppelstrategie: Athabasca + Utah

Parallel dazu bleibt das South Falcon East-Projekt in Saskatchewan ein zentraler Werttreiber. Dort liegt eine historische NI 43-101 Ressourcenschätzung von 6,96 Mio. Pfund U₃O₈ sowie 5,34 Mio. Pfund Thorium. Direkt angrenzend an das Athabasca Basin, Heimat von Weltklasse-Lagerstätten wie Eagle Point oder Roughrider, läuft bereits ein 2.500 Meter starkes Sommerbohrprogramm, das weiteres Explorationspotenzial aufzeigen soll.

Die Investmentstory: Zwei Jurisdiktionen, ein Momentum

Mit Utah und Kanada verbindet Terra Clean nun zwei der geopolitisch stabilsten Uranregionen weltweit. Beide Projekte bringen historisch belegte Uranmineralisierung, beide liegen in Regionen mit Infrastruktur und politischer Unterstützung.

In einem Marktumfeld, in dem Nordamerika seine Abhängigkeit von Importen verringern will und Uranpreise Auftrieb erfahren, ist Terra Clean Energy damit strategisch positioniert.

10 Gründe jetzt die Uran-Aktien von Terra Clean Energy zu kaufen:

1. Zwei Top-Standorte in Nordamerika

Mit South Falcon East im Athabasca Basin und den frisch erworbenen 75 Uran-Claims in Utah vereint Terra Clean Energy zwei der spannendsten Uranregionen der Welt in einem Portfolio – ein geografischer Doppelschlag mit Seltenheitswert.

2. Historische Ressourcen mit Substanz

South Falcon East verfügt über eine historische NI 43-101 Ressourcenschätzung von 6,96 Mio. Pfund U₃O₈ plus Thorium – das entspricht einem erheblichen Metallwert im Vergleich zur derzeit niedrigen Marktkapitalisierung. Eine solide Basis für weiteres Wachstum.

3. Offene Lagerstätte mit Erweiterungspotenzial

Die Uranmineralisierung bei Fraser Lakes B ist nach mehreren Seiten hin offen. Jede weitere Bohrung kann den Umfang vergrößern und die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts steigern.

4. Erfolgreiche Bohrungen untermauern Potenzial

Neue Bohrergebnisse 2024 haben bestätigt, dass die Mineralisierung anhält und sich ausweitet – inklusive Zonen mit deutlich erhöhten Gehalten. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Treffer bleibt hoch.

5. Way Lake Conductor – das große Unbekannte

Ein 25 Kilometer langer geologischer Leiter wurde bisher kaum untersucht. Solche Strukturen sind oft Heimat bedeutender Uranlagerstätten – ein zusätzliches Ass im Explorationsportfolio.

6. Utah-Claims mit Vergangenheit und Zukunft

Neun frühere Minen, Erzgehalte bis zu 1 % U₃O₈, sichtbare Vorkommen an der Oberfläche und ein Uran-Mill nur 75 Meilen entfernt: Mit den neuen Utah-Assets hat Terra Zugang zu einem historisch belegten Uran-Distrikt mit moderner Wiederentdeckungschance.

7. Uran im globalen Aufwärtstrend

Die Welt setzt auf Kernkraft als zuverlässige und CO₂-arme Energiequelle. Der Uranpreis hat in den letzten Jahren stark zugelegt – und die Angebotsknappheit sorgt für Rückenwind. Terra operiert mitten in diesem Trend.

8. Wachsende Nachfrage durch Megatrends

Ob Elektromobilität, KI oder Rechenzentren – der Energiehunger steigt. Uran gewinnt als Grundpfeiler stabiler Stromversorgung weltweit an strategischer Bedeutung.

9. Mini-Bewertung, große Hebelwirkung

Während Cameco & Co. längst Milliardenwerte erreicht haben, notiert Terra Clean Energy aktuell noch im einstelligen Millionenbereich. Wer früh auf Explorer setzt, kann von jedem Fortschritt überproportional profitieren.

