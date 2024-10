Stehleitern für den Innenausbau: Effizienz und Sicherheit für vielfältige Arbeiten

Bei Renovierungs-, Installations- oder Reinigungsarbeiten im Innenbereich sind Stehleitern eine unverzichtbare Hilfe. Ein- und beidseitig begehbare Modelle garantieren nicht nur Flexibilität, sondern auch ein Höchstmaß an Sicherheit. Ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in Haus und Wohnung werden durch praktische Eigenschaften und bewährte Sicherheitsstandards unterstützt.

Einseitige Stehleitern: Kompakt und sicher durch clevere Funktionen

Bequeme Stufen zum Aufsteigen, eine große und sichere Standplattform und ein Sicherheitsbügel zum Festhalten beim Auf- und Abstieg oder zum Anlehnen während der Arbeit sind die wesentlichen Merkmale von einseitigen Stehleitern. Sie eignen sich besonders für Arbeiten, die nur in eine Richtung ausgeführt werden, wie z. B. das Montieren von Lampen, das Anbringen von Regalen oder das Aufhängen von Gardinen.

Praktische Ablageschalen verfügen je nach Ausstattung über Kabelhalter, Eimerhaken und Ablagemöglichkeiten für Werkzeug und Kleinteile. So kann die Leiter bereits vor dem Aufstieg mit allen benötigten Materialien und Werkzeugen bestückt werden. Dies reduziert die Anzahl der notwendigen Auf- und Abstiege und erhöht sowohl die Effizienz als auch die Arbeitssicherheit.

Einseitige Stehleitern haben zudem tiefe Stufen, wahlweise 80 mm, 100 mm oder 125 mm, die einen bequemen und sicheren Auf- und Abstieg ermöglichen. Rutschhemmende Fußkappen sorgen dafür, dass die Leiter auch auf glatten Böden wie Fliesen oder Laminat stabil steht, nicht verrutscht und zudem den Bodenbelag schont.

Einseitige Stehleitern sind kompakt und leicht und damit auch in kleinen Räumen die ideale Steiglösung. Zusammengeklappt nehmen sie wenig Platz ein und können in vielen Nischen und Ecken bis zum nächsten Einsatz gelagert werden.

Beidseitige Stehleitern: Mehr Flexibilität und Sicherheit für vielseitige Arbeiten

Beidseitig begehbare Stehleitern bieten den Vorteil, dass sie von beiden Seiten benutzt werden können. Dies ist besonders bei Arbeiten an größeren Flächen, wie z. B. beim Streichen von Wänden, von Vorteil. Sie ermöglichen das Arbeiten in verschiedenen Richtungen, ohne die Leiter häufig umstellen zu müssen.

Neben Stufen sind beidseitig begehbare Stehleitern auch mit profilierten Sprossen erhältlich. Sie bieten eine hohe Standfestigkeit, sind dadurch vielseitig einsetzbar und ermöglichen größere Arbeitshöhen als einseitige Stehleitern. Vor der Anschaffung sollte jedoch beachtet werden, dass diese Leitern nach DIN EN 131 nur bis zur dritten Stufe bzw. Sprosse von oben bestiegen werden dürfen.

Sicherer Tritt in jeder Situation mit R13-Stufen

KRAUSE Stehleitern sind auch mit Stufen der Rutschhemmklasse R13 erhältlich. Dies bietet dem Anwender viele Vorteile. Die selbstreinigenden Stufen mit offenem Lochbild bieten auch unter widrigsten Bedingungen ein Höchstmaß an Sicherheit und sind leicht zu reinigen. Die Profilierung der Stufen verhindert das Festsetzen von Schmutz, Schlamm, Schnee oder Eis, da die Verunreinigungen durch die Löcher fallen. Beim Besteigen der Leitern ist somit eine Selbstreinigungsfunktion gegeben.

Im Gegensatz zu vielen anderen auf dem Markt befindlichen R13-Stufen mit zusätzlichen Gummi- oder Kunststoffeinlagen unterliegt die KRAUSE R13-Stufe, die komplett aus Aluminium gefertigt ist, keinem weiteren Verschleiß. Effizienz und Langlebigkeit, die Anwender von KRAUSE Produkten zu schätzen wissen. Neben den Stufen ist bei der einseitigen Haushaltsleiter auch die Standplattform mit rutschhemmenden Eigenschaften ausgestattet.

Neben den Varianten mit R13-Stufen sind beide Leitertypen auch als Schwerlastleiter für Belastungen bis 225 kg erhältlich. Für die neue Schwerlastvariante hat KRAUSE den Sicherheitsbügel der einseitigen Stehleiter um 40 % erhöht, um auch großgewachsenen Anwendern eine sichere Nutzung zu ermöglichen. Außerdem wurde die Leiter mit zusätzlichen Eckverstrebungen ausgestattet, um die erhöhte Last zu verteilen.

Auch auf Treppen und Hindernissen einsetzbar

Die jüngste Erweiterung des KRAUSE Stehleiter-Programms sind die Teleskop-Stufenleitern für den Einsatz auf Treppen und Hindernissen. Diese verfügen über ausziehbare Holmverlängerungen, die sich flexibel an unterschiedliche Hindernisse anpassen lassen. Dies ermöglicht den Einsatz in Bereichen, in denen herkömmliche Leitern an ihre Grenzen stoßen. Die Leitern sind sowohl in einseitiger als auch in beidseitiger Ausführung erhältlich. Dies bietet Handwerkern und Privatanwendern eine flexible Lösung für unterschiedliche Aufgaben.

Mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.150 mm bieten die Leitern eine hohe Anpassungsfähigkeit und Sicherheit beim Einsatz auf unebenem Gelände oder Treppen. Die Leitern sind mit Sicherheitsbügeln, stabilen Metallgelenken und D-Stufen ausgestattet, die für einen sicheren Stand sorgen. Diese Merkmale erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Benutzung von Leitern als Arbeitsplatz.

Stehleitern für den vielseitigen Einsatz mit umfassender Sicherheit

Vom gelegentlichen Einsatz in den eigenen vier Wänden über Heim- und Handwerker bis hin zum täglichen harten Einsatz in der Industrie. Stehleitern bieten nicht nur Flexibilität bei Arbeiten im Innenbereich, sondern zeichnen sich auch durch eine Vielzahl von Sicherheitsmerkmalen aus. Einseitige Modelle punkten durch ihre kompakte Bauweise, eine stabile Standplattform und Ablageschalen zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen. Beidseitige Stehleitern bieten zusätzliche Flexibilität bei größeren Projekten. Mit der richtigen Stehleiter lässt sich jede Aufgabe sicher und effizient erledigen – Sicherheit steht dabei immer an erster Stelle. Die oft als Haushaltsleitern bezeichneten Stehleitern kommen daher auch in vielen Industriebetrieben, Handwerksbetrieben und im Handel zum Einsatz.

Das umfangreiche KRAUSE-Sortiment bietet Modelle für alle Einsatzbereiche, die sowohl im gut sortierten Fach- und Baumarkt als auch online erhältlich sind. Weitere Informationen auf https://www.krause-systems.de/haushaltsleitern.html

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

