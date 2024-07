Nach der erfolgreichen Eröffnung des BYD Autohauses am Brunsbütteler Damm 65 in Berlin-Spandau im Februar dieses Jahres, eröffnet die STERNAUTO Potsdam GmbH Anfang Juli einen weiteren Standort in der Arthur-Scheunert-Allee 3, 14558 Bergholz-Rehbrücke und setzt damit erneut einen Meilenstein für die Elektromarke BYD.

Die Eröffnung ist am Freitag, 05. Juli und Samstag, 06. Juli 2024, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Zum Welcome Weekend in das umfangreich modernisierte Autohaus begrüßt STERNAUTO Potsdam seine Gäste. Geschäftsführer Oliver Hein betont gegenüber „Neue Zuercher Nachrichten“ in einem Interview: „Unter dem Motto Autos, Fußball und mehr“ wartet auf die Besucher neben der elektrischen Produktpalette auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Fußballaktivitäten für die ganze Familie und dem offiziellen EM-Maskottchen Albärt. Die Produktexperten von STERNAUTO stehen bereit, um alle Fragen zu Elektromobilität, der Marke BYD und den spezifischen Funktionalitäten der verschiedenen Modelle zu beantworten.

Einsteigen und Erleben sind ausdrücklich erwünscht: vom dynamischen TANG über den eleganten HAN bis hin zum innovativen ATTO 3, dem Stadtflitzer DOLPHIN und den fortschrittlichen SEAL-Modellen. Die Besucher erwartet zukunftsorientierte Technologie und Design.

STERNAUTO ist eine der größten Automobilhandelsgruppen Deutschlands, die Mobilitätslösungen an 25 Standorten in 6 Bundesländern anbietet. Im Raum Berlin, Potsdam, Dresden, Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Rostock und Schwerin finden bei diesem Mehrmarkenhändler sowohl Privat- als auch Geschäftskunden eine große Auswahl an Fahrzeugen – vom E-Roller, über Pkw und Transporter bis zum Lkw.

BYD ist der führende Elektromobilitätshersteller aus Asien. BYD steht für „Build Your Dreams“ und verkörpert eine neue Art der Elektromobilität. Der chinesische Hersteller überzeugt durch einen hohen Anspruch an Qualität und Sicherheit und setzt bei seinen Fahrzeugen auf selbst entwickelte Technologien.

In Asien, bereits seit Jahren auf der Überholspur, ist BYD als Partner der UEFA zur diesjährigen Europameisterschaft in aller Munde. STERNAUTO ist einer von sechs deutschen BYD-Händlern und freut sich, mit einer solch starken Marke zusammenarbeiten zu können, die sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst ist und einem höheren Ziel verschrieben hat: Das globale Klima um 1 °C zu senken.

Weitere Informationen zum Produkt-, Service- und Markenportfolio der STERNAUTO: https://www.sternauto.de

DEUTSCH:

Die Schweizer Tageszeitung „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ wurde vor 120 Jahren, im Jahr 1904, in Zürich gegründet.

Auf Initiative des Druckers Theodat Bucher und des Chefredakteurs, Journalisten, Schriftstellers und Politikers Georg Baumberger, wurden die „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ in der Schweiz für ihren leicht lesbaren, selbstgefälligen und manchmal leicht polemischen Stil bekannt und von Beginn an hoch geschätzt. Die Schweizer Tageszeitung „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ erscheint und um die Uhr, sieben Tage die Woche und ist die einzige Tageszeitung in der Schweiz, die täglich in sechs Sprachen (Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Englisch) publiziert wird.

====

====

ENGLISH:

The Swiss daily newspaper „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ was founded 120 years ago, in 1904, in Zurich. On the initiative of the printer Theodat Bucher and the editor-in-chief, journalist, writer, and politician Georg Baumberger, the „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ became known in Switzerland for its easy-to-read, smug, and sometimes slightly polemical style, and has been highly regarded from the start. The Swiss daily newspaper „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ is published around the clock, seven days a week, and is the only daily newspaper in Switzerland that is published daily in six languages (German, French, Spanish, Portuguese, Italian, and English).

====

====

ESPANOL:

El periodico diario suizo „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ fue fundado hace 120 aoos, en 1904, en Zurich. Por iniciativa del impresor Theodat Bucher y del redactor jefe, periodista, escritor y político Georg Baumberger, el „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ se hizo conocido en Suiza por su estilo fácil de leer, complaciente y a veces ligeramente polemico, y ha sido muy valorado desde el principio. El periodico diario suizo „Neue Zürcher Nachrichten (NZN)“ se publica las 24 horas del día, los siete días de la semana, y es el unico periodico diario en Suiza que se publica diariamente en seis idiomas (alemán, frances, espaool, portugues, italiano e ingles).