10. Management mit Vision und Erfahrung

CEO Greg Cameron und sein Team bringen Kapitalmarkterfahrung, Explorationsexpertise und „Skin in the Game“ mit. Ein erfahrenes Team ist der entscheidende Faktor, um Chancen in handfeste Werte zu verwandeln.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82696/AC-Reserach_2601262.003.jpeg

Jetzt von der weltweit knappen Uran-Versorgung profitieren

Die perfekte Aktienchance – Massives Upside-Potenzial

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82696/AC-Reserach_2601262.004.jpeg

Unser Uran Aktientip Terra Clean Energy Corp. (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) bietet cleveren Investoren jetzt die perfekte Aktienchance von der weltweit knappen Uranversorgung zu profitieren. Mit einem Börsenwert von gerade mal 5,59 Mio. EUR bietet unser Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp im Vergleich zu seinen milliardenschweren Nachbarn massives Upside-Potenzial.

Uran-Angebot auf kritischem Tiefstand – Die perfekte Chance

Die weltweite Uranversorgung ist auf einem kritisch niedrigen Niveau, während die Nachfrage aufgrund neuer Kernreaktoren und steigender Energieanforderungen Allzeithochs erreicht! Mit geopolitischen Unsicherheiten und einem US-Importverbot für russisches Uran wird die Versorgungsknappheit noch verschärft, was den Uranpreis steigen lässt – ein gigantisches Potenzial für Terra Clean Energy Corp.

Niedrige Bewertung – Hohe Upside

Während Wettbewerber wie Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:CCJ, $CCJ) mit einem Börsenwert von rund 42,26 Mrd. EUR, NexGen Energy Ltd (ISIN:CA65340P1062, WKN: A1WZPW, Ticker FSE:6NE.F, NYSE:NXE, TSX:NXE.TO, $NXE) mit einem aktuellen Börsenwert von rund 7,18 Mrd. EUR und Denison Mines Corp (ISIN: CA2483561072, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:DNN, TSX:DML.TO, $DNN) mit einem aktuellen Börsenwert von rund 3,05 Mrd. EUR bewertet werden, wird unser Uran Aktientip Terra Clean Energy mit gerade einmal 5,59 Mio. EUR bewertet – ein unglaubliches Aufholpotenzial für Investoren.

Direkt neben den großen Playern – Ohne das hohe Preisschild

Terra Clean Energy Corp’s Projekt liegt in direkter Nähe zu hochgradigen Uranminen wie Cigar Lake, McArthur River und Phoenix, jedoch zu einem Bruchteil der Marktbewertung. Wer heute einsteigt, bekommt ein erstklassiges Explorationsgebiet zu einem Schnäppchenpreis.

Erfolgreiche Explorationsdaten bestätigen Uranpotenzial

Frühere Bohrprogramme lieferten hochgradige Uranfunde und bestätigten die geologischen Ähnlichkeiten mit den Top-Minen im Athabasca-Becken. Neue Bohrergebnisse deuten auf ein erhebliches Ressourcenwachstum hin.

Vergleich mit Wettbewerbern – Terra Clean Energy Corp könnte der nächste große Gewinner sein

Der Vergleich der Uranlagerstätten zeigt: Während der globale Durchschnittsgehalt von Uranminen nur bei 0,018 % U3O8 liegt, hat South Falcon East einen bestätigten Gehalt von 0,03 % – und das in einem top-erschlossenen Minengebiet! Das zeigt enormes wirtschaftliches Potenzial.

Infrastruktur-Vorteile senken Kosten & beschleunigen Entwicklung

Dank ganzjährig befahrbarer Straßen und Stromanbindung hat Terra Clean Energy Corp einen enormen Vorteil gegenüber abgelegenen Explorationsgebieten. Dies senkt die Entwicklungskosten und kann den Minenstart deutlich beschleunigen.

Globale Energiekrise & KI-Boom treiben Uran-Nachfrage

Durch den rasanten Ausbau von KI, Cloud-Computing & Elektromobilität steigt der Strombedarf weltweit exponentiell. Da Uran die zuverlässigste CO2-freie Energiequelle ist, sind die Zukunftsaussichten für Uranminen rosig – Terra Clean Energy Corp ist perfekt positioniert.

Nachhaltige Energiequelle – Regierungen setzen auf Atomkraft

Der globale Umschwung zu nachhaltiger Energie führt zu massiven Investitionen in neue Atomreaktoren. Länder wie China, die USA und die EU setzen auf Uran als Schlüssel zur Energieunabhängigkeit – und Terra Clean Energy wird davon profitieren.

