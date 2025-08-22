Stillstand made in Europe? – Warum kritische Rohstoffe Europas Industrie in die Zange nehmen

Der Countdown läuft – Europas Industrie zwischen Klimaambition und Rohstoffkrise

Kaum ein Kontinent spricht so gern von grüner Transformation und digitalem Aufbruch wie Europa. Doch hinter den glänzenden Strategiepapieren der EU-Kommission verbirgt sich eine unbequeme Wahrheit: Ohne einen stetigen Fluss seltener und strategischer Rohstoffe droht der viel beschworene Umbau der Industrie schlicht zu scheitern. Ob Batterien für Elektroautos, Halbleiter für die Digitalisierung oder Magnete für Windräder – sie alle benötigen Rohstoffe, die Europa kaum selbst fördern kann.

Der Blick auf die Fakten ist ernüchternd. Nach aktuellen Zahlen der EU-Kommission stammen mehr als 90Prozent der Seltenen Erden, die europäische Unternehmen verarbeiten, weiterhin aus China. Lithium, das „weiße Gold der Energiewende“, wird zu über 80Prozent außerhalb der EU produziert. Für Magnesium, Gallium oder Kobalt gilt das Gleiche. Ohne diese Rohstoffe gibt es keine Dekarbonisierung, keine Elektromobilität, keine Chipproduktion – kurz: keine Zukunftsfähigkeit der europäischen Industrie.

Dr. Peter Riedi, strategischer Rohstoff- und Edelmetallexperte, bringt es pointiert auf den Punkt: „Europa hat jahrelang geglaubt, man könne die Wertschöpfungsketten outsourcen, die kritischen Materialien billig importieren und sich dann mit Innovation schmücken. Dieses Modell ist an seine Grenzen gekommen. Jetzt müssen wir uns fragen: Was passiert, wenn China, Russland oder der Kongo den Hahn zudrehen – oder wenn die Preise explodieren?“

Ein rasant wachsender Hunger – und eine immer längere Liste

Die Dynamik hat inzwischen Dimensionen erreicht, die selbst erfahrene Marktteilnehmer erstaunen. 2011 listete die EU 14 kritische Rohstoffe, heute – nur zwölf Jahre später – sind es 34. Mit jedem Fortschritt der Energiewende wird die Liste länger. Ein einziger Offshore-Windpark benötigt nach Berechnungen des Fraunhofer-Instituts rund 600 Tonnen Seltener Erden. Für die Batteriefabriken, die bis 2030 in Europa geplant sind, wird sich der Lithiumbedarf um das Achtfache erhöhen. Kupferverbrauch und Nickelbedarf steigen ähnlich stark.

Die Internationale Energieagentur schätzt, dass bis 2040 weltweit mehr als 700 neue Bergwerksprojekte erforderlich sind, um die Nachfrage zu decken. In Europa selbst wird allerdings nur ein Bruchteil gefördert. Stattdessen werden komplexe Lieferketten aufgebaut, die extrem anfällig für geopolitische Konflikte, Umweltskandale und soziale Verwerfungen sind.

Ringen um Versorgungssicherheit – die neue Rohstoffoffensive der EU

Als Reaktion auf diese Abhängigkeit hat die EU im Mai 2024 das Gesetz über kritische Rohstoffe verabschiedet – ein Meilenstein, der zumindest den Ernst der Lage anerkennt. Kern des Gesetzes ist die Förderung strategischer Projekte, die Europa unabhängiger machen sollen.

Allein innerhalb der EU wurden 47 strategische Projekte anerkannt, darunter Lithiumabbau in Portugal, Nickelraffination in Finnland und Recyclinganlagen in Frankreich. Doch weil das nicht reicht, folgte nun im März 2025 die erste Liste von 13 strategischen Projekten außerhalb der EU – eine Art geopolitisches Rettungsnetz.

Sie reichen von Kanada bis Malawi, von Graphit in Sambia über Seltene Erden in Grönland bis zu Nickel in Indonesien. Insgesamt geht es um Investitionen von 5,5 Milliarden Euro, die unter Aufsicht der EU-Kommission koordiniert und finanziert werden sollen.

Stephane Sejourne, Exekutiv-Vizepräsident der Kommission, formulierte es bei der Vorstellung der Liste ungewohnt klar: „Europa benötigt Rohstoffe, um seine industrie- und klimapolitischen Ziele zu erreichen. Ohne stabile, sichere und diversifizierte Lieferketten wird das nicht gelingen.“

Praxisnahe Realität – was bedeutet das für Industrie und Mittelstand?

