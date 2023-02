Stimmungsvolle Ostertafel mit erwinmueller.de

Liebevolle Dekoration und Tischwäsche für das Osterfest

Ostern ist das erste große Fest des Jahres und gleichzeitig auch Frühlingsbeginn. Mit liebevoller Osterdekoration steigt die Vorfreude auf die Ostertage. Eier und Häschen aus Porzellan zieren den Essbereich und finden sich auf Heimtextilien wieder. Ob verspielt oder klassisch schlicht, in der Osterwelt von erwinmueller.de gibt es Dekoideen für jeden Geschmack.

Hasen sind wohl das beliebteste Dekoelement für die Osterzeit. Mit Tischwäsche, Geschirr und Porzellanfiguren lässt sich eine stimmungsvolle Ostertafel zaubern. Fröhliches Flair verbreiten Tischdecken, Tischläufer und Kissenhüllen mit Häschen zwischen Blumen und Eukalyptuszweigen. Die reliefartige Webstruktur verleiht dem Stoff eine dreidimensionale Anmutung. Sehr schön harmonieren dazu einfarbige Stoffservietten.

Ein Blickfang am Tisch sind Porzellaneier in Pastellfarben und eine schlichte Keramikvase, in der Blumen, Gräser und Zweige besonders schön zur Geltung kommen. Pastellfarbige Eier und weiße Porzellanfiguren passen sich jedem Dekostil an und lassen sich vielseitig platzieren. Auch Porzellanhühner sind niedlich anzusehen und setzen stilvolle Akzente. Besonders das Pärchen mit den bunten Tupfen und dem roten Kamm zieht Blicke auf sich.

Lämmer gehören traditionell zu Ostern, als Kuchen, als Festessen oder als Dekoration. Entzückend ist das flauschige, sandgefüllte Dekolamm, das nicht nur hübsch anzusehen ist, sondern auch noch als Tür- und Fensterstopper dient.

In der Osterwelt von Erwin Müller gibt es verschiedenste Kaffeebecher mit Osterhasen-Dekor. Mit modernen Drucken, gezeichneten Motiven oder auch antik anmutend. Sie machen nicht nur Freude am Frühstückstisch, sondern sind auch ein schönes Geschenk. Beliebt bei den Kleinen sind die süßen Häschen aus dem Kinderbuch „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“. Die Motive sind sehr liebevoll und detailliert gezeichnet.

Kissenhüllen mit appliziertem Häschen und Stummelschwänzchen sind ein echter Blickfang im Wohnbereich und das nicht nur zu Ostern. Witzig sind auch Geschenksäckchen mit einem aufgedruckten Hasen und Bommelschwänzchen. Sie eignen sich perfekt als Verpackung für kleine Ostergeschenke.

Auch mit Lebensmitteln lässt sich Osterdekoration gestalten, die den Kleinen ganz sicher sehr viel Spaß macht. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Hasengesicht aus Spiegelei, Speck und Schnittlauch? Auf schlichtem, weißem Porzellan kommen die Kreationen besonders schön zur Geltung.

In der Osterwelt von erwinmueller.de sind Dekorationsartikel und -ideen für jeden Einrichtungsstil zu finden. So trägt die Ostertafel zu einem stimmungsvollen Fest bei.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