Frühzeitig einsteigen, bevor der Markt es erkennt

Die Marktbewertung von Terra Clean Energy Corp ist extrem niedrig, während die Fundamentaldaten & Urantrends bullisch sind. Smarte Investoren wissen: Die größten Gewinne macht man, bevor die breite Masse aufspringt. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für eine strategische Positionierung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82696/AC-Reserach_2601262.005.jpeg

6,96 Mio. Pfund Uran U308

Top-Lage im Athabasca Basin – direkt neben den besten Uranminen der Welt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82696/AC-Reserach_2601262.006.jpeg

Das Projekt South Falcon East unseres Uran Aktientips Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) erstreckt sich über 12.234 Hektar in einer der besten Uranregionen der Welt – dem Athabasca Basin in Kanada. Die Nähe zur weltberühmten Key Lake Uranium Mine (nur 55 km entfernt) gibt dem Projekt einen strategischen Vorteil. Top-Lage, erstklassige Geologie und vielversprechende Explorationsdaten – alles, was man für ein zukünftiges Erfolgsprojekt braucht.

Historische Ressourcenschätzung – Massive Mengen an Uran. Laut einer aktualisierten NI 43-101 Ressourcenschätzung von 2015 enthält South Falcon East: 6,96 Millionen Pfund U3O8 mit einem Gehalt von 0,03 % U3O8 und 5,34 Millionen Pfund ThO2 (Thorium) mit einem Gehalt von 0,023%.

Diese Zahlen zeigen, dass das Projekt bereits nachgewiesene, signifikante Uranvorkommen hat – ein entscheidender Vorteil für zukünftige Minenentwicklung.

Explorationspotenzial – Hier steckt noch viel mehr drin.

Die bisherigen Bohrergebnisse zeigen starke geologische Merkmale, die mit hochgradigen Uranlagerstätten in der Region vergleichbar sind – darunter Eagle Point, Millennium und Roughrider. Bedeutende Uran- und Thoriummineralisierungen, strukturelle Verwerfungen und fluide Ströme deuten auf ein enormes Erweiterungspotenzial hin. Das könnte die nächste große Entdeckung im Athabasca Basin sein.

Bohrergebnisse bestätigen hohes Potenzial.

Bereits seit 2008 wurden mehrere erfolgreiche Bohrprogramme durchgeführt. Die besten Treffer umfassen:

0,13 % U3O8 über 6 Meter, inkl. 0,165 % über 2 Meter

0,172 % U3O8 über 2,5 Meter

Diese hochgradigen Abschnitte zeigen, dass das Potenzial für wirtschaftliche Förderung sehr realistisch ist.

Warum Terra Clean Energy eine einmalige Investmentchance ist:

– Top-Lage im Athabasca Basin – direkt neben den besten Uranminen der Welt

– Nachgewiesene Uranvorkommen mit weiterem Explorationspotenzial

– Strategisch perfekt positioniert für den kommenden Uran-Boom

– Niedrige Bewertung = Hohe Gewinnchancen für Early-Investoren

– Steigende Uranpreise und weltweite Nachfrage nach Kernenergie = Ideales Timing

Mit einem extrem niedrigen Unternehmenswert im Vergleich zu Wettbewerbern wie Cameco, NexGen oder Denison hat Terra Clean Energy das Potenzial, sich massiv zu vervielfachen. Wer jetzt einsteigt, sichert sich eine Frühphasen-Position in einem der spannendsten Uran-Projekte der Welt.

Fazit: Terra Clean Energy ist ein verborgenes Juwel mit starkem Wachstumspotenzial – eine der besten Uran-Aktien für Investoren, die vom kommenden Boom profitieren wollen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82696/AC-Reserach_2601262.007.jpeg

Enormes Upside-Potenzial

Ungetestete Explorationsziele, die das Potenzial für neue Entdeckungen bergen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82696/AC-Reserach_2601262.008.jpeg

Das South Falcon East Uran-Projekt von unserem Uran Aktientip Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) bietet ein enormes Upside-Potenzial und macht die Aktien von Terra Clean Energy zu einem äußerst attraktiven Investment im Uransektor. Die neuesten Explorationsdaten und Bohrergebnisse zeigen, dass dieses Projekt noch viel ungenutztes Wachstumspotenzial hat.

1. Lagerstätte mit erheblichem Expansionspotenzial

Die Fraser Lakes B Lagerstätte erstreckt sich über eine Streichlänge von 1400 Metern und ist in alle Richtungen offen. Die Mineralisierung setzt sich in die Tiefe, nach Nordosten, Osten und Südwesten fort, was bedeutet, dass zukünftige Bohrungen das Vorkommen erheblich ausweiten könnten.

