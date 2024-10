stp.one belegt in Benchmark-Studie den 1. Platz

stp.one punktet als führender Anbieter KI-basierter ELM-Tools mit starkem Know-how in der Digitalisierung von ELM-Prozessen.

Karlsruhe, 22. Oktober 2024 – Die aktuelle Vendor Selection Matrix von Research in Action hat stp.one mit seiner Enterprise Legal Management-Lösung Knowliah als Gewinner identifiziert. Als besonders überzeugend wurden die ausgereiften KI-Fähigkeiten, die MS-Office-Integration, die unternehmensweite Suchfunktion und die solide Kundenbasis des Full-Service LegalTech-Anbieters bewertet. Zudem erhielt stp.one die höchste Punktzahl für die Kundenzufriedenheit sowie für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt überzeugten Unternehmen und Produkt sowohl aus strategischer Sicht wie auch auf der Umsetzungsebene.

Oliver Bendig, CEO stp.one: „Unsere Vision ist es, juristischen Arbeitsabläufen ihre Komplexität zu nehmen und sie radikal zu vereinfachen. Wir unterstützen die Digitalisierung dieser Prozesse, indem wir juristische Workflows – vom Contract Lifecycle Management über das Legal Knowledge Management bis hin zur Enterprise Search – zentralisieren, automatisieren und u.a. mit KI-Technologie verbessern. Damit versetzen wir die Rechtsabteilung in die Lage, ihr bisheriges reaktives Verhalten in ein proaktives Business Enablement zu überführen. Wer auf Knowliah setzt wird vom Bremsklotz zum Business-Booster und eröffnet sich und den Unternehmen damit ganz neue Perspektiven.“

stp.one ist wichtiger Innovator im ELM-Segment

Die Leader-Position in der Vendor Selection Matrix ELM belegt, dass dieser Ansatz im Markt nicht nur verstanden und begrüßt, sondern bereits umgesetzt wird. Das tiefe Verständnis aktueller und zukünftiger Kundenanforderungen und das ausgeprägte Know-how hinsichtlich der Digitalisierung von ELM-Prozessen machen stp.one zu einem wichtigen KI-Innovator, heißt es in der Vendor Selection Matrix. Auch die Tatsache, dass stp.one für seine ELM-Lösung Knowliah kontinuierlich neue Features und Funktionen auf den Markt bringt, wurde dabei positiv berücksichtigt. Laut Analysten wird auch die bevorstehende Knowliah-Integration mit der DMS-Plattform und der Smart Data-Lösung der stp.one von den Kunden mit Spannung erwartet.

Diese Einschätzung passt auch zu einem weiteren Ergebnis der Studie. Demnach planen 88 Prozent der ELM-Fachleute in Europa, die Ausgaben für KI-Tools im kommenden Jahr zu erhöhen. Diese Pläne stimmen überein mit den Aussagen der Fachleute, dass die Integration von KI und deren Rollout (78 Prozent) sowie die Automatisierung juristischer Prozesse (77 Prozent) zu den wichtigsten ELM-Trends 2025 gehören.

Mehr Informationen zur Vendor Select Matrix finden Sie hier.

Die stp.one, mit Hauptsitz in Karlsruhe, ist einer der fuhrenden Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen, welche die Digitalisierung von Kanzleien, Insolvenzverwaltern und Rechtsabteilungen vorantreiben. Das Unternehmen bietet eine vollständig integrierte Legal-Tech-Plattform, die Workflow-Automatisierung, KI-basiertes Dokumentenmanagement, ERP-Software, Daten-Management sowie spezialisierte, softwaregestutzte Outsourcing-Dienstleistungen umfasst. Contract Lifecycle-, Matter- und Knowledge-Management Lösungen gehören ebenfalls zum umfangreichen Portfolio, das tief in die Rechtsberatung, Insolvenz- und wirtschaftsrechtlichen Ökosysteme eingebettet ist. stp.one beschäftigt uber 375 Mitarbeiter an 10 Standorten und versorgt mehr als 7.000 Kunden mit Software und relevanten Dienstleistungen fur ihren täglichen Arbeitsablauf. Mehr Info unter: stp.one

Firmenkontakt

STP Informationstechnologie GmbH

Matthias Greuner

Brauerstraße 12

76135 Karlsruhe

+49 721 82815-0

+49 721 82815-169



http://www.stp-online.de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222



http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.