Die Lage ist nicht nur für Großkonzerne brisant. Ein Beispiel: In Sachsen-Anhalt steht ein mittelständischer Automobilzulieferer, der Magnete für Elektromotoren produziert. Neodym und Dysprosium – beides unverzichtbar – kommen fast ausschließlich aus China. 2023 drohte ein Ausfuhrstopp, weil Peking den Export drosseln wollte. Das Unternehmen musste in Rekordzeit Lieferverträge zu deutlich höheren Preisen sichern. Ergebnis: Die Gewinnmarge sank um fast 30Prozent in nur einem Quartal.

Oder die Solarindustrie: Für moderne Hochleistungszellen sind Silizium, Gallium und Germanium unverzichtbar. Während die Nachfrage nach Solaranlagen in Europa rasant wächst, liegen die Produktionsstätten für Rohstoffe in China und Russland. 2024 warnte der Bundesverband Solarwirtschaft, dass allein die Preissprünge bei Silizium die Projektkalkulation vieler Installateure sprengen könnten.

Soziale und ökologische Schattenseiten – Europas Dilemma

Parallel dazu wächst der gesellschaftliche Widerstand. Projekte wie der Lithiumabbau in Serbien oder Portugal stoßen auf massive Proteste von Bürgerinitiativen und Umweltverbänden. Viele Menschen fürchten Wasserknappheit, Landschaftszerstörung oder Gesundheitsrisiken.

Dr. Peter Riedi sieht darin ein ungelöstes Spannungsfeld: „Wir wollen die Transformation, aber wir wollen sie ohne Nebenwirkungen. Das wird so nicht funktionieren. Die Frage ist: Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen – wirtschaftlich, ökologisch und sozial?“

Stillstand oder Aufbruch – was jetzt auf dem Spiel steht

Europa hat begonnen, gegenzusteuern. Der Aufbau strategischer Reserven, der Ausbau von Recycling und der Einstieg in Rohstoffpartnerschaften sind erste wichtige Schritte. Doch sie kommen spät – und sie werden Zeit benötigen. Analysten von McKinsey rechnen damit, dass bis 2030 mindestens 15 Milliarden Euro in neue Projekte investiert werden müssten, um Versorgungslücken zumindest teilweise zu schließen.

Ohne diese Anstrengungen droht der Kontinent in der technologischen Transformation ins Hintertreffen zu geraten. Elektroautos könnten teurer und knapper werden, Windkraftanlagen verzögert, digitale Infrastrukturen gebremst.

Ressourcen als Vermächtnis – warum Respekt der einzige Weg ist

So nüchtern die Zahlen sind, so kühl die Bilanzen der Industrie ausfallen – am Ende geht es bei all den Diskussionen um kritische Rohstoffe um etwas Tieferes: die Haltung, mit der wir mit den Geschenken unserer Erde umgehen. Seltene Erden, Lithium, Kobalt, Nickel – sie sind keine anonymen Rohstofflisten, sondern Substanz aus dem Bauch unseres Planeten, der uns Menschen seit Jahrtausenden ernährt, wärmt und wachsen lässt.

Dr. Peter Riedi sagt oft, dass der Respekt vor der Herkunft der Rohstoffe kein sentimentaler Luxus ist, sondern ein Ausdruck von Verantwortungsbewusstsein. Wenn wir zulassen, dass sie zu geopolitischen Waffen werden, wenn wir es hinnehmen, dass ihr Abbau ganze Regionen verödet und Generationen ihre Lebensgrundlage verlieren, verlieren wir nicht nur moralische Integrität – wir sägen an dem Ast, auf dem unsere Zivilisation sitzt.

Es ist eine weltweite Aufgabe, den Schatz der Natur mit Achtsamkeit zu behandeln. Denn alle Nationen – ganz gleich, wie groß ihr technologischer Vorsprung, wie machtvoll ihre Industrien sind – teilen denselben Planeten. Die Ressourcen, die wir heute in Batterien, Turbinen oder Mikroprozessoren verbauen, sind ein Erbe, das uns nicht exklusiv gehört. Sie sind ein gemeinsames Vermächtnis, das wir mit Respekt verwalten müssen.

Nur wenn wir verstehen, dass Fortschritt und Rücksichtnahme keine Gegensätze sind, kann eine Zukunft entstehen, die auch den Generationen nach uns eine lebenswerte Perspektive gibt. Kritisch betrachtet ist dies der einzige Weg, der mehr sein kann als kurzfristiger Egoismus oder Wachstumsfetischismus. Es ist der Weg, der unseren Anspruch auf Modernität und Humanität rechtfertigt.

