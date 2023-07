STP launcht Schuldner-App InsO-Up

Unkomplizierter Daten-, Dokumenten- und Informationsaustausch bei Verbraucherinsolvenzverfahren

Karlsruhe, 19. Juli 2023 – Mit dem Launch von InsO-Up setzt die STP Group, führender Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen, neue Maßstäbe bei der Abwicklung privater Insolvenzverfahren. Die neue App bildet nicht nur den gesamten Prozess zwischen dem Insolvenzverwalter und dem Privatschuldner ab, sondern schafft auch eine Basis für den unkomplizierten digitalen Austausch von Dokumenten und Formularen. Das integrierte Alert-System erleichtert zudem die Einhaltung wichtiger Fristen und unterstützt die erfolgreiche Abwicklung der Restschuldbefreiung eines Schuldners.

Fabian Henzler, VP Product bei der STP Group: „Jede Insolvenz – und erst recht eine Privatinsolvenz – bringt komplexe Herausforderungen mit sich. Gerade für Privatpersonen, die in eine Zahlungsunfähigkeit geraten, ist ein Insolvenzverfahren neben der psychischen Belastung vor allem eine organisatorische Ausnahmesituation. In der Regel tun sich die Schuldner schwer, ihrem Insolvenzverwalter die erforderlichen Dokumente, Formulare und Informationen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Hinzukommt, dass sie vielfach schon allein von den juristischen Begrifflichkeiten überfordert sind. Das alles erschwert den Austausch zwischen Insolvenzverwalter und Schuldner. Genau an diesem Punkt setzt unsere neue Schuldner-App InsO-Up an. Sie erleichtert den Austausch wichtiger Dokumente und erinnert den Schuldner rechtzeitig an anstehende Termine. So sorgt InsO-Up für Entlastung auf beiden Seiten.“

Ab sofort ist die Lösung hier verfügbar. InsO-Up hat den Vorteil, dass der Schuldner jederzeit die aktuellen Verfahrensinformationen einsehen kann, ohne dass er seinen Insolvenzverwalter kontaktieren muss. Zudem verfügt die App über eine Erinnerungsfunktion, die dem Schuldner hilft, Einreichungsfristen einzuhalten, zumal sie auch eine unkomplizierte Scan-Funktion beinhaltet, mit der sämtliche Dokumente gescannt und eingereicht werden können. Aber auch der Insolvenzverwalter profitiert signifikant, denn durch die App entfallen zeitaufwändige Telefonate und Gespräche und dank der automatischen Erinnerungsfunktion verläuft der gesamte Insolvenzprozess wesentlich homogener. Ein weiterer Vorteil: InsO-Up bietet eine Vielzahl digitalisierter Formulare an, so dass niemand mehr recherchieren muss, welches Formular benötigt wird und wo man es downloaden kann. Alles in Allem optimiert die App den Verlauf des Insolvenzverfahrens und reduziert den Stress-Level auf beiden Seiten.

„Mit unserer App möchten wir auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten und helfen, in einer so unangenehmen Situation wie einer Insolvenz, zumindest für einen möglichst reibungslosen Ablauf zu sorgen“, ergänzt Fabian Henzler. „In der heutigen Zeit ist es nicht mehr zeitgemäß Dokumente persönlich und in Papierform zusammenzusuchen und auszutauschen. Außerdem hat sich das mobile Erfassen von Informationen bereits so stark in unserer Gesellschaft verfestigt, dass auch bei der Abwicklung eines Insolvenzverfahrens das Prinzip „Digital first“ gelten sollte.“

Weitere Informationen über den Leistungsumfang, die Funktionsweise und die Kosten von InsO-Up unter: https://www.stp-online.de/produkt/insolvenzbearbeitung/inso-up/

Die STP Gruppe mit Hauptsitz in Karlsruhe ist einer der fuhrenden Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen, welche die Digitalisierung von Kanzleien, Insolvenzverwaltern und Rechtsabteilungen vorantreiben. Das Unternehmen bietet eine vollständig integrierte Legal-Tech-Plattform, die Workflow-Automatisierung, KI-basiertes Dokumentenmanagement, ERPSoftware,

Daten-Management sowie spezialisierte, softwaregestutzte Outsourcing-Dienstleistungen umfasst. Contract Lifecycle-, Matter- und Knowledge-Management Lösungen gehören ebenfalls zum umfangreichen Portfolio, das tief in die Rechtsberatung, Insolvenz- und wirtschaftsrechtlichen Ökosysteme eingebettet ist.

STP beschäftigt über 375 Mitarbeiter an 10 Standorten und versorgt mehr als 7.000 Kunden mit Software und relevanten Dienstleistungen für ihren täglichen Arbeitsablauf.

Mehr Info unter: stp-online.de

