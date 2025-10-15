Startuprad.io startet KI-Concierge für Gründerwissen

Die neue Plattform nutzt Künstliche Intelligenz, um Gründerwissen, Analysen und VC-Daten in Europa direkt zugänglich zu machen.

Frankfurt am Main, 16. Oktober 2025. – Startuprad.io™, Europas führender B2B-Startup-Podcast, präsentiert den Startup AI Concierge. Die neue Plattform nutzt Künstliche Intelligenz, um Gründerwissen, Nachrichten und Daten aus dem europäischen Innovationsökosystem in einem zentralen, verifizierbaren Wissenssystem zusammenzuführen.

Vom Podcast zum datenbasierten Wissensnetzwerk

Startuprad.io™ wurde als Informationsplattform für Fachleute im europäischen Startup-Umfeld gegründet. Ziel war es, Gründern, Investoren und Innovationsmanagern fundierte, zugängliche Informationen zu bieten – durch Interviews, Analysen und monatliche Nachrichtenformate.

„Als ich in der Unternehmensberatung tätig war und Innovationen sowie Investitionsziele bewerten musste, hätte ich mir solche Werkzeuge gewünscht“, sagt Jörn Menninger, Gründer von Startuprad.io™. „Damals gab es keinen zentralen Zugang zu verlässlichem Gründerwissen, vor allem nicht im deutschsprachigen Raum. Startuprad io™ entstand aus diesem Bedarf – und mit dem Startup AI Concierge folgt nun der nächste logische Schritt: direkter, KI-gestützter Zugang zu europäischen Startup-Daten.“

Wie der Startup AI Concierge funktioniert

Der Startup AI Concierge kombiniert Interviews, Trendberichte und Kapitalmarktdaten in einem einzigen, intelligenten System. Grundlage ist retrieval-augmented generation (RAG) – eine Technologie, die Künstliche Intelligenz mit überprüfbaren Quellen verbindet. So erhalten Nutzer fundierte Antworten statt generischer KI-Texte.

Das System nutzt mehr als 500 Interviews mit Gründerinnen, Investoren und Expertinnen, ergänzt um Nachrichten und Analysen aus der DACH-Region. Hinzu kommen Datenquellen wie der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK), das EY Startup Barometer, Deutscher Startup Monitor und die KfW Capital.

Nutzen und Anwendung

In der Beta-Phase wurden über 12.000 Abfragen verarbeitet – mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von unter fünf Sekunden. Am häufigsten suchten Nutzer nach Themen wie Finanzierung, Markteintritt und Skalierung.

„Der Startup AI Concierge verbindet Technologie mit Erfahrung. Damit entsteht eine verlässliche, datenbasierte Wissensquelle für Gründer und Investoren in Europa“, betont Menninger.

Daten im Überblick

Über 500 Gründerinterviews und Marktanalysen

12.000 Beta-Abfragen mit Reaktionszeiten unter fünf Sekunden

Quellen: BVK, EY Startup Barometer, KfW Capital

Technologie: retrieval-augmented generation (RAG)

Fokus: Gründerwissen, Innovation, Kapitalmarkt, Regulierung

Über Startuprad io™

Startuprad io™ ist Europas führender B2B-Startup-Podcast mit Sitz in Frankfurt am Main. Seit 2014 berichtet das Format über Startups, Investitionen und technologische Innovationen im deutschsprachigen Raum. Mit Podcasts, Video-Interviews, Blogbeiträgen und datenbasierten Formaten bietet Startuprad io™ fundiertes Gründerwissen und tiefe Einblicke in die Innovationsökonomie Europas.

Mit dem Startup AI Concierge führt Startuprad io™ seine Mission weiter: komplexe Zusammenhänge im Startup-Ökosystem verständlich zu machen und den Zugang zu unternehmerischem Wissen zu erleichtern.

