STEELMONKS verschenkt 2.500 Rosen aus Metall

ewige Rosen die niemals verwelken !

„STEELMONKS schenkt 2.500 ewige Rosen aus Metall zum Valentinstag“

Pressemitteilung:

STEELMONKS, der Hersteller von hochwertigen Metallprodukten, gibt bekannt, dass er zum Valentinstag 2.500 ewige Rosen aus Metall verschenken wird. Diese besonderen Rosen sind aus hochwertigem Metall gefertigt und haben eine lange Lebensdauer, die eine ewige Erinnerung an die Liebe darstellt.

Die enstehenden Versandkosten in Höhe von 4,90 € müssen vom Kunden übernommen werden.“Wir sind begeistert, dieses besondere Angebot zum Valentinstag zu machen“, sagen die Gründer Jakob und Luis Wester von STEELMONKS. „Wir glauben, dass die ewigen Rosen aus Metall eine wunderschöne Erinnerung an die Liebe darstellen und hoffen, dass sie von vielen Menschen genossen werden. „

Die ewigen Rosen aus Metall können ab sofort auf der Website von STEELMONKS bestellt werden. Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit, um Ihren geliebten Menschen eine besondere Überraschung zu bereiten.

Mit den besten Wünschen aus Köln.

Luis und Jakob

www.steelmonks.com

STEELMONKS – Uracher Str. 3 50739 Köln 0221 630603790

Kontakt für Anfragen und Informationen:

Sabine@steelmonks.com

STEELMONKS – der Hersteller personalisierter Produkte aus Metall.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.