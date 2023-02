Stefan Greinert: Als Gesellschafter und Geschäftsführer finanziell abgesichert und mental stark sein!

„Mir ist wichtig, dass Gesellschafter und Geschäftsführer nicht nur finanziell und mit Versicherungen abgesichert sind, sondern auch mental in ihre Stärke finden“, berichtet Stefan Greinert im Interview.

Stefan Greinert ist Versicherungsbetriebswirt und seit mehr als 30 Jahren in der Branche tätig. Sein Spezialgebiet ist unter anderem die Prüfung von Arbeits- bzw. Dienstverträgen von geschäftsführenden Gesellschaftern, die oftmals eine Reihe von Risiken und somit gleichzeitig Optimierungsmöglichkeiten in sich bergen. Stefan Greinert von der Greinert & Schreiner GmbH ist Experte im Firmenkundenbereich und kann bereits durch kleine Anpassungen in Verträgen den großen Unterschied für Sie ausmachen.

Zur Webseite: https://sg-finanz.de

Verträge erweisen sich bei genauerer Betrachtung oft als nachteilig

Steuer- und sozialrechtliche Vereinbarungen sind komplex und können sich schon bei kleinsten Fehlern gegenseitig aufheben, was im Extremfall dazu führen kann, dass im Leistungsfall (beispielsweise Krankheit) keine finanzielle Absicherung gegeben ist. Fehler in Verträgen werden häufig übersehen und bleiben so lange unerkannt, bis der Ernstfall eintritt. Steuerliche Probleme und finanzielle Lücken in der Absicherung von Gesellschaftern und Geschäftsführern sind keine Ausnahme.

Stefan Greinert überprüft als unabhängiger Berater ihre Verträge und findet Optimierungsmöglichkeiten. So können Sie mit seiner Hilfe zukünftig finanzielle Nachteile vermeiden. Dabei arbeitet er in direkter Abstimmung mit Ihrem Steuerberater.

Hier können Sie Stefan Greinert eine kostenfreie Anfrage stellen: https://sg-finanz.de/kontakt/

Bewusste Geschäftsführer wissen, wie wichtig Stressreduktion ist!

Stefan Greinert ist nicht nur erfahrener Versicherungsfachwirt, sondern auch ausgebildeter Structogram- und Stresstrainer, sowie wingwave- und Hypnosecoach.

Stefan Greinert unterstützt Sie dabei herauszufinden, wie Sie beruflich und privat zufrieden und erfolgreich werden können und zeigt Ihnen anhand einer Ihrer Persönlichkeit entsprechend ausgearbeiteten Struktur, wie Sie zukünftig mit mehr Authentizität durchs Leben gehen können. Anhand dieser Methode können durch Stressmanagement beispielsweise die Risikofaktoren für Burnout schnell erkannt werden.

Aufgrund jahrelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit seinen Kunden weis Stefan Greinert, dass gerade bei Gesellschaftern und Geschäftsführern hohe mentale Belastungen zur Leistungsminderung und gesundheitlichen Problemen führen können. Mit seinem einzigartigen und speziellen Angebot wirkt Stefan Greinert dem entgegen und unterstützt seine Kunden dabei, nicht nur finanziell sicher, sondern auch mental stark zu sein.

Mehr Informationen dazu finden Sie hier https://amavitam.de/

Gerade für Gesellschafter und Geschäftsführer ist es schwer, vom Alltag wegzukommen und entsprechend zu sich selbst zu finden. Hier hat Stefan Greinert die perfekte Lösung. Ein Ortswechsel ist die beste Möglichkeit, um das Stresslevel zu senken und in eine Entspannungsphase einzutreten.

Seminarreise nach Sardinien mit Stefan Greinert

Kraft tanken auf Sardinien. Eine Woche lang Ausflüge, Meditationen und das Wichtigste: weit weg vom Alltag zu sich selbst finden. Die Mittelmeerinsel Sardinien bietet die optimalen Voraussetzungen, um Stress zu reduzieren und durch weniger Eindrücke als zu Hause den Geist zu beruhigen. In Einzel- und Gruppengesprächen wird der Aufenthalt auf Sardinien zu einer Reise zu sich selbst. Einen Tag verbringen die „seetauglichen Teilnehmer“ auf einem Segelschiff. Auch Mitarbeiter Ihrer Firma können an der Seminarreise teilnehmen.

Nächster Termin für die Seminarreise nach Sardinien: 27.10. – 04.11.2023

Nähere Informationen und Anfragen dazu: https://amavitam.de/

Gesellschafter und Geschäftsführer sind in Sachen Arbeits- und Dienstvertrag bei Stefan Schreinert an der richtigen Adresse. Kundenservice wird bei der Greinert & Schreiner GmbH großgeschrieben. Stefan Greinert und sein Team nehmen sich Zeit und würdigen das entgegengebrachte Vertrauen Ihrer Kunden. Umfassende Beratung ist dabei eine Selbstverständlichkeit.

Firmenkontakt

Greinert & Schreiner GmbH

Stefan Greinert

Uhlandstr. 1

72654 Neckartenzlingen

07127-580680

07127-21847

sgreinert@sg-finanz.de

https://sg-finanz.de/

Pressekontakt

PR Profis

Petra Müller

Broadway 447

10013 New York

026685296548

redaktion@pr-profis.eu

https://www.pr-profis.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.