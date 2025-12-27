Starten Sie Ihre Karriere 2026 mit der HELP Akademie

Erfüllung als Coach oder Businesscoach

Sie träumen davon, Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu begleiten, Veränderungen anzustoßen und echten Mehrwert zu schaffen? Als Coach oder Businesscoach können Sie genau das tun – und mit der kompakten Ausbildung der HELP Akademie geht der Einstieg schneller und effektiver als je zuvor.

Unsere Ausbildung bietet Ihnen:

– Fundierte Kompetenzgrundlage: Lernen Sie die wesentlichen Methoden, Techniken und Werkzeuge, die Sie für Ihre Arbeit als Coach benötigen.

– Intensive, praxisnahe Schulung: Keine langen, zersplitterten Kurse über Jahre – Sie erhalten alles Wesentliche gebündelt und sofort anwendbar.

– Schneller Einstieg in die Tätigkeit: Mit der kompakten Ausbildung können Sie unmittelbar starten und direkt Erfahrung sammeln.

– Zertifizierung inklusive: Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat, das Ihre Qualifikation unterstreicht.

Die HELP Akademie steht seit Jahren für Qualität, Professionalität und Praxisnähe. Unsere Absolvent:innen starten erfolgreich in ihre Coachingspraxis oder stärken ihr Business-Coaching-Angebot – kompetent, sicher und gut vorbereitet.

Werden Sie Teil einer Community von Menschen, die Motivation, Kompetenz und Leidenschaft verbinden, und starten Sie Ihre erfüllende Karriere als Coach oder Businesscoach – mit der HELP Akademie als verlässlichem Partner an Ihrer Seite.

Wir freuen uns von Ihnene zu hören: info@help-akademie.de T:089-215459-20

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

81377 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21



https://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.