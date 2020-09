Statusreport zur Softwaremonetarisierung

SaaS ist das am schnellsten wachsende Bereitstellungsmodell

Hamburg, 23. September 2020 – Wer als Softwareanbieter in Zeiten von Corona wettbewerbsfähig bleiben will, muss eine Monetarisierungsstrategie bieten, die fĂĽr Kunden attraktiv ist. Nur so lassen sich die veränderten Anforderungen von Anwendern erfĂĽllen. Was fĂĽr Anbieter wichtig ist, und welche SchlĂĽsselrolle dabei Software Usage Analytics ĂĽbernimmt, zeigt der Report ” 2020 Monetization Monitor: Monetization Models and Pricing” von Revenera. Die Umfrage unter Produktverantwortlichen bei fĂĽhrenden Softwareanbietern und Geräteherstellern liefert ein aktuelles Bild ĂĽber die Preis-, Lizenzierungs- und Bereitstellungsstrategien am Markt.

“Softwareanbieter haben ihr Geschäft sehr schnell an die durch Corona veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Welche Produkte beim Kunden ankommen und weiter fĂĽr Einnahmen sorgen, hängt dabei mehr als je zuvor vom Preis-Leistungs-Verhältnis ab. Monetarisierungs- und Bereitstellungsmodell werden daher kontinuierlich ĂĽberprĂĽft, um neuen und veränderten Anforderungen auf Kundenseite gerecht zu werden”, erklärt Nicole Segerer, Vice President of Product Management & Marketing bei Revenera. “Der Trend zu Abonnements und nutzungsbasierten Modellen setzt sich fort und Unternehmen denken verstärkt darĂĽber nach, wie sie SaaS-Lösungen anbieten können”

Die wichtigsten Ergebnisse des Reports im Ăśberblick:

– Mix bei der Monetarisierung: Abonnements zählen zu den häufigsten Monetarisierungsmodellen (81%), gefolgt von klassischen, unbefristeten Lizenzen mit 79%. Beide Modelle versprechen in den nächsten 12-18 Monaten das größte Wachstum. Ergebnis- oder wertbasierte Modelle stecken hingegen noch in den Kinderschuhen und werden in groĂźem Umfang von 23% der Befragten genutzt (2019: 19%). Die Lizenzierung kommt vor allem bei neuen Lösungen oder isolierten Märkten und Anwendungsfällen zum Einsatz. Hier ist es fĂĽr die Anbieter einfacher das Volumen von Transaktionen im Blick zu behalten.

– SaaS auf dem Vormarsch: Die Mehrheit der befragten Unternehmen nutzen eine Vielzahl von Bereitstellungsmodellen, einschlieĂźlich SaaS (34%), On-Premise (48%) und Embedded (32%). SaaS zeigt das schnellste Wachstum: 67% der Befragten gehen davon aus, das SaaS-Deployment in den nächsten eineinhalb Jahren weiter zunimmt.

– Fehlender Einblick in die Nutzung erschwert Preisgestaltung: Fast die Hälfte (47%) der Befragten will ihren Kunden einen kontinuierlichen Mehrwert bieten. Dazu fehlen vielen Anbietern jedoch die nötigen Daten. Als größte Herausforderungen beim Ermitteln eines ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis zählt demnach der lĂĽckenhafte Einblick in die Nutzung (36%) sowie in die User Personas (33%). FĂĽr 28% der Befragten ist das Sammeln von Produktnutzungsdaten nach wie vor mit zusätzlichem manuellen und technischen Aufwand verbunden. Weitere 29% befinden sich noch im Planungsstadium.

– Anpassung von Preis- und Lizenzierungsstrategien: COVID-19 hat das Wettbewerbsumfeld stark verschärft. Technologieunternehmen haben hier schnell reagiert und Services, Preise und Zahlungsbedingungen entsprechend angepasst. Dieser Trend setzt sich fort. Als wichtigste Treiber wird die Steigerung des Umsatzes (63%), die VerkĂĽrzung des Vertriebszyklus (60%) sowie die Anpassung an neue Trends wie das IoT (58%) angesehen. Auf der Agenda der nächsten 12-18 Monaten stehen demnach die Implementierung von automatisierten Prozesse zur Durchsetzung von Lizenzvereinbarungen (30%) sowie die EinfĂĽhrung neuer Preis-Metriken (28%) sowie “Try-Before-Buy”-Optionen (27%).

