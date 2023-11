STIEBEL ELTRON Gesellschaft mbH

Gerade wenn es um die zentralen Nachhaltigkeitsthemen Effizienz, Verlässlichkeit, Robustheit, Innovationskraft und Umweltfreundlichkeit geht, dann sind moderne Wärmepumpenheizungen (Sole-Wasser-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Wärmepumpen) überlegen. Andere Heizsysteme wie zum Beispiel Gas-, Öl- und Kohleheizungen können mit modernen Wärmepumpen-Heizungen aus dem Hause STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH ganz einfach nicht mithalten. Vor dem Hintergrund dieses Zusammenhangs stellen STIEBEL ELTRON Sole-Wärmepumpen und STIEBEL ELTRON Luft-Wärmepumpen verlockende, technologisch überzeugende Alternativen zum Heizen mit Gas oder Öl dar. Hinzu kommt, dass STIEBEL ELTRON Wärmepumpen bei Altbausanierungen (Altbau-Wärmepumpe) und Neubauprojekten (Neubau-Wärmepumpe) perfekt mit gängigen Photovoltaikanlagen kombinierbar sind.

Durch erneuerbare Energien (Windkraft, Wasserkraft oder Sonnenenergie) können STIEBEL ELTRON Wärmepumpen sogar vollkommen CO2-neutral betrieben werden. Eine hundertprozentige CO2-Reduktion durch den Einsatz von erneuerbaren Energien (Wind, Wasser und Sonne) ist also tatsächlich möglich. Beinahe keine andere alternative Heizung kann diese hervorragenden CO2-Messwerte einer Wärmepumpenheizung vorweisen. Eines ist auf jeden Fall sicher: In Sachen Klimaschutz und Energiesparsamkeit macht der Luft-Wasser-Wärmepumpe bzw. Sole-Wasser-Wärmepumpe so schnell niemand etwas vor. Im Sommer kann man mit Wärmepumpen-Heizungen zudem auch noch Kühlen. Die Warmwasserbereitung ist ohnedies zu jeder Jahreszeit problemlos möglich.

Egal, ob Altbausanierung (Altbau-Wärmepumpe) oder Neubauprojekt (Neubau-Wärmepumpe) – die Wärmepumpenmontage ist kinderleicht: Sole-Wärmepumpen bzw. Luft-Wärmepumpen können defacto überall montiert werden. Die Funktionsweise einer handelsüblichen Wärmepumpe ist ebenso denkbar einfach: Der Kältemittelkreislauf einer Erdwärmepumpe bzw. Luftwärmepumpe ist mit einem umgedrehten Kühlschrank vergleichbar. Alle weiterführenden Informationen finden sich ab sofort auch auf: stiebel-eltron.at

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

