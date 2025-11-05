Strategische Kunden im Blick: Raphael Tsitrin verstärkt Versa Networks

Versa Networks baut sein Team in der DACH-Region weiter aus: Mit Raphael Tsitrin als neuem Sales Director Enterprise nimmt der SASE-Spezialist strategische Accounts noch stärker ins Visier. Tsitrin wird in dieser Rolle die Strategie für mittelständische sowie Enterprise-Grade Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Mittel- und Osteuropa gestalten und umsetzen. Insbesondere große Unternehmen und solche in stark regulierten Branchen profitieren von den innovativen Security-Angeboten von Versa, insbesondere den Möglichkeiten eines souveränen SASE.

Raphael Tsitrin verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Sales, Channel- und Business-Development in der IT- und Telekommunikationsbranche. Zuletzt verantwortete er bei Aryaka Networks als Head of International Strategic Sales die Entwicklung der strategischen Kunden. Weitere Stationen seiner Karriere waren in unterschiedlichen verantwortungsvollen Positionen unter anderem Gigamon, Empirix und Agilent Technologies.

„In Zeiten zunehmender geopolitischer Unsicherheiten und wachsender Cyber-Bedrohungen ist ein souveränes SASE wichtiger denn je“, erklärt Raphael Tsitrin. „Unternehmen benötigen Lösungen, die nicht nur höchste Sicherheitsstandards erfüllen, sondern auch Datensouveränität und Compliance gewährleisten. Bei Versa Networks haben wir die Technologie und das Verständnis, um Unternehmen in dieser kritischen Phase zu unterstützen und ihre digitale Transformation sicher zu gestalten.“

Der SASE-Spezialist Versa Networks ermöglicht es Unternehmen, selbstschützende Netzwerke zu gestalten, die ihre Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur radikal vereinfachen und automatisieren. Die VersaONE Universal SASE-Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz und bietet konvergente SSE-, SD-WAN- und SD-LAN-Lösungen.

