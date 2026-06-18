Startup auf Wachstumskurs: enclaive verstärkt das Führungsteam

Hofheim am Taunus, 16. Juni 2026 – enclaive, einer der führenden Anbieter innovativer Confidential-Computing-Lösungen, verstärkt sein Führungsteam. Neu an Bord sind Alexa Walbrodt als Head of Operations und Steve Vitalien als Head of Marketing.

Der Confidential-Computing-Markt boomt: Der CAGR für die nächsten 10 Jahre liegt verschiedenen Schätzungen nach bei etwa 50 Prozent, Gartner bezeichnet die Technologie als einen der der Top Strategic Technology Trends für 2026. Diese Marktdynamik kommt enclaive unmittelbar zugute: Im Februar 2026 schloss das Startup erfolgreich eine Seed-Finanzierungsrunde von 4,1 Millionen Euro ab. Im April folgte ein umfangreicher öffentlicher GovTech-Auftrag, bei dem enclaive als Sicherheitsspezialist fungiert. Um das derzeitige Momentum in nachhaltiges Wachstum zu überführen, wurden zwei erfahrene Experten dazugeholt.

„Mit Alexa und Steve stärken wir unsere Führungsebene und tun den nächsten Schritt in unserer Entwicklung“, erklärt Andreas Walbrodt, CEO von enclaive. „Viele Startups sind technisch hervorragend aufgestellt, tun sich aber schwer damit, ihre internen Prozesse mit dem Wachstum erfolgreich zu skalieren. Unsere kürzliche Finanzierungsrunde eröffnet uns neue Spielräume, Strukturen für die Zukunft zu schaffen und so unser Wachstum mit dem nötigen Fachpersonal voranzutreiben.“

‚Future-ready‘ dank Prozessoptimierung

Als Head of Operations wird Alexa Walbrodt die strategische Professionalisierung und Optimierung der Unternehmensprozesse vorantreiben. Mit Blick auf das angestrebte Unternehmenswachstum liegt ihr Fokus darauf, interne Ressourcen optimal zu verteilen und nachhaltige Strukturen zu schaffen. Ziel dabei ist, die operativen Abläufe zu skalieren und die Effektivität über alle Abteilungen hinweg um die Kunden herum zu steigern.

„Ein junges Unternehmen wie enclaive mit aufzubauen und Strategien für den langfristigen Erfolg zu entwickeln, ist eine spannende Aufgabe“, so Alexa. „enclaive wächst in jeder Hinsicht rasant, vom Umsatz über die Anzahl der Projekte bis zum Mitarbeiterstamm. Wir werden als Team unsere Prozesse daher weiter optimieren, um unseren Kunden die reibungslose Zusammenarbeit zu ermöglichen, die sie von uns gewohnt sind.“

Alexa bringt ihre umfassende Erfahrung als Unternehmensberaterin bei Deloitte ein. Dort fungierte sie in der Strategieberatung als Senior Consultant und Managerin für international agierende Unternehmen und öffentliche Organisationen, darunter auch in Brüssel im Umfeld EU Policy & Operate. Als Expertin für Digitales und Innovationsthemen setzte sie hier in leitender Funktion unter anderem verschiedene Foresight- und Operationalisierungsprojekte für die EU-Kommission und deren Generaldirektionen um. Gleichzeitig betrieb sie bei Deloitte auch internes Capability Building und baute hier etwa Strukturen zur strategischen Vorausschau und Standortvernetzung auf.

Bekanntheit steigern und Markenidentität stärken

Mit Steve Vitalien begrüßt das deutsche Startup einen erfahrenen Experten als neuen Head of Marketing. Vitalien verfügt über 20 Jahre Marketing-Erfahrung und bekleidete bereits mehrfach die Position des Head of Marketing, etwa beim Blockchain-Spezialisten Pendulum, der Logistikschulungsplattform how.fm oder dem KI-zentrierten Versicherungsdienstleister omni:us. Zuletzt verantwortete er bei der DocuWorld-Tochter natif.ai die Go-to-Market-Strategie einer innovativen Lösung für KI-basierte Datenaufbereitung.

Bei enclaive zeichnet Steve für die globale Marketingstrategie, das Branding & Messaging sowie die Go-To-Market-Verzahnung zwischen Kommunikation und Sales verantwortlich. Zu den wichtigsten Zielen gehört, die Sichtbarkeit des Unternehmens weiter zu steigern und Confidential Computing einem breiteren Publikum zu vermitteln.

„enclaive und Confidential Computing verlassen gerade die Nische – umso spannender ist es für mich, den Weg in den Security-Mainstream aktiv mitzugestalten“, so Steve. „Unsere Ausgangsposition ist denkbar günstig: Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sind mehr denn je auf souveräne Infrastruktur-Lösungen angewiesen, und genau da können wir unterstützen. Daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir unsere Sichtbarkeit im Markt schnell stark erhöhen werden.“

Mehr Informationen zu enclaive unter www.enclaive.io.

Über enclaive

enclaive ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und bedient mit seinen Lösungen bereits eine starke und engagierte Gemeinschaft von ISVs, MSPs und CSPs auf der ganzen Welt. Durch enclaives Ansatz des Confidential Computing können Unternehmen ihre sensiblen Daten und Anwendungen sicher schützen. Das umfassende Multi-Cloud-Betriebssystem ermöglicht Zero-Trust-Sicherheit, indem es verwendete Daten auch während der Verarbeitung verschlüsselt und Anwendungen sowohl von der Infrastruktur als auch von Lösungsanbietern abschirmt. Dabei verbleibt die vollständige Kontrolle über die vertraulichen Informationen allein beim Unternehmen. Mehr unter www.enclaive.io

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