2. Vielversprechende neue Bohrergebnisse aus 2024

Die ersten Bohrungen im Jahr 2024 haben die Präsenz von Uranmineralisierungen bestätigt. Highlights der Ergebnisse zeigen signifikante Uranwerte über mehrere Abschnitte. Besonders hervorzuheben sind:

0,02 Prozent eU3O8 über 5,6 Meter

0,03 Prozent eU3O8 über 4,1 Meter, inklusive einzelner hochgradiger Abschnitte bis 0,11 Prozent

Diese Ergebnisse belegen, dass die Uranmineralisierung sich weiter ausdehnt und das Explorationspotenzial noch längst nicht ausgeschöpft ist.

3. Der Way Lake Conductor als zukünftiger Hotspot

Das Projektgebiet umfasst einen über 25 Kilometer langen geologischen Leiter, den sogenannten Way Lake Conductor. Dieser weist mehrere ungetestete Zielbereiche auf, die potenziell weitere Uranvorkommen beherbergen könnten. Nur ein geringer Teil dieses Leiters wurde bislang erkundet, was bedeutet, dass sich hier noch enorme Entdeckungsmöglichkeiten bieten.

4. Die T-Bone Lake Zone – Unerschlossene Explorationschance

Nördlich von Fraser Lakes B liegt die T-Bone Lake Zone, die bisher nur begrenzte Bohrungen erfahren hat, jedoch starke Indikatoren für hochgradige Uranvorkommen aufweist. Frühere Analysen ergaben Werte von bis zu 0,055 Prozent U3O8 über 0,9 Meter in geringer Tiefe. Diese Zone zeigt geologische Ähnlichkeiten mit einigen der besten Uranlagerstätten in der Region, darunter Eagle Point und Millennium.

5. Optimale Lage im Athabasca Basin mit Infrastrukturvorteilen

South Falcon East befindet sich im weltbekannten Athabasca Basin, das für seine hochgradigen Uranvorkommen bekannt ist. Die Nähe zu bestehenden Minen und Infrastruktur reduziert die zukünftigen Entwicklungs- und Betriebskosten erheblich, was den wirtschaftlichen Wert des Projekts weiter steigert.

Warum Terra Clean Energy ein herausragendes Uran-Investment ist

– Nachgewiesene Uranvorkommen mit signifikantem Erweiterungspotenzial

– Ungetestete Explorationsziele, die das Potenzial für neue Entdeckungen bergen

– Top-Lage im Athabasca Basin, einer der besten Uranregionen der Welt

– Positive Marktbedingungen für Uran mit steigenden Preisen und wachsender Nachfrage nach Kernenergie

– Niedrige Unternehmensbewertung im Vergleich zu Wettbewerbern, was enormes Aufwärtspotenzial für Investoren bedeutet

Fazit: Terra Clean Energy steht erst am Anfang seines Wachstumspfads. Das South Falcon East Projekt hat alle Voraussetzungen, um eine hochgradige Uranlagerstätte zu werden. Wer jetzt investiert, sichert sich eine erstklassige Position in einem der spannendsten Uranprojekte der kommenden Jahre.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82696/AC-Reserach_2601262.009.jpeg

Erfahrenes Top-Management mit exzellentem Track Record

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82696/AC-Reserach_2601262.010.jpeg

Unser Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) verfügt über ein sehr erfahrenes Top-Managment mit exzellentem Track Record.

Greg Cameron – CEO, Präsident & Direktor

Herr Greg Cameron verfügt über umfangreiche Erfahrung und Fachwissen in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Strategie, Akquisitionen und Veräußerungen sowie Unternehmensrestrukturierungen. Greg Cameron war früher als leitender Investmentbanker tätig und hatte Führungspositionen bei führenden kanadischen und internationalen Investmentbanken inne, darunter Canaccord Genuity, Orion Securities und Macquarie. Derzeit ist Greg Cameron Geschäftsführer von Colby Capital Limited, einer Merchant-Bank in Toronto. Herr Greg Cameron hat über zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Kapitalmärkten und war in zahlreichen börsennotierten und privaten Unternehmen als Vorstandsmitglied tätig – von Start-ups bis hin zu etablierten Unternehmen.

