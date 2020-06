Story Einladungsmanagement erleichtert Unternehmen den Messe-Neustart

Kooperation zwischen Softwareanbieter und Storytelling-Experten

Zum Restart der Messewirtschaft nach der Corona-Pause können ausstellende Unternehmen von einem neuartigen Konzept profitieren. Bei einem zweitägigen Workshop entwickelt Storytelling-Experte Florian Hommeyer mit auf Messen ausstellenden Unternehmen die perfekte Story für ihr Messe-Einladungsmanagement. Mit der SIMLEA Lead App können die Unternehmen ihre Messeleads auf der Messe schnell, smart und digital erfassen.

Nach dem Lockdown der letzten Monate werden in Deutschland voraussichtlich ab Herbst wieder Messen stattfinden. Damit ausstellende Unternehmen von diesem Neustart bestmöglich profitieren, präsentiert das Softwareunternehmen “Alivello Solutions GmbH” gemeinsam mit dem zertifizierten Trainer, Keynote-Speaker und Storytelling-Experten Florian Hommeyer ein innovatives Kombi-Angebot. Mit diesem richten sie sich an alle Unternehmen, die planen noch in diesem Jahr auf Messen auszustellen.

Das Einladungsmanagement bei zweitägigem Workshop optimieren

Im Rahmen eines zweitägigen Workshops in Ladenburg entwickeln maximal vier Teilnehmer aus zwei Unternehmen gemeinsam mit Florian Hommeyer eine Story für ihr vierstufiges Einladungsmailing an potenzielle Standbesucher. Dieses umfasst selbstverständlich auch ein vollumfängliches Reporting der Einladungsmailings. Die teilnehmenden Unternehmen können ihren Messeauftritt so genau planen und das Messebudget richtig kalkulieren.

Effektives Leadmanagement mit der SIMLEA Lead App

Um auch ihr Leadmanagement auf der Messe bestmöglich zu gestalten, erhalten die Workshop-Teilnehmer die SIMLEA Lead App der “Alivello Solutions GmbH” in vollem Funktionsumfang. Die individuell konfigurierbare App erfasst Messeleads zuverlässig über das Tablet oder das Smartphone. Die Daten von Visitenkarten speichert sie mittels OCR-Erkennung in bis zu 27 Landessprachen – und stellt Sie in Sekundenschnelle als Export oder CRM-Synchronisation zur Verfügung. Die App verfügt über ein zweisprachiges Formular sowie unlimitierte Leads, User und Visitenkarten-Fotos.

Weitere Informationen zum Kombi-Angebot Storytelling-Workshop und SIMLEA Lead App (Preis, Anmeldung etc.) erhalten Sie unter SIMLEA Messe Paket

Die “alivello” Solutions GmbH ist Anbieter und Entwickler der Lead Applikation SIMLEA und agiert seit 10 Jahren im Umfeld von mobilen Kontakterfassungen per Smartphone oder Tablets. Als Pionier entwickelte “alivello” die erste mobile Leaderfassung als Applikation auf iPads im Jahr 2010. Mit der Neuentwicklung der SIMLEA Lead App wurde das Tätigkeitsfeld 2019 in eine eigenständige Gesellschaft ausgelagert.

