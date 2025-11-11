Wie gut schützen Auslandskrankenversicherungen wirklich? Dieser Frage ging die Stiftung Warentest in ihrer am 31. Oktober 2025 veröffentlichten Online-Untersuchung nach und prüfte 91 Jahrespolicen für Familien und Einzelreisende. Dabei standen medizinische Leistungen, Rücktransport sowie Rettungs- und Bergungseinsätze im Fokus – ebenso die Verständlichkeit der Unterlagen. All das sind Punkte, die für Verbraucher entscheidend sind.

Die Auslandskrankenversicherung für Urlaubsreisen bis 56 Tage von TravelSecure erhielt in diesem Test die Bestnote (0,5) „SEHR GUT“ und ist damit Testsieger. Sowohl der Tarif für Einzelreisende als auch der Familientarif überzeugen durch ihr umfangreiches Leistungspaket und transparente, verbraucherfreundliche Vertragsbedingungen. TravelSecure, die Reiseversicherung der Würzburger Versicherungs-AG, gehört seit Jahren zu den am besten bewerteten Anbietern auf dem Markt und wird regelmäßig für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Neben den Testsiegern weist die Stiftung auf deutliche Unterschiede im Leistungsumfang der Anbieter hin. Kritisch sind vor allem Tarife, die den medizinisch sinnvollen Rücktransport ausschließen, denn selbst kurze Strecken können sehr kostspielig sein. Auch Bergung, Rettung und die Suche nach Vermissten fließen seit 2025 in die Bewertung ein, da sie schnell extrem hohe Kosten verursachen. Zugleich rät Stiftung Warentest von Auslandskrankenversicherungen über Kreditkarten ab, da solche Policen häufig wichtige Leistungen wie Rücktransporte oder Bergung nicht enthalten oder stark einschränken.

Eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung wird deshalb auch für Privatversicherte empfohlen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte auf eine eigenständige, umfassende Police wie die von TravelSecure setzen.

Die Tarife von TravelSecure erfüllen alle zentralen Qualitätskriterien, bieten umfassenden Schutz und gehören laut Stiftung Warentest zu den empfehlenswertesten Policen für Reisende.

Die Würzburger Versicherungs-AG ist seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig. Mit innovativen Produkten und maßgeschneiderten Angeboten ist sie als Nischenversicherer etabliert und hat sich auf die Konzeption und Abwicklung von Produkten mit hohem Kundennutzen spezialisiert. Mit der Marke TravelSecure hat sich die Würzburger Versicherungs-AG als einer der führenden Anbieter von Reiseversicherungen am Markt etabliert.

