Steigtechnik-Spezialist KRAUSE lädt zur MOTEK 2021 ein

Nach einem durch die Corona-Pandemie bedingten Ausfall der MOTEK im vergangenen Jahr, findet die internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung in diesem Jahr wieder als Präsenzmesse vom 05. bis 08. Oktober auf dem Messegelände des Stuttgarter Flughafens statt.

Auch die Steigtechnik-Spezialisten aus Alsfeld werden in diesem Jahr wieder auf der MOTEK vertreten sein und dem internationalen Publikum in Halle 1, Stand 1922 die volle Bandbreite der individuellen Fertigung bei KRAUSE vorstellen. Dazu gehören speziell angepasste Zugänge zu Arbeitsplätzen, Maschinen, Regalen, Übergängen sowie Laufwegen über Transportstraßen ebenso, wie das breiteste Programm an Standard-Steiglösungen für den gewerblichen Bedarf. Durch die individuelle Fertigung der KRAUSE-Sonderlösungen werden Verkehrswege verkürzt und die Arbeitseffizienz gesteigert. Vor allem jedoch wird die Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf höchstem Niveau gewährleistet. Dabei stehen Ergonomie und Komfort der Anwender stets im Fokus, was viele namhafte internationale Referenzprojekte belegen.

Bedingt durch das umfangreiche Seriensortiment an Steigtechnik verfügen die Hessen über die entsprechenden Bauteile, um jedes Steigtechnik-Problem in kürzester Zeit zu lösen. Ganz gleich ob stationär oder mobil, ob Zugang oder Arbeitsplatz: Die Sonderlösungen aus Alsfeld sind vielfach bewährt. Ergänzend zur Entwicklung, Konstruktion und Montage übernimmt KRAUSE auch das komplette Projektmanagement. Nach der Montage bietet das Unternehmen den Kunden professionellen Service für Schulung, Anwendung und Qualitätssicherung, wahlweise vor Ort oder im KRAUSE-Werk. Neben Produkten können sich die Messebesucher ebenfalls über Seminare und Produktprüfungen, bei KRAUSE “SafetyServices” genannt, und die aktuellen Entwicklungen rund um die neuen Normvorgaben für Steigtechnik informieren.

Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und die nächsten Messetermine erhalten Sie unter: www.krause-systems.com

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