Und vielleicht liegt genau hier die größte Verantwortung unserer Zeit: dass wir lernen, die Kräfte der Natur nicht nur technisch zu beherrschen, sondern sie mit Würde zu behandeln. Denn wenn wir eines Tages den Blick über die Erde hinaus richten – auf Rohstoffe im All, auf neue Ressourcen jenseits der bekannten Grenzen – werden wir dieselben Fragen wieder stellen müssen: Was ist genug? Was dürfen wir nehmen? Was müssen wir bewahren?

Es wäre ein Zeichen wahrer Reife, wenn wir schon heute Antworten finden, die von Respekt getragen sind. Antworten, die nicht nur auf Profit zielen, sondern auf ein Miteinander, das in einer Welt geteilter Ressourcen Verantwortung als die größte Form von Fortschritt begreift.

Fazit – ein Wettlauf gegen die Zeit

Der Wettlauf um strategische Rohstoffe ist keine abstrakte Debatte. Er entscheidet, ob Europas Industrie in zehn Jahren noch wettbewerbsfähig ist – oder ob Fertigungslinien stillstehen, weil essenzielle Materialien fehlen oder unerschwinglich sind.

Dr. Peter Riedi betont: „Die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen ist das Nadelöhr unserer Zeit. Wer sie ignoriert, riskiert den Stillstand. Wer sie ernst nimmt, schafft sich ein strategisches Polster, das in der neuen Weltordnung über Erfolg oder Scheitern entscheidet.“

Für Europa bedeutet das: Nur ein Bündel aus konsequenter Sicherung von Quellen, gesellschaftlicher Akzeptanz und wirtschaftlicher Weitsicht wird verhindern, dass der große Umbau an kleinen Elementen scheitert. Denn ohne Lithium, Kobalt und Seltene Erden bleibt die grüne Vision nichts weiter als ein schöner Plan – auf dem Papier.

Doch jenseits aller wirtschaftlichen und politischen Perspektiven bleibt ein Gedanke, der nicht in Tonnen, Förderraten oder Preisindizes zu messen ist: die moralische und ethische Herausforderung, mit den Schätzen aus Mutter Natur verantwortungsvoll umzugehen. Die Weltgemeinschaft steht an einem Scheideweg, an dem Ressourcen nicht länger nur als Ware oder strategisches Druckmittel betrachtet werden dürfen. Sie sind Teil eines empfindlichen Gleichgewichts, das Respekt, Mäßigung und langfristiges Denken verlangt.

Gerade diese Haltung kann zum echten Gamechanger werden: Wenn wir lernen, Rohstoffe als gemeinsames Erbe zu begreifen und nicht als beliebig konsumierbares Gut, entsteht eine Perspektive, die weit über nationale Interessen hinausweist. Sie eröffnet die Chance, in einer Welt wachsender Spannungen ein Fundament zu legen, auf dem künftige Generationen mit Vernunft, Rücksicht und Demut gegenüber dem Planeten handeln können – auch dann, wenn wir eines Tages weit über die Erde hinaus nach Ressourcen suchen. Dieses Bewusstsein könnte der eigentliche Fortschritt sein, den wir dringend brauchen.

Autor: Uli Bock, Ulm, Experte Schulung und Marketing

Über den Autor:

Uli Bock ist Autor und Experte für Schulung und Marketing bei der Augeon AG. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Markenkommunikation und der Unternehmensentwicklung hilft er, effektive Marketingstrategien und Schulungskonzepte zu gestalten. Seine Fachartikel bieten wertvolle Einblicke in innovative Marketingansätze und moderne Weiterbildungsmethoden.

Die augeon AG, mit Sitz in der Schweiz, hat sich der Aufklärung und Unterstützung von Menschen bei der Neubewertung und Neuordnung ihrer Vermögensstrategie verschrieben. In Zusammenarbeit mit Branchenexperten haben wir eine umfassende Konzeption entwickelt, die es ermöglicht, hart verdiente und bereits versteuerte Vermögenswerte außerhalb des traditionellen Bankenkreislaufs sicher anzulegen. Dies erlaubt Einzelnen, nach der Bewältigung bevorstehender Herausforderungen auf bewährte Vermögenswerte zurückzugreifen.

Kontakt

Augeon AG

Uli Bock

Via Lavizzari 2a

6900 Lugano

+41 91 911 88 52

+41 91 910 17 61



https://www.augeon.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.