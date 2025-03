Steigerung der Geschäftsergebnisse

Arval verzeichnet ein Wachstum der Leasingflotte um 5,6 Prozent

Oberhaching, Deutschland, 04. März – Arval hat das Jahr 2024 mit einer Steigerung ihrer Geschäftsergebnisse abgeschlossen: Die Flotte umfasst nun weltweit 1.796.396 verleaste Fahrzeuge. Das entspricht einem Wachstum von 5,6% im Vergleich zu 2023. Durch den Abschluss zahlreicher Partnerschaften konnte Arval ihre internationale Präsenz und ihr Angebot weiter ausbauen, um ihre Kunden bei der Transformation hin zu umweltbewussten Mobilitätslösungen zu unterstützen. Das Jahr 2025 beginnt für Arval mit der Verleihung der EcoVadis-Platinmedaille für ihre CSR-Strategie sowie der Ankündigung, den Strategieplan Arval Beyond mit „Arval 26 & Beyond“ fortzuführen.

Als einer der führenden Anbieter von Langzeit-Fahrzeugleasing und Spezialist für Mobilitätslösungen konnte Arval ihr Unternehmenswachstum auch im Jahr 2024 fortsetzen und die positive Dynamik der letzten Jahre trotz eines unsicheren Marktumfelds beibehalten. So hat Arval bis Ende 2024:

– Den Bestand an verleasten Fahrzeugen im Vergleich zu 2023 um 5,6% auf 1.796.396 Fahrzeuge ausgebaut. Ende 2024 waren davon 573.086 elektrifizierte Fahrzeuge, 31% mehr als 2023 und 253.373 rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs), ein Zuwachs von 52% im Vergleich zu 2023. Im Jahr 2024 entfielen 22,6% der Neuwagenbestellungen auf BEVs.

– Davon entfallen weltweit 460.000 geleaste Fahrzeuge auf internationale Großunternehmen, was einem Anstieg von 5% entspricht. Zwischen 2021 und 2024 hat die Element-Arval Global Alliance die Zahl ihrer globalen Kunden, die ihre Dienste weltweit in Anspruch nehmen, verdreifacht.

– Auf Unternehmenskunden entfallen 736.000 Fahrzeuge. Das entspricht einem Anstieg von 6%.

– Das Retail-Segment wuchs auf 554.000 Fahrzeuge – ein Plus von 9% im Vergleich zu 2023.

– Ende 2024 zählte Arval mehr als 410.000 Nutzende ergänzender Mobilitätslösungen, darunter 60.000 Arval-Mobility-Pass-Nutzende und mehr als 9.000 Fahrradnutzende.

– Die Zahl der vernetzten Fahrzeuge überschritt die Marke von 800.000 – ein Anstieg von 29% gegenüber dem Vorjahr.

– Das Gebrauchtwagenleasing setzt mit Re-Lease seinen Aufwärtstrend fort und erreichte 21.600 verleaste Fahrzeuge: ein Wachstum von 30% verglichen mit 2023.

– Die Zusammenarbeit mit dem Elektrofahrzeughersteller BYD sowie dem Spezialisten für Batteriezertifikate AVILOO erweitert das Partnernetzwerk in Deutschland.

– Arval beschäftigt 8.527 Mitarbeitende, die mehr als 400.000 Kunden in 29 Ländern betreuen.

„Im Jahr 2024 haben wir erneut bewiesen, wie stark wir als Team gemeinsam mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Dabei konnten wir bedeutende strategische Fortschritte erzielen. Dank des Engagements unserer Mitarbeitenden, der Unterstützung durch die BNP Paribas und des Vertrauens unserer Partner konnten wir weitere Schritte unternehmen, um unsere Kunden bei ihren Mobilitätsbedürfnissen und der Transformation hin zu umweltbewussten Lösungen noch besser zu unterstützen“, erklärt Alain van Groenendal, Chairman & Chief Executive Officer von Arval. „Auf dieser starken Basis starten wir mit Ehrgeiz und Entschlossenheit in das Jahr 2025, bereit, neue Herausforderungen anzunehmen und weiterhin umweltbewusste Prinzipien in einem sich stark wandelnden Markt zu fördern.“