C. Trevor Perkins – Vizepräsident, Exploration

Herr C. Trevor Perkins ist ein professioneller Geologe mit umfassender Erfahrung in der Planung und Durchführung von mineralischen Explorationsprogrammen sowie im Management von Explorations-Teams. C. Trevor Perkins hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Uranexploration mit bedeutenden Ergebnissen. C. Trevor Perkins arbeitet mit CEO Alex Klenman zusammen als VP für Exploration bei Azincourt Energy Corp., einem an der TSX Venture notierten Explorationsunternehmen, das das East Preston Uranium Project im südwestlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan entwickelt.

Alex Klenman – Direktor

Herr Alex Klenman ist ein erfahrener Manager in der Bergbauindustrie mit einer über 30-jährigen Karriere im privaten und öffentlichen Sektor. Alex Klenman verfügt über mehr als ein Jahrzehnt spezifische Uran-Erfahrung in den Kapitalmärkten, darunter Beratungsfunktionen für Forum Uranium und andere Unternehmen. Anschließend war Alex Klenman CEO und Direktor von Azincourt Energy Corp., eine Position, die er seit 2017 innehat. Während seiner Zeit bei Azincourt hat Alex Klenman über 18 Millionen US-Dollar für Uranexplorationen im Athabasca-Becken eingeworben und erfolgreiche Beziehungen zu institutionellen Investoren und Fonds in Kanada, den USA, Australien und Europa aufgebaut.

Tony Wonnacott – Direktor

Herr Tony Wonnacott ist ein Unternehmensanwalt für Wertpapierrecht mit Sitz in Toronto, Ontario, mit über 25 Jahren Erfahrung. Tony Wonnacott ist Mitglied der Law Society of Upper Canada und hat einen B.Comm. (cum laude) von der Saint Mary’s University sowie einen LL.B. von der Dalhousie University. Als Berater, Geschäftsführer und Direktor mehrerer Unternehmen war Herr Tony Wonnacott an erfolgreichen Börsengängen privater Unternehmen beteiligt. Zudem begleitete Tony Wonnacott den kompletten Verkauf eines Unternehmens für rund 750 Millionen US-Dollar und Kapitalbeschaffungen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar.

Brian Shine – Finanzvorstand (CFO)

Herr Brian Shine ist auf Finanzberichterstattung, Unternehmensfinanzen, Auditing, Unternehmensstrategie, Risikomanagement und andere Rechnungswesen- und Beratungsdienstleistungen für börsennotierte und private Unternehmen in verschiedenen Branchen spezialisiert. Brian Shine ist ein Chartered Professional Accountant (CPA) in British Columbia und verfügt über rund 15 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen – vom Berater über Controller bis hin zum CFO.

Jordan Trimble – Technischer Berater (B.Sc., CFA)

Herr Jordan Trimble hat im Laufe seiner Karriere mehrere börsennotierte und private Unternehmen gegründet und geleitet. Jordan Trimble verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Management, Unternehmensfinanzierung und -strategie, Investor Relations, Geschäftsentwicklung und Kapitalbeschaffung. Zudem ist Jordan Trimble ein gefragter Redner auf Bergbau- und Investorenkonferenzen weltweit. Herr Jordan Trimble ist Präsident und CEO von Skyharbour Resources Ltd..

Aus 10.000 EUR wurden mit Uran-Aktien bis zu 452.632 EUR

Verpassen Sie nicht die nächste spannende Aktienchance im boomenden Uran-Sektor

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82696/AC-Reserach_2601262.011.jpeg

Mit Uran-Aktien konnten Aktionäre in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurden mit Uran-Aktien in den vergangenen Jahren bis zu 452.632 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.860% mit den Uran-Aktien von Denison Mines Corp (ISIN: CA2483561072, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:DNN, TSX:DML.TO, $DNN), bis zu 7.120% mit den Uran-Aktien von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:CCJ, $CCJ), bis zu 5.370% mit den Uran-Aktien von NexGen Energy Ltd (ISIN:CA65340P1062, WKN: A1WZPW, Ticker FSE:6NE.F, NYSE:NXE, TSX:NXE.TO, $NXE) und bis zu 10.326% mit den Uran-Aktien von Uranium Energy Corp (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker FSE: U6Z.F, NYSE:UEC, $UEC) bietet Ihnen unser neuer Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF, $TCEC) heute die nächste spannende Aktienchance im boomenden Uran-Sektor.

