Steuern sind größter Stressfaktor für Young Founders

Eine Umfrage von sevdesk zeigt: Steuerpflichten und Papierkram belasten junge Gründer am stärksten. Viele verzichten zudem auf Softwarelösungen – häufig aufgrund falscher Annahmen

Offenburg, 4. März 2026 – Für Young Founders und Microbusiness-Entrepreneurs in Deutschland ist der Start in die Selbstständigkeit herausfordernd. Eine Umfrage von sevdesk zeigt: Für 40 Prozent sind Steuern und der damit verbundene Papierkram der größte Stressfaktor.

Damit liegen steuerliche Verpflichtungen deutlich vor anderen Belastungen wie finanziellem Druck und unregelmäßigem Einkommen (38 Prozent) sowie Herausforderungen bei der Kundenakquise (36 Prozent).

Besonders auffällig: 32 Prozent der Befragten sind erst seit 0 bis 12 Monaten selbstständig. Der überwiegende Teil dieser jungen Unternehmer ist in den Bereichen Handel und E-Commerce (13 Prozent) sowie IT und Social Media (11 Prozent) aktiv. Trotz dieser modernen Branchen zeigt sich bei der administrativen Organisation ein überraschend traditionelles Bild.

Knapp ein Drittel verzichtet auf digitale Buchhaltung

29 Prozent der Microbusiness-Entrepreneurs nutzen keine spezielle Software oder Cloud-Lösung für Rechnungserstellung oder Buchhaltung. Als Gründe nennen sie,

-dass die eigenen Prozesse auch ohne Tool funktionierten (29 Prozent),

-oder dass das Unternehmen noch zu klein für eine digitale Lösung sei (ebenfalls 29 Prozent).

Zudem haben 21 Prozent der Befragten die Sorge, dass externe Tools die eigenen speziellen Anforderungen nicht abbilden könnten.

„Die meisten Selbstständigen und Young Founders sind getrieben von dem Wunsch, etwas Eigenes aufzubauen – und dabei irgendwann, im Idealfall möglichst schnell – finanzielle Freiheit zu erlangen. In der Realität werden sie jedoch durch finanzielle Sorgen ausgebremst“, kommentiert Diana Vásquez Barbetti, Director Customer Success bei sevdesk.

Persönlicher und finanzieller Durchblick mit Cloud-Tools

Vásquez Barbetti ergänzt: „Gerade für frischgebackene Young Founders und Microbusiness-Entrepreneurs, die täglich zwischen Vision, Verantwortung und administrativen Aufgaben jonglieren müssen, wird die Bürokratie schnell zu einer enormen Herausforderung. Sie wünschen sich vor allem eines: mehr Klarheit. Moderne, cloudbasierte Lösungen können genau das bieten – sie bringen Ordnung in finanzielle Fragen, reduzieren Komplexität und schaffen Raum für das Wesentliche, also das eigene Business. Kontinuierliche Weiterentwicklung bietet die Chance, Ballast abzuwerfen, Prozesse zu vereinfachen und das Unternehmen somit nachhaltig für kommende Herausforderungen zu stärken.“

Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit digitaler, niedrigschwelliger Lösungen, auch im Zusammenhang mit der E-Rechnungspflicht, die bereits seit dem 1. Januar 2025 in Deutschland flächendeckend gilt.

Über die Studie

Die Umfrage wurde im Auftrag von sevdesk von Appinio durchgeführt. Das Marktforschungsunternehmen befragte im Juni 2025 deutschlandweit 300 Berufstätige ab 18 Jahren. 32 Prozent der Befragten sind seit maximal 12 Monaten selbstständig; der Großteil davon im Bereich Handel und E-Commerce sowie in den Bereichen IT und Social Media.

Über sevdesk

sevdesk ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware für Selbstständige, Gründer und kleine Unternehmen. Im Mittelpunkt steht eine verlässliche, GoBD-konforme Finanzorganisation mit klar strukturierten Abläufen – von der Belegerfassung bis zur Rechnungsstellung. Indem Routinearbeiten vereinfacht und Informationen zentral gebündelt werden, sinkt das Fehlerrisiko und Bearbeitungszeiten verkürzen sich. Die integrierte E-Rechnung erleichtert den Umstieg auf die gesetzlich vorgeschriebenen digitalen Formate und reduziert den Compliance- und Verwaltungsaufwand. Das Ergebnis: Klarheit in den Finanzen.

Mit mehreren Hunderttausend Nutzern zählt sevdesk zu den führenden Lösungen für die digitale Finanzverwaltung im deutschsprachigen Raum. Das 2013 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Offenburg.

Mehr Information unter: https://www.sevdesk.de

Firmenkontakt

sevdesk

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

49 89 720 137 – 18

49 89 720 137 – 10



https://sevdesk.de/

Pressekontakt

ELEMENT C

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

49 89 720 137 – 18

49 89 720 137 – 10



https://elementc.de/