Sebastien Valy, General Manager bei Arval Deutschland ergänzt: „In einem komplexen wirtschaftlichen Umfeld konnte Arval Deutschland ihr starkes Wachstum im Jahr 2024 fortsetzen. Dank unseres bewährten Beratungsansatzes haben wir unsere Kunden erfolgreich dabei unterstützt, ihre Fahrzeugflotten nachhaltiger aufzustellen. Arval Deutschland feierte mehrere Erfolge, darunter die Entwicklung neuer strategischer Partnerschaften, innovativer Mobilitätslösungen und eine sehr proaktive Positionierung im Bereich mittelständischer Unternehmen und Privatkunden. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der harten Arbeit all unserer Teams, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre nachhaltigen Mobilitätsziele zu erreichen.

2024, ein erfolgreiches Jahr für Arval

Arval, Treiber der Transformation hin zu umweltbewussten Mobilitätslösungen

Ziel des Strategieplans Arval Beyond ist, den Übergang zu einer umweltbewussten Mobilität zu beschleunigen und sich gleichzeitig an neue Markterwartungen und regulatorische Anforderungen anzupassen.

So hat Arval seit 2020 mehr als 7.800 Beratungstage investiert, um den Antriebsmix der Flotte zu beeinflussen und ihre Kunden bei der Umstellung auf umweltbewusste Mobilitätslösungen entsprechend ihrer spezifischen Bedürfnisse zu unterstützen. Darüber hinaus hat das Unternehmen Services entwickelt, um die Erprobung und Einführung von Elektromobilität und die damit verbundenen Dienstleistungen zu erleichtern und eine reibungslose Nutzung zu fördern, insbesondere beim Aufladen zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs. Dank zahlreicher Partnerschaften haben Arval Kunden heute Zugang zu mehr als 800.000 Ladepunkten.

Zahlreiche Maßnahmen haben 2024 Wirkung gezeigt: Die Zahl, der von Arval verleasten Elektrofahrzeuge stieg auf 573.086 an, ein Zuwachs von 31% gegenüber 2023. Die Zahl batterieelektrischer Fahrzeuge (BEV) vergrößerte sich um 52% auf 253.373. Im Jahr 2024 machten diese Fahrzeuge 22,6% der Neuwagenbestellungen aus. Das Wachstum der von Arval in Europa auf die Straße gebrachten BEVs lag mit 35% über dem Marktanteil im Jahr 2024, verglichen mit einem Rückgang der BEV-Zulassungen in Europa um 2% (Quelle: ACEA-Zahlen für EU, EFTA und UK, Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge). Darüber hinaus hat sich Arval das Ziel gesetzt, ab 2025 ausschließlich BEV für seine Mitarbeitenden zu bestellen und bis Ende 2026 weltweit 400.000 geleaste Elektrofahrzeuge zu erreichen.

Arval ist bestrebt, die Umstellung auf Elektromobilität entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen, nicht nur im Neuwagen-, sondern auch im Gebrauchtwagenmarkt. Als einzige Leasinggesellschaft stellt Arval für jedes gebrauchte Elektrofahrzeug, das es weiterverkauft, ein Batteriezertifikat aus und sorgt so für vollständige Transparenz. Das Zertifikat bestätigt den Kunden die tatsächliche Reichweite ihres Fahrzeugs und erleichtert damit den Umstieg auf Elektromobilität. Eine Analyse des Arval-Beratungsteams zum Batteriezustand der verleasten Elektrofahrzeuge zeigt eine durchschnittliche Batteriekapazität von 93% – ein Wert, der weit über den Herstellergarantien liegt.

Mit Blick auf die Zukunft engagiert sich Arval über den kommerziellen Bereich hinaus für eine umweltbewusste Mobilität und hat im April 2024 die Initiative Arval Energy ins Leben gerufen. Innerhalb dieser sollen Synergien zwischen der Mobilitätsbranche und dem Energiesektor geschaffen werden, insbesondere durch die Technologien V1G, Vehicle-to-Grid (V2G) und Vehicle-to-Home (V2H). Zudem ist Arval Mitglied von smartEn – Smart Energy Europe, einem Fachverband, der verbraucherorientierte Lösungen für eine saubere Energiewende integriert. Darüber hinaus hat Arval in Shift4Good investiert, den größten unabhängigen Risikokapitalfonds, der sich der Dekarbonisierung des Verkehrssektors widmet, und ist Partner des EVVE-Projekts (Environmental Recovery of Virtual Energy Storage), das die Einrichtung von 800 V2G-Ladestationen in Europa zum Ziel hat.

