stp.one übernimmt führenden nordeuropäischen Legal-Tech SaaS Anbieter Legala

Mit der Übernahme erhöht der Karlsruher Softwareanbieter seine Präsenz auf dem europäischen Legal-Tech-Markt und beschleunigt seinen Markteintritt nach Nordeuropa.

Karlsruhe, 21.7.2025 – Heute gibt stp.one, führender Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen für Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Notare und Unternehmensrechtsabteilungen, die Übernahme von Legala bekannt, einem der führenden Hersteller von cloud-nativen SaaS-Software für die Rechtsbranche in Skandinavien.

Legala wurde 2018 in Oslo gegründet, um Anwälten mit effizienter, benutzerfreundlicher und kostengünstiger Software die Arbeit zu erleichtern. Das Unternehmen ist Marktführer für Nachlassverwaltungs- und Insolvenzrechts-Software in Skandinavien und hat in den letzten Jahren sein Angebot erfolgreich um moderne SaaS- und KI-Funktionen für Kanzleien aller Rechtsgebiete erweitert. Viele führende Kanzleien in Skandinavien setzen mittlerweile auf die cloud-nativen Lösungen von Legala für Kanzleimanagement und Insolvenzverwaltung.

Mit der Übernahme verfolgt stp.one konsequent das Ziel, seine Internationalisierung weiterhin zu beschleunigen und sich als führende Legal-Tech-Plattform in Europa zu positionieren. Als innovativer Anbieter von skalierbaren, cloud-nativen Legal-Tech-Lösungen in Skandinavien mit dualem Fokus auf Kanzleimanagement und Nachlass-/ Insolvenzverwaltung, ergänzt Legala die Produktvision und strategische Ausrichtung von stp.one optimal. Dies schafft ebenfalls Potenzial für grenzüberschreitende Synergien und eine schnellere Einführung von Automatisierungslösungen in allen Märkten. Zudem wird das M&A-erfahrene Legala-Team eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Legal-Tech-Konsolidierungsstrategie von stp.one in Skandinavien übernehmen. Künftig fungiert Legala als lokale M&A-Plattform und wird weitere Akquisitionen von stp.one in Nordeuropa aktiv vorantreiben. Darüber hinaus unterstreicht die Expertise von Legala im norwegischen Insolvenzrecht sowie die kundenorientierte und innovationsgetriebene Unternehmenskultur die Werte von stp.one. Dieses gemeinsamen Verständnis ist eine ideale Grundlage für eine starke Partnerschaft und die Wachstumsbeschleunigung für beide Unternehmen.

Oliver Bendig, CEO stp.one: „Wir freuen uns das Legala Team als Teil von stp.one begrüßen zu dürfen. Legala hat sich in Skandinavien als führender Anbieter im Kanzleimanagement und Insolvenzverwaltung etabliert und sich durch den Ausbau seines Portfolios – ähnlich wie stp.one in den vergangenen Jahren – zu einem ganzheitlichen Legal-Tech-Anbieter entwickelt. Diese Parallelen zeigen, dass wir den Markt mit denselben Herausforderungen und Chancen sehen – und mit einer gemeinsamen Vision angehen. Durch die Akquisition von Legala ergeben sich viele positive Synergien für unsere gemeinsamen Kunden wie beispielsweise die Nutzung unserer KI-Plattform Legal Twin im nordeuropäischen Markt. Gemeinsam werden unsere Teams daran arbeiten, unseren mehr als 8.000 Kunden noch bessere Produkte und Services anzubieten, die den Anforderungen des Rechtsmarkts heute und in Zukunft gerecht werden. Die Übernahme von Legala ermöglicht es uns zudem, unsere Produkte und Dienstleistungen einer noch größeren Anzahl von Anwälten in ganz Europa anzubieten.“

Jørgen Harsem, CEO und Gründer von Legala: „Wir freuen uns Teil von stp.one zu sein und gemeinsam die digitale Zukunft der Rechtsberatung in Europa aktiv mitzugestalten. Durch die Bündelung unserer Kräfte können wir unsere Innovationskraft weiter steigern und mit kombinierten Lösungen einen noch größeren Kundenkreis erreichen sowie unsere M&A-Aktivitäten weiter beschleunigen. Unsere umfassende SaaS-Kompetenz bietet sämtlichen gemeinsamen Kunden einen klaren Mehrwert. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.“

Die stp.one, mit Hauptsitz in Karlsruhe, ist einer der führenden Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen, welche die Digitalisierung von Kanzleien, Insolvenzverwaltern und Rechtsabteilungen vorantreiben. Das Unternehmen bietet eine vollständig integrierte Legal-Tech-Plattform, die Workflow-Automatisierung, KI-basiertes Dokumentenmanagement, ERP-Software, Daten-Management sowie spezialisierte, softwaregestutzte Outsourcing-Dienstleistungen umfasst. Contract Lifecycle-, Matter- und Knowledge-Management Lösungen gehören ebenfalls zum umfangreichen Portfolio, das tief in die Rechtsberatung, Insolvenz- und wirtschaftsrechtlichen Ökosysteme eingebettet ist. stp.one beschäftigt über 375 Mitarbeiter an 10 Standorten und versorgt mehr als 7.000 Kunden mit Software und relevanten Dienstleistungen für ihren täglichen Arbeitsablauf. Mehr Info unter: stp.one

Firmenkontakt

STP Informationstechnologie GmbH

Matthias Greuner

Brauerstraße 12

76135 Karlsruhe

+49 721 82815-0

+49 721 82815-169



http://www.stp-online.de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222



http://www.schmidtkom.de