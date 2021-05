Stell Dir den Wecker, um den Chef zu beeindrucken!

Sind wir wirklich bereit, jeden Morgen pünktlich am PC zu sitzen und motiviert loszulegen oder leidet im Home-Office unsere Leistungsbereitschaft?

Wenn wir dafür gemacht wären, munter aus dem Bett zu springen, würden wir wahrscheinlich im Toaster schlafen. Vielen von uns geht es so: Der Wecker klingelt und wir wissen gar nicht, ob wir heute überhaupt aufstehen sollen geschweige denn wollen. Lohnt es sich, heute mitzumachen? Und vor allem warum? Die meisten von uns kennen die Antworten darauf nicht. Sie haben im Alltag keine Kraft mehr, Spitzenleistung zu vollbringen. Ihre Nerven wurden über Gebühr strapaziert und ihr Kaffee ist stärker als ihre Motivation. Sie versuchen einfach, den Laden am Laufen zu halten und fühlen sich dennoch abgehängt.

Wenn wir vor einigen Monaten noch pünktlich im Büro am Arbeitsplatz saßen, inspirierende Gespräche mit der Kollegin in der Teeküche geführt oder wichtige Hinweise vom Kollegen nach dem Meeting erhalten haben, sitzen wir nach wie vor in unseren vier Wänden und hoffen, dass die Motivation zurückkehrt. Denn wie ein gefräßiges Krümelmonster hat das Home-Office sie hungrig verschlungen: Unsere Leistungsbereitschaft! Krümel sind jedoch nicht geblieben, denn wir haben in den Pausen Zuhause Zeit zum Staubsaugen.

Für viele ist das Wort High Performance im Home Office nicht nur fremdländisch sondern ein einziges Fremdwort. Da ist das Wort Leistung drin. Das klingt nach Schweißperlen auf der Stirn und einfach höchstanstrengend. Wer will schon anstrengende Gespräche, anstrengende Kollegen oder gar anstrengende Aufgaben? Die meisten Menschen wollen es gern einfach haben und holen sich lieber Seitenstechen vom vielen Rumdrehen auf dem Sofa. Sie stolpern nicht gern über Berge sondern lieber über Maulwurfshügel.

Doch muss es beim Thema High Performance immer darum gehen, höher, schneller, weiter zu kommen, ein Senkrechtstarter zu sein oder der nächste High Flyer zu werden? Oder geht es in diesen Zeiten vielmehr darum, aus dem Tal des Leistungstiefs wieder herauszukommen? Wenn wir es schaffen, unsere Kraft, Energie und Leidenschaft zurückzuholen, dann können wir auch wieder motiviert loslegen. Und dann folgen uns auch unsere Beine automatisch über den Bettvorleger. Ob das den Chef beeindruckt oder nicht, steht außer Frage, denn wir spüren es selbst. Sie ist wieder da: Unsere Leistungsbereitschaft!