146.500 verlease Fahrzeuge und neue Partner in Deutschland

Arval Deutschland konnte ihre Flotte im Jahr 2024 auf 146.500 Fahrzeuge ausbauen, wobei 58% mit elektrifizierten Antrieben ausgestattet sind. Damit verzeichnete Arval Deutschland im Jahr 2024 ein Wachstum von 6% im Vergleich zum Vorjahr. Dabei waren 49,6% der Neubestellungen rein batterieelektrische Fahrzeuge. Dieser Meilenstein ist das Ergebnis der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Angebotsportfolios, der herausragenden Qualität der Dienstleistungen und Services von Arval Deutschland sowie der Fähigkeit, flexibel auf neue Chancen zu reagieren.

Ein Schlüssel zum Erfolg ist das stetig wachsende Partnernetzwerk. Partnerschaften sind seit jeher fest in der DNA von Arval verankert – auch in Deutschland. So ergänzte das Unternehmen auch 2024 sein Portfolio durch die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie BYD und AVILOO. Mit BYD (Build Your Dreams), einem weltweit führenden OEM, erweitert Arval ihr Portfolio um die batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge. AVILOO Battery Diagnostics bietet unabhängige und TÜV-zertifizierte Prüfung von Elektrobatterien. Durch die Partnerschaft erhalten Arval Kunden mehr Sicherheit beim Kauf eines batterieelektrischen Fahrzeuges.

Besondere Highlights stellen die Erweiterung des Angebotsportfolios von Arval Deutschland um Leistungen wie Arval Flex, Arval Pro und Arval Re-Lease dar. Arval Flex ermöglicht eine flexible Langzeitmiete von bis zu 24 Monaten, Arval Pro bietet Leasinglösungen für leichte Nutzfahrzeuge und Arval Re-Lease ist die Lösung für das Leasing von Gebrauchtwagen.

Zudem fand im vierten Quartal 2024 der erste Arval E-Mobility Day statt. Ziel der Veranstaltung war es, aktuelle Herausforderungen und Trends der E-Mobilität in Unternehmensflotten praxisnah zu vermitteln. Ein Höhepunkt des Tages war die Vorstellung des Arval Mobility Hub, ein Projekt, das als Modell für integrierte Lösungen in der Unternehmensmobilität dient.

Arval: Träger der EcoVadis-Platinmedaille 2024

Für das Jahr 2024 wurde Arval mit der höchsten Auszeichnung der EcoVadis-Medaille auf Platin-Niveau geehrt. Damit gehört Arval zu den besten ein Prozent der bewerteten Unternehmen, die für ihr Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung geehrt werden. Diese Auszeichnung unterstreicht die führende Rolle von Arval bei der Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie und ihr Engagement in diesem Bereich, alle Stakeholder entlang der Wertschöpfungskette zu ermutigen, sich für positive Veränderungen einzusetzen.

Arval, strategische Allianzen im Dienste der Kunden und ihrer Ziele

Die Element-Arval Global Alliance feiert ihren 30. Geburtstag

Die Element-Arval Global Alliance verwaltet mehr als 4,5 Millionen Fahrzeuge in 55 Ländern und ist damit Weltmarktführer im Flottenmanagement. Diese Partnerschaft wurde im Jahr 2023 durch die Integration von Sumitomo Mitsui Auto Service (SMAS) weiter gestärkt. Seit 30 Jahren bietet dieses starke Netzwerk die Erfahrung, das Fachwissen und die Ressourcen, die erforderlich sind, um die Flotten- und Mobilitätsstrategien von Kunden weltweit zu optimieren. Ein eindrucksvoller Beleg für den Erfolg dieser Partnerschaft ist die Verdreifachung der Zahl der weltweiten Kundenzahl der Element Arval Alliance zwischen 2021 und 2024.

