Sternsinger auf Gut Aiderbichl in Niedersachsen

Vier Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde Sulingen besuchen die Ponys und Esel auf der Ballermann Ranch

Bereits zum neunten Male seit Bestehen der Ballermann Ranch in Blockwinkel, zeichneten die Sternsinger den Christus-Segen “Gott segne dieses Haus” an Türe und Stalltore des Gnadenhofes für Pferde und Esel. Dabei besuchten die vier Sternsinger aus Sulingen auch die kleinen Ponys und Esel in ihrem zum Gut Aiderbichl Gnadenhofverbund gehörenden Zuhause. Berührungsängste gab es dabei weder bei Mensch noch beim Tier, so daß die vier prächtig gewandeten Könige und Königin auch inmitten der geretteten Ponys das Segenslied des Jahres 2020 vorstellten.

In diesem Jahr sammeln die hoch engagierten jungen Sternsinger für benachteiligte Kinder in aller Welt. Eine Aktion, die die ehrenamtlichen Gutsleiter des Blockwinkeler-Pferdegestüts, Annette u. André Engelhardt, gerne unterstützen und die Sternsinger nebst ihrem Fahrer auf die Ranch zu Esel und Pferd eingeladen hatten.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