Die Uran-Aktien von Denison Mines Corp (ISIN: CA2483561072, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:DNN, TSX:DML.TO, $DNN) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 1.860% von 0,20 USD auf 3,92 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Uran-Aktien von Denison Mines Corp (ISIN: CA2483561072, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:DNN, TSX:DML.TO, $DNN) ein Vermögen von 121.000 EUR. Aktuell wird Denison Mines Corp (ISIN: CA2483561072, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:DNN, TSX:DML.TO, $DNN) an der Börse mit rund 3,05 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 546 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp.

Die Uran-Aktien von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:CCJ, $CCJ) sind in den vergangenen Jahren um sagenhafte 7.120% von 1,718 USD auf in der Spitze 124,04 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Uran-Aktien von Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:CCJ, $CCJ) ein kleines Vermögen von 355.879 EUR. Aktuell wird der Uran-Riese Cameco Corporation (ISIN: CA13321L1085, WKN: 882017, Ticker FSE: CJ6.F, NYSE:CCJ, $CCJ) an der Börse mit rund 42,26 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 7.560 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp.

Die Uran-Aktien von NexGen Energy Ltd (ISIN:CA65340P1062, WKN: A1WZPW, Ticker FSE:6NE.F, NYSE:NXE, TSX:NXE.TO, $NXE) sind in den vergangenen Jahren um unglaubliche 5.370% von 0,23 USD auf in der Spitze 12,58 USD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Uran-Aktien von NexGen Energy Ltd (ISIN:CA65340P1062, WKN: A1WZPW, Ticker FSE:6NE.F, NYSE:NXE, TSX:NXE.TO, $NXE) ein stattlicher Be-trag von bis zu 386.087 EUR. Aktuell wird der Uran-Unternehmen NexGen Energy Ltd (ISIN:CA65340P1062, WKN: A1WZPW, Ticker FSE:6NE.F, NYSE:NXE, TSX:NXE.TO, $NXE) an der Börse mit rund 7,18 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.284 mal höher als der aktuelle Börsenwert unseres Uran Aktientips Terra Clean Energy Corp.

Die Uran-Aktien von Uranium Energy Corp (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker FSE: U6Z.F, NYSE:UEC, $UEC) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 10.326% von 0,19 USD auf in der Spitze 19,86 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Uran-Aktien von Uranium Energy Corp (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker FSE: U6Z.F, NYSE:UEC, $UEC) ein Vermögen von bis zu 452.632 EUR. Aktuell wird Uranium Energy Corp (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker FSE: U6Z.F, NYSE:UEC, $UEC) an der Börse mit rund 7,99 Mrd. EUR bewertet. Das ist rund 1.429 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Uranium Hot Stock Terra Clean Energy Corp.

Uranium Hot Stock – Strong Outperformer

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82696/AC-Reserach_2601262.012.jpeg

Verbreitet im Auftrag von Terra Clean Energy Corp.

Unser Uran-Hot-Stock Terra Clean Energy Corp. (ISIN CA88100M2040 / WKN A40X3Q, Ticker: C9O0.F, CSE: TCEC, OTC: TCEFF) sorgt für frischen Gesprächsstoff im boomenden Uran-Sektor. Während Investoren mit Cameco, NexGen, Denison oder Uranium Energy in den vergangenen Jahren bereits eindrucksvolle Kursrallys erlebten, eröffnet sich nun auch bei Terra eine spannende Perspektive – und das bei einer aktuellen Börsenbewertung von lediglich rund 5,59 Mio. EUR.

Der entscheidende Schritt: Definitive Agreements für Utah

Terra hat jetzt den nächsten Meilenstein erreicht: das Unternehmen meldete den Abschluss definitiver Vereinbarungen zum Erwerb von bis zu 100 % an den Wheal Anne- und Green Vein Mesa-Claims im traditionsreichen San Rafael Swell, Utah.

Diese Liegenschaften umfassen rund 75 historische Claims, darunter gleich neun frühere Minen mit einer Vergangenheit von Hunderttausenden Tonnen Erz und dokumentierten Gehalten von bis zu 1 % U₃O₈. Wichtig: Stillgelegt wurden die Minen nicht, weil die Ressourcen erschöpft waren, sondern weil der Uranpreis in den 1970er-Jahren kollabierte – ein Umstand, der den Claims heute ein hohes Wiederbelebungspotenzial verleiht.

