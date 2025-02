STIPENDIUM MEDIZIN – KLINIKUM AM WEISSENHOF

Sie stehen mitten im Medizinstudium, aber wissen noch nicht genau, in welche Fachrichtung es gehen soll? Lassen Sie sich von uns für die Psychiatrie begeistern! Sie bietet spannende Perspektiven und wachsende Zukunftschancen.

Schon heute ist mehr als jeder vierte Erwachsene in Deutschland psychisch krank – und der Bedarf an Fachärzt*innen steigt weiter. Mit unserem Stipendium schaffen Sie schon im Studium die Grundlage für Ihre spätere erfolgreiche Karriere.

Wer wir sind

Wir, das Klinikum am Weissenhof, sind kein gewöhnliches Krankenhaus. Wir sind eine führende psychiatrische Fachklinik mit sieben Standorten in der Region Heilbronn-Franken. Unsere rund 1.850 Kolleg*innen kümmern sich jedes Jahr um über 17.000 Patient*innen – in jedem Alter und mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern.

Dabei setzen wir auf moderne Behandlungsmethoden in den Bereichen Allgemeine Psychiatrie. Alterspsychiatrie, Forensische Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatische Medizin und Suchttherapie. Von der ambulanten Therapie bis zur stationären Versorgung: Wir arbeiten patientennah, innovativ und nachhaltig.

Wie es funktioniert

Als Stipendiat*in erhalten Sie bei uns ab dem Physikum erhalten Sie 700 Euro monatlich als finanzielle Unterstützung, die Sie entlastet. Nutzen Sie außerdem unser Angebot für Weiterbildungen, Famulaturen und Prüfungsvorbereitungen als Karriere-Boost. Nach Ihrem Studium starten Sie bei uns in die Facharztausbildung und sichern sich eine vielversprechende berufliche Perspektive.

Wie wir Sie fördern

Ihre Partnerschaft mit uns bietet für Sie viele unschlagbare Vorteile: Wir arbeiten gemeinsam und auf Augenhöhe – als echte Teamplayer in multiprofessionellen Teams. Hierarchien gibt es bei uns nur da, wo sie wirklich nötig sind. Wir fördern Ihre Weiterbildung und geben Ihnen die Chance, Ihr Wissen immer weiter auszubauen.

Zudem helfen wir Ihnen dabei, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen: Mit flexiblen Arbeitszeiten, Jobsharing und betrieblicher Kinderbetreuung sorgen wir für den Ausgleich, den Sie brauchen. Neben einer fairen Bezahlung gibt es bei uns eine Betriebliche Altersvorsorge, ein Gesundheitsmanagement, kostenlose Parkplätze, ein Jobticket für die bequeme Anreise und vieles mehr, was wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch verraten.

Unsere Werte sind mehr als Worte:

Transparenz, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterzufriedenheit prägen unser Handeln. Seit 2019 tragen wir das Siegel audit berufundfamilie, und unsere Auszeichnungen, wie „Great Place to Work“, zeigen, dass wir unsere Versprechen halten.

Das nächste Kapitel Ihrer Karriere beginnt genau hier.

Der Weg zu Ihrem Traumjob ist einfach: Verpflichten Sie sich für eine Facharztausbildung bei uns – und profitieren Sie schon jetzt von unserem Stipendium.

Alle weiteren Infos finden Sie auf unserer Karriereseite unter www.mein-weissenhof.de Oder noch besser: Bewerben Sie sich direkt!

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heißen!

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-

Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am

Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit über 1.850 Mitarbeiter*innen im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und

Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über

insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 17.000 Patient*innen im Jahr finden hier

kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet

und trägt seit 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-

Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

