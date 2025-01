Stil-Talk – Das ELORA Fashion Event mit Jane Uhlig, Prof. Dr. Schmid, RTL-Superhändler Marvin Muth und Promi-Coach Nunzio Nesposito

Stil-Talk – Das ELORA Fashion Event mit Jane Uhlig, Prof. Dr. Schmid, RTL-Superhändler Marvin Muth und Promi-Coach Nunzio Nesposito

Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte, Frankfurt

Samstag, 15. Februar 2025

18:00 Uhr

Sehr geehrte Medienvertreter, liebe Mode- und Lifestyle-Interessierte,

wir laden Sie herzlich zum exklusiven ELORA Fashion Event ein – ein Abend voller Glamour, Mode und inspirierender Gespräche. Erleben Sie die Kunst des Stils und lassen Sie sich von faszinierenden Ideen, einzigartigen Momenten und hochkarätigen Gästen begeistern.

Das erwartet Sie:

Keynote: Erfolgreich durch Präsenz & ProfessionalitätKerstin Plötzl Roskoni, Fachanwältin für Familienrecht

Podiumsdiskussion: „Stil & Frauen – Was wirklich wichtig ist“

Moderation: Jane Uhlig (Chefredakteurin Janes Magazin, Coach & PR-Expertin)

Mit:

Prof. Dr. Daniel Schmid (ehem. Vorstand MHK Group AG & Kommunikationsexperte)

Nunzio Nesposito (Promi-Coach) Marvin Muth (RTL-Superhändler & Unternehmer)

ELORA Fashion Show Dance-Highlights Erleben Sie die französische Frühjahrsmode von ELORA – ein exklusiver Einblick in Eleganz und Kreativität.

Dance-HighlightsMitreißende Performances, die den Abend zum Strahlen bringen.

Networking & exklusive Gespräche

Treffen Sie inspirierende Persönlichkeiten aus der Mode-, Medien- und Businesswelt in einem stilvollen Ambiente.

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis spätestens 1. Februar 2025 per WhatsApp an 0151 11623025 oder per E-Mail: jane.uhlig@janeuhlig.de

Wir freuen uns, Sie persönlich zu begrüßen!

Mit stilvollen Grüßen,

Jane Uhlig & das ELORA Fashion Event Team

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle.

Kontakt

Jane Uhlig Medienbüro für Lifestyle-Berichterstattung

Jane Uhlig

Heinrich-Sorg-Str. 6

63477 Maintal

0151-11623025



https://janes-magazin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.