CEO Greg Cameron bringt es auf den Punkt: „Die schnelle Umsetzung dieser Vereinbarungen zeigt unser Engagement für Assets in etablierten Uran-Distrikten. Unser Team wird in Kürze in Utah aktiv, gemeinsam mit lokalen Partnern.“

Doppelstrategie: Athabasca + Utah

Parallel dazu bleibt das South Falcon East-Projekt in Saskatchewan ein zentraler Werttreiber. Dort liegt eine historische NI 43-101 Ressourcenschätzung von 6,96 Mio. Pfund U₃O₈ sowie 5,34 Mio. Pfund Thorium. Direkt angrenzend an das Athabasca Basin, Heimat von Weltklasse-Lagerstätten wie Eagle Point oder Roughrider, läuft bereits ein 2.500 Meter starkes Sommerbohrprogramm, das weiteres Explorationspotenzial aufzeigen soll.

Die Investmentstory: Zwei Jurisdiktionen, ein Momentum

Mit Utah und Kanada verbindet Terra Clean nun zwei der geopolitisch stabilsten Uranregionen weltweit. Beide Projekte bringen historisch belegte Uranmineralisierung, beide liegen in Regionen mit Infrastruktur und politischer Unterstützung.

In einem Marktumfeld, in dem Nordamerika seine Abhängigkeit von Importen verringern will und Uranpreise Auftrieb erfahren, ist Terra Clean Energy damit strategisch positioniert.

10 Gründe jetzt die Uran-Aktien von Terra Clean Energy zu kaufen:

1. Zwei Top-Standorte in Nordamerika

Mit South Falcon East im Athabasca Basin und den frisch erworbenen 75 Uran-Claims in Utah vereint Terra Clean Energy zwei der spannendsten Uranregionen der Welt in einem Portfolio – ein geografischer Doppelschlag mit Seltenheitswert.

2. Historische Ressourcen mit Substanz

South Falcon East verfügt über eine historische NI 43-101 Ressourcenschätzung von 6,96 Mio. Pfund U₃O₈ plus Thorium – das entspricht einem erheblichen Metallwert im Vergleich zur derzeit niedrigen Marktkapitalisierung. Eine solide Basis für weiteres Wachstum.

3. Offene Lagerstätte mit Erweiterungspotenzial

Die Uranmineralisierung bei Fraser Lakes B ist nach mehreren Seiten hin offen. Jede weitere Bohrung kann den Umfang vergrößern und die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts steigern.

4. Erfolgreiche Bohrungen untermauern Potenzial

Neue Bohrergebnisse 2024 haben bestätigt, dass die Mineralisierung anhält und sich ausweitet – inklusive Zonen mit deutlich erhöhten Gehalten. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Treffer bleibt hoch.

5. Way Lake Conductor – das große Unbekannte

Ein 25 Kilometer langer geologischer Leiter wurde bisher kaum untersucht. Solche Strukturen sind oft Heimat bedeutender Uranlagerstätten – ein zusätzliches Ass im Explorationsportfolio.

6. Utah-Claims mit Vergangenheit und Zukunft

Neun frühere Minen, Erzgehalte bis zu 1 % U₃O₈, sichtbare Vorkommen an der Oberfläche und ein Uran-Mill nur 75 Meilen entfernt: Mit den neuen Utah-Assets hat Terra Zugang zu einem historisch belegten Uran-Distrikt mit moderner Wiederentdeckungschance.

7. Uran im globalen Aufwärtstrend

Die Welt setzt auf Kernkraft als zuverlässige und CO₂-arme Energiequelle. Der Uranpreis hat in den letzten Jahren stark zugelegt – und die Angebotsknappheit sorgt für Rückenwind. Terra operiert mitten in diesem Trend.

8. Wachsende Nachfrage durch Megatrends

Ob Elektromobilität, KI oder Rechenzentren – der Energiehunger steigt. Uran gewinnt als Grundpfeiler stabiler Stromversorgung weltweit an strategischer Bedeutung.

9. Mini-Bewertung, große Hebelwirkung

Während Cameco & Co. längst Milliardenwerte erreicht haben, notiert Terra Clean Energy aktuell noch im einstelligen Millionenbereich. Wer früh auf Explorer setzt, kann von jedem Fortschritt überproportional profitieren.

Firmenkontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Pressekontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.