Steven Vindevogel wird neuer Head of Panasonic Mobile Solutions

Vindevogel wird das Wachstum in der Region weiter vorantreiben und die Schwerpunkte auf „End-to-End“ Lösungen und das Thema Nachhaltigkeit legen.

Wiesbaden, 4. Juli 2023 – Panasonic Connect Europe ernennt Steven Vindevogel zum neuen europäischen Leiter der Geschäftseinheit Mobile Solutions. Ziel ist es, die Position von Panasonic mit der Marke TOUGHBOOK als Europas führender Hersteller von robusten mobilen Computern auszubauen. Dazu wird Vindevogel das Angebot an „End-to-End“ Lösungen rund um das Hardware-Portfolio weiter ausbauen und den Fokus verstärkt auf Nachhaltigkeit legen.

„Die Digitalisierung und mobiles Arbeiten eröffnen unseren Kunden neue Möglichkeiten, etwa Wettbewerbsvorteile in den Bereichen Transport und Logistik, Fertigung und Lieferkette oder verbesserte Reaktionszeiten und Konnektivität für Einsatzkräfte und Militär. Robuste Hardware allein genügt dafür jedoch nicht. Kunden brauchen einen Mobile-Computing-Partner, der sie über den gesamten Lebenszyklus ihrer Geräte hinweg begleitet und sie dabei unterstützt, wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist unser Fokus“, so Vindevogel.

In seiner vorigen Position als Deputy Head of Mobile Solutions leitete Vindevogel in Europa die Entwicklung von TOUGHBOOK „End-to-End“ Lösungen. Dabei handelt es sich um Managed Services für einen maßgeschneiderten, lebenslangen Support für die robusten Mobile-Computing-Investitionen. Dazu zählen beispielsweise die individuelle Entwicklung von Apps oder die vorausschauende Wartung und Instandhaltung. Dieser Schwerpunkt wird beibehalten: Panasonic entwickelt kontinuierlich umfassende Services, mit denen Kunden die Vorteile neuer Technologien wie etwa private 5G-Netze nutzen können.

In diesem Jahr begleitete Steven Vindevogel zudem den Launch von TOUGHBOOK Revive, einer non-Profit Initiative für mehr Nachhaltigkeit. Sie motiviert Kunden dazu, abgelegte Geräte zu spenden, um sie zu recyceln oder an kleinere Unternehmen sowie Wohltätigkeitsorganisationen weiterzugeben. „Die IT-Budgets werden immer knapper und Nachhaltigkeit wird zu einem wichtigen Faktor bei Geschäftsentscheidungen. Deshalb möchten Unternehmen mit mobilen Arbeitskräften sicher sein, dass sie zukunftsorientierte, zuverlässige Investitionen tätigen“, erklärt er. „Unsere Geräte sind für eine lange Lebensdauer entwickelt und können dank der durchdachten modularen Bauweise über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg leicht an verschiedene Aufgaben angepasst werden. Die Einführung von TOUGHBOOK Revive war der nächste logische Schritt auf diesem Weg in Richtung Kreislaufwirtschaft.“

Bevor Vindevogel als Business Manager zu Panasonic in Belgien kam, arbeitete er bei anderen großen Tech-Unternehmen wie Sony Ericsson und Packard Bell. Er hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Universität Gent.

Vindevogel tritt die Nachfolge von Daichi Kato an, der auf dieser Position zwei Jahre lang zum Wachstum von Panasonic TOUGHBOOK beigetragen hat und zum Managing Director der Panasonic Avionics Business Unit in Japan aufgestiegen ist.

Über Panasonic Group

Die Panasonic Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Holdings Corporation in eine operative Gesellschaftsform umgewandelt. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft sind acht Unternehmen angesiedelt. Das 1918 gegründete Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Im letzten Geschäftsjahr (Ende 31. März 2022) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 56,40 Milliarden Euro. Panasonic bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „Live Your Best“.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/

Besuchen Sie auch die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Marco Rach

Hagenauer Str. 43

65203 Wiesbaden

+49 1736282241



https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+49 611 74131-16



https://www.finkfuchs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.