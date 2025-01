STL Systemtechnik LEBER wird zu BURGER ENGINEERING

Umfirmierung nach 9 Jahren in der BURGER GROUP

Nürnberg, den 8. Januar 2025 – Die STL Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG startet mit einem neuen Namen ins neue Jahr: Ab sofort firmiert der Spezialist für Entwicklungsleistungen im Bereich Embedded- und Mechatroniksysteme und Anbieter von individuellen Schaltnetzteil-Lösungen unter BURGER ENGINEERING GmbH & Co. KG ( www.burger-engineering.de). Damit wird die bereits seit 2016 bestehende Zugehörigkeit zur BURGER GROUP nun verstärkt auch nach außen hin kommuniziert. Die rechtliche und wirtschaftliche Identität des Unternehmens bleibt dabei bestehen, und auch die Ausrichtung und die Inhalte des Produkt- und Leistungsportfolios bleiben unverändert.

Stefan Angele, Geschäftsführer bei BURGER ENGINEERING, begrüßt die neue Namensgebung: „Die Namensänderung macht unsere langjährige Verbundenheit mit der familiengeführten BURGER GROUP deutlicher als bisher sichtbar. Auch unter neuem Namen stehen wir unseren Kunden weiterhin als starker Partner zur Seite und setzen dabei die Maxime der BURGER GROUP um: Auf der Grundlage von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung Technologien und Produkte der Zukunft zu entwickeln.“

Bereits 2016 hatte die Burger Group achtzig Prozent der Firmenanteile an der STL Systemtechnik LEBER GmbH erworben. Mit der Übernahme der verbleibenden zwanzig Prozent wurde der Weg für die Umfirmierung final geebnet.

Die BURGER Engineering GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der BURGER GROUP. Seit mehr als 33 Jahren bieten wir fertige Produkte sowie Dienstleistungen für die kundenspezifische Entwicklung an. Von der Schaltplan- und Layouterstellung, über Hardware-, Firmware- und Softwareentwicklung bis hin zur kompletten Produktentwicklung mit allen erforderlichen Prüfungen (V&V) und Zulassungen. Auch regulatorisch anspruchsvollen Branchen mit hohen Anforderungen an die funktionale Sicherheit / Safety und die Informationssicherheit / Security sind unser Metier. Ob Automotive, Medizintechnik, Automatisierungstechnik oder Antriebstechnik, wir bewegen uns sicher in den entsprechenden Normenumfeldern. Nach EN ISO 13485:2016, IEC 61508, ISO 26262 oder natürlich EN ISO 9001:2015. Transparente Planung und konsequentes Systems Engineering unter Verwendung leistungsfähiger Tools sowie ausgereifter Methoden und Prozesse stellen eine erfolgreiche Projektdurchführung sicher.

