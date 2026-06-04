STIPENDIUM MEDIZIN- KLINIKUM AM WEISSENHOF

Medizin studieren. Zukunft sichern. Psychiatrie erleben.

Sie sind im Medizinstudium – und noch offen dafür, wohin die Reise geht? Dann lohnt sich ein genauer Blick auf die Fachgebiete der Psychiatrie. Kaum ein Bereich wächst aktuell so dynamisch, kaum einer ist gesellschaftlich so relevant.

Psychische Erkrankungen nehmen weiter zu, und der Bedarf an gut ausgebildeten Ärzt*innen steigt spürbar. Genau hier setzen wir an: Mit einem Stipendium Medizin, das Sie nicht nur finanziell unterstützt, sondern Ihnen schon heute den Einstieg in Ihre berufliche Zukunft ermöglicht.

Auf unserem Karriereportal unter www.mein-weissenhof.de erfahren Sie alles, was Sie über uns und Ihr Stipendium Medizin wissen müssen.

Der Arbeitgeber: Ein Klinikum, das anders denkt

Das Klinikum am Weissenhof gehört zu den großen psychiatrischen Fachkliniken in Baden-Württemberg – mit sieben Standorten in der Region Heilbronn-Franken.

Was uns auszeichnet?

Wir verbinden medizinische Qualität mit modernen Strukturen und einem klaren Anspruch: Versorgung auf höchstem Niveau – menschlich, innovativ und nachhaltig. Jedes Jahr begleiten rund 1.850 Mitarbeitende mehr als 17.000 Patient*innen – vom Kindes- bis ins hohe Lebensalter.

Unsere Fachbereiche sind Psychiatrie (allgemein), Alterspsychiatrie, Forensische Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik sowie Suchtmedizin.

Von der ersten ambulanten Behandlung bis zur komplexen stationären Therapie: Wir decken das gesamte Spektrum ab.

Das Stipendium: Mehr als finanzielle Unterstützung

Wir begleiten Sie nicht erst nach dem Studium – sondern schon mittendrin. Sie erwarten eine monatliche Förderung von 700 € ab dem Physikum (für mehr Unabhängigkeit im Studienalltag), praxisnahe Einblicke durch Famulaturen, Weiterbildungen und gezielte Unterstützung bei Prüfungen sowie, als klare Perspektive, ein direkter Übergang in die Facharztausbildung bei uns.

Warum sich der Weg zu uns lohnt?

Arbeiten ohne starre Hierarchien:

Gute Ideen zählen mehr als Titel. Bei uns arbeiten Sie in multiprofessionellen Teams – offen, respektvoll und auf Augenhöhe.

Lernen hört nie auf:

Wir investieren gezielt in Ihre Entwicklung – fachlich wie persönlich. Weiterbildung ist bei uns kein Zusatz, sondern fester Bestandteil.

Ein Job, der ins Leben passt:

Medizin ist fordernd – deshalb schaffen wir Rahmenbedingungen, die entlasten: flexible Arbeitszeiten, Jobsharing und Unterstützung bei der

Kinderbetreuung.

Mehr als nur Gehalt:

Sie profitieren von einem Gesamtpaket, das über das Übliche hinausgeht. Sie kommen unter anderem in den Genuss einer Betrieblichen Altersvorsorge, von Angeboten rund um Gesundheit und Prävention, kostenfreier Parkplätze sowie einer Unterstützung für den Arbeitsweg (Jobticket).

Verlässliche Werte:

Wir stehen für Transparenz, Nachhaltigkeit und ein gutes Arbeitsumfeld.

Auszeichnungen wie audit berufundfamilie und Great Place to Work bestätigen diesen Anspruch.

Ihr Einstieg beginnt jetzt!

Sie entscheiden sich für eine Facharztausbildung bei uns – und profitieren schon während des Studiums von unserem Stipendium Medizin.

Ein Schritt, der sich doppelt auszahlt: heute und in Ihrer Zukunft.

Interesse geweckt?

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-

Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am

Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.850 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und

Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über

insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 17.000 Patient*innen im Jahr finden hier

kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet

und trägt seit 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-

Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

Firmenkontakt

Klinikum am Weissenhof

Abt. Unternehmenskommunikation

(keine Straße benötigt) —

74189 Weinsberg

07134 75-0



http://www.klinikum-weissenhof.de

Pressekontakt

nes media GmbH

Markus Kohlmeyer

Im Brühl 24a

67125 Dannstadt

06231-7244



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