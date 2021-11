Steigende Teilnehmerzahl an Seminarreihe über die Offenbarung

Seit dem 18. Oktober 2021 laufende Seminarreihe der Shincheonji-Kirche Jesu über die Offenbarung

Die seit dem 18. Oktober 2021 laufende Seminarreihe der Shincheonji-Kirche Jesu über die Offenbarung läuft erfolgreich. Zwei Mal wöchentlich erscheint ein weiteres Seminar über die Prophezeiungen und Erfüllungen der Offenbarung. Gläubige und Pastoren aus unterschiedlichen Nationen und Konfessionen nehmen regelmäßig daran teil, weltweit waren es bisher über 3442 Pastoren sowie 47568 Gläubige. Die Seminare werden von der Shincheonji-Kirche in 12 verschiedenen Sprachen über YouTube veröffentlicht.

Die Theologie und Organisation der Shincheonji-Kirche, die durch die ersten Seminare ersichtlich wurden, führten zu überaus positiven Reaktionen. So konnten seitdem bereits zahlreiche MOUs (Memorandum of Understanding), in denen die Zusammenarbeit vereinbart wird, von Gemeinden unterschiedlicher Konfessionen mit der Shincheonji-Kirche Jesu abgeschlossen werden.

Am 04.11.2021 wurde ein weiteres Seminar veröffentlicht, in dem die Inhalte von Kapitel 8 der Offenbarung behandelt wurden. In diesem Kapitel geht es um das letzte der sieben Siegel und die ersten vier Posaunen.

Die Seminare sind kostenlos über YouTube zugänglich.

Über diesen Link kommen Sie direkt zum Seminar über Offenbarung Kapitel 8:

https://bit.ly/jbd-rev8pr

Shincheonji Kirche Jesu

Kontakt

.

David Misch

Levinstr 57

45356 Essen

+49 15678 443 128

david.misch@shincheonji.eu

https://shincheonji.eu