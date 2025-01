Strandhaus zu verkaufen zum Schnäppchenpreis mit Sauna Whirlpool Kamin Waschm. Urlaub mit Hund

Urlaub mit Hund Strandhaus Terrasse geschlossen mit Tor Verkauf zum Schnäppchenpreis

In beneidenswerter Lage auf der Insel Rügen steht ein exklusives Strandhaus zum Verkauf, das mit einer Vielzahl von attraktiven Ausstattungen überzeugt. Dieses einzigartige Angebot umfasst zahlreiche luxuriöse Annehmlichkeiten wie eine Sauna und einen Whirlpool, die es zu einem idealen Rückzugsort machen.

Exklusives Wohnerlebnis in Strandnähe

Auf etwa 400 Meter Entfernung zur idyllischen Ostsee gelegen, präsentiert sich das Strandhaus als perfektes Refugium für Naturliebhaber und Ruhesuchende. Die Nähe zum feinsandigen, kilometerlangen Strand bietet unvergleichliche Möglichkeiten für Strandspaziergänge und Entspannung in einer malerischen Umgebung. Dies könnte das perfekte Zuhause für Sie sein.

Komfort und Luxus vereint

Das Anwesen besticht durch seine durchdachte Ausstattung: Zwei Schlafzimmer und zwei Bäder bieten genügend Raum für Komfort. Im Wohnbereich laden ein stilvoller Kamin und ein luxuriöser Whirlpool zur Entspannung ein. Eine komplett ausgestattete Küche sowie eine eigene Sauna heben das Level des Wohnkomforts zusätzlich an, während eine geschlossene Terrasse mit Gartentor für zusätzliche Privatsphäre sorgt.

Praktische Zusatzfeatures

Das Strandhaus umfasst darüber hinaus eine Waschmaschine und einen praktischen Schuppen, um zusätzliche Lagerfläche zu schaffen. Ein PKW-Stellplatz direkt am Haus sichert Ihnen bequemen Zugang zu Ihrem neuen Heim. Diese praktischen Elemente machen das Wohnen nicht nur luxuriös, sondern auch ausgesprochen praktisch und komfortabel.

Provision und Bedingungen

Ein entscheidender Vorteil dieses Immobilienangebots ist der Verzicht auf eine Maklercourtage, was es zu einer besonders attraktiven Option für Käufer macht, die Wert auf faire Konditionen legen. Ohne versteckte Kosten haben Interessenten die Möglichkeit, ein wahres Schnäppchen in einmaliger Lage zu erwerben.

Das Unternehmen, das dieses außergewöhnliche Angebot zur Verfügung stellt, ist seit Jahren auf den Immobilienmarkt auf der Insel Rügen spezialisiert. Mit einem beeindruckenden Portfolio an exklusiven Wohnobjekten engagiert sich das Team dafür, ihren Kunden einzigartige Erlebnisse und Wohnmöglichkeiten zu bieten. Professionalität und Kundenzufriedenheit stehen dabei stets im Mittelpunkt des Handelns.

Rufen Sie an damit Sie besser informiert sind: Tel 01715662049 www.ostseeparadies.de

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.