Wichtige Partnerschaften im Dienste der Kunden

Im Jahr 2024 hat Arval zahlreiche Partnerschaften mit bedeutenden Akteuren der Branche geschlossen. Die Partnerschaften mit den Automobilherstellern ermöglichen es, deren Kunden ein kontinuierlich wachsendes Angebot und somit eine maßgeschneiderte und umfassende Unterstützung zu bieten. Ende 2024 verfügt Arval über mehr als 80 White-Label-Partnerschaften mit 15 Automobilherstellern.

Darüber hinaus hat Arval seine Kooperationen mit Betreibern von Ladestationen im Rahmen seines Engagements für einen beschleunigten Übergang zu umweltbewussten Mobilitätslösungen und der Einführung von Elektrofahrzeugen weiter ausgebaut. Ende 2024 standen Arval Kunden mehr als 800.000 Ladepunkte in Europa zur Verfügung.

Ausbau der Angebote und Dienstleistungen im Zentrum der Arval-Strategie

Einführung von Arval STAR

In diesem Jahr kündigte Arval die Einführung von Arval STAR (Strategic Transformation through Actionable Recommendations) an, einer innovativen Methode, die Arval SMART ablöst. Sie basiert auf 35 Jahren Erfahrung und geht über die strategische Beratung hinaus, indem sie konkrete Instrumente und Prozesse anbietet. Ziel ist es, Unternehmen bei der Bewältigung der Herausforderungen zu unterstützen, die sich aus der Energiewende, dem Thema Umweltbewusstsein und den neuen Mobilitätsanforderungen ergeben. Arval STAR basiert auf den drei Säulen People (Mitarbeiterzufriedenheit), Planet (Nachhaltigkeit) und Profit (Wertoptimierung) und hilft den Kunden von Arval, ihre Ziele mit konkreten und effektiven Lösungen zu erreichen. Mit maßgeschneiderten und flexiblen Lösungen auf internationaler Ebene treibt Arval in allen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, die Energiewende vor Ort voran.

800.000 über Arval Connect vernetzte Fahrzeuge in der Arval-Flotte

Mit Arval Connect, dem vernetzten Dienstleistungsangebot von Arval, umfasst die Arval-Flotte inzwischen 800.000 vernetzte Fahrzeuge, darunter 250.000, die direkt über Herstellerdaten angebunden sind.

Dank Arval Connect können die Kunden von Arval ihre Gesamtbetriebskosten (TCO) optimieren, die Sicherheit und Nachhaltigkeit ihres Fuhrparks verbessern und die Effizienz ihrer Mitarbeiter steigern. Durch die Nutzung von Fahrzeugdaten, die nativ von den Fahrzeugherstellern vernetzt werden, bietet Arval Connect proaktive Wartung, Fahrzeugwiederbeschaffung bei Diebstahl und weitere Mehrwertdienste für Kunden und Fahrer.

Arvals Ziele für 2025

Das Hauptziel von Arval für das Jahr 2025 besteht darin, die positive Dynamik der letzten Jahre zu nutzen, um ihre Kunden in einem sich ständig wandelnden Markt mit Hilfe hoch motivierter und engagierter Mitarbeitender bestmöglich zu betreuen. Das Jahr 2025 markiert die Fortsetzung des Strategieplans Arval Beyond, der im Jahr 2020 gestartet wurde und nun unter dem Titel „Arval 26 & Beyond“ fortgeführt wird. Dieser Plan definiert die vorrangigen Projekte des Unternehmens sowie die Ziele, die bis Ende 2026 erreicht werden sollen.

Arval verfolgt weiterhin die Strategie, ihre Kunden bei der Elektrifizierung ihrer Flotten und der Nutzung emissionsarmer Mobilitätslösungen mit geringem CO2-Ausstoß zu unterstützen. Dabei setzt das Unternehmen auf starke Partnerschaften in den Bereichen Mobilität und Technologie.

Nach der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse 2024 wird Arval am 7. März 2025 seinen Jahresabschluss veröffentlichen.

