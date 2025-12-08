Strategische Kooperationsankündigung – Asien-Pazifik-Strategie
Im Rahmen unserer globalen Partnerschaft mit Invesco startet Silvercrest Jefferson eine gezielte Initiative zur Stärkung der Präsenz in Asien. Diese regionale Strategie konzentriert sich auf den Zugang zu wachstumsstarken Sektoren in China, Südostasien und Indien unter Nutzung der regionalen Infrastruktur, Forschung und Ausführungskapazitäten von Invesco.
Wichtige Highlights
- Gemeinsame Entwicklung asienspezifischer quantitativer Handelsmodelle
- Priorisierter Zugang zu IPOs und Private Placements in Hongkong und Singapur
- Aufbau eines institutionellen Handelskorridors für Tokio–Hongkong–Singapur
- Lösungen für grenzüberschreitende Besteuerung und Vermögensmobilität für asiatische Family Offices
Regionale Strategische Initiativen
– Einrichtung eines Pan-Asien-Tech- und Fintech-Strategie-Desks
– Strategische Workshops mit institutionellen Investoren im asiatisch-pazifischen Raum
– Erweiterung der Handelsfenster in Asien und Management von Währungsrisiken
Kontakt
E-Mail: office@silvercrestjefferson.net
Webseite: https://www.silvercrestjefferson.net
Adresse: 999 18th St, Denver, CO 80202
SEC-Registrierung: CIK #0001617964
Über Silvercrest Jefferson
Silvercrest Jefferson ist eine globale Investmentplattform, die sich auf institutionelle Handelsstrategien, grenzüberschreitende Vermögensallokation und quantitative Innovation konzentriert. Wir arbeiten mit führenden internationalen Institutionen zusammen, um unseren Kunden in allen Regionen zugeschnittene Investmentchancen zu bieten.