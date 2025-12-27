Start-up und Existenzgründung: Gründen braucht Austausch

Wie Holger Hagenlocher mit Impulsnachmittagen, Founder Walks und Founder Talks regionale Gründungsnetzwerke stärkt

Wer in der Region Singen-Hegau und am Bodensee den Schritt in die Selbständigkeit wagt oder mit einer Existenzgründung liebäugelt, begegnet einem Namen besonders häufig: Holger Hagenlocher. Der Berater, Netzwerker und Existenzgründungskoordinator hat in den vergangenen Jahren Formate etabliert, die Gründende dort abholen, wo sie tatsächlich stehen – zwischen erster Idee und unternehmerischer Realität.

Als “ Start-up Scout & Innovation Matchmaker“ arbeitet Holger Hagenlocher an der Schnittstelle von Gründungsberatung, Wirtschaftsförderung und Netzwerkentwicklung. Seine Aktivitäten bündeln sich in drei Formaten, die sich in der Region als niederschwellige Infrastruktur für Existenzgründung etabliert haben: Impulsnachmittage Existenzgründung, Founder Walks und Founder Talks.

Impulsnachmittage: Orientierung für Gründungsinteressierte

Ein zentrales Element sind die monatlichen Impulsnachmittage für Existenzgründung, die im Umfeld der kommunalen Wirtschaftsförderung stattfinden. Sie richten sich an Gründungsinteressierte, die sich mit grundlegenden Fragen beschäftigen: Businessplan, Finanzierung, Steuern oder Fördermöglichkeiten.

Das Besondere: Das Format ist regelmäßig, kostenfrei und offen. So entsteht ein verlässlicher Anlaufpunkt für Menschen, die noch keine fertige Geschäftsidee präsentieren wollen, aber Orientierung und Klarheit suchen. Die Impulsnachmittage schaffen Struktur – ohne den Druck klassischer Gründungsseminare.

Founder Walks: Netzwerken in Bewegung

Ergänzend dazu setzt Holger Hagenlocher auf ein ungewöhnliches, aber wirkungsvolles Format: die Founder Walks. Statt Vorträgen oder Pitch-Situationen treffen sich Gründungsinteressierte, Selbständige und junge Unternehmen zu gemeinsamen Spaziergängen.

Der Ansatz ist bewusst informell. Beim Gehen entstehen Gespräche auf Augenhöhe, ohne Bühne, ohne Präsentationsfolien. Die Founder Walks fördern Austausch, Vertrauen und Vernetzung – und wirken gerade deshalb, weil sie soziale Barrieren abbauen. Das Format wird inzwischen auch von weiteren Kommunen im Rahmen der Wirtschaftsförderung aufgegriffen.

Founder Talks: