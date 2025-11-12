Stilvolle Tischgestaltung mit Tischwäsche von erwinmueller.de

Hochwertige Materialien, ausdrucksstarke Muster und Kontraste

Ein geschmackvoll gedeckter Tisch unterstreicht jedes Festmenü und macht es zu einem unvergesslichen Erlebnis. Neben schönem Porzellan, Besteck und Gläsern trägt edle Tischwäsche ganz wesentlich zum festlichen Ambiente bei. erwinmueller.de bietet mit Tischwäsche aus hochwertigen Materialien, mit ausdrucksstarken Mustern und Kontrasten für jeden Anlass die passende Inszenierung.

Gewebe für Tischwäsche

Das beliebteste Material für Tischwäsche ist weiterhin Baumwolle sowie Baumwoll-Mischung. Diese Gewebe sind besonders strapazierfähig, problemlos waschbar und können mit Fleckschutz ausgerüstet werden. Durch Beimischung von Polyester wird die Tischwäsche sogar bügelleicht

Besonders edel wirken Damast-Tischdecken. Sie bestechen mit ihren fein eingewobenen Mustern und der schönen Lichtreflexion. Perfekt für Feiertage und festliche Abendessen. Basis-Ausstattung für eine stilvolle Tischkultur sind universell einsetzbare Jacquard-Tischdecken.

Erwin Müller legt bei seinen Produkten viel Wert auf Alltagstauglichkeit. Der Großteil der angebotenen Tischwäsche ist deshalb mit Fleckschutz ausgerüstet, abwaschbar und bügelfrei. Die Materialien sind pflegeleicht und strapazierfähig. Selbst bei intensiver Nutzung sind sie langlebig und bleiben zuverlässig schön.

Leinen bildet eine optimale Ergänzung zu schlichten Holztischen, nur ist es leider nicht sehr pflegeleicht. Mit der Serie „Krefeld“ löst Erwin Müller dieses Problem. Das Gewebe besteht aus 100 % Polyester. Es besticht mit wohnlicher Leinen-Optik, ist pflegeleicht und strapazierstark.

Tipp für die richtige Größe der Tischdecke

Die richtige Größe einer Tischdecke ist ganz einfach zu berechnen. Erst muss die Tischplatte ausgemessen werden. Danach wird pro Seite für die Tischdecke ein Überhang von mindestens 20 cm hinzugerechnet. Auch bei einem runden oder ovalen Tisch kann diese Faustregel angewandt werden: Tischdurchmesser plus 2 x gewünschter Überhang. Der optimale Überhang einer Tischdecke beträgt min. 20 cm.

Für Tische mit Sondergrößen bietet Erwin Müller Maßanfertigung an.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 250 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2026 feiert Erwin Müller das 75-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergiker-Produkte. Dem erfolgreichen Bereich „Personalisierte Produkte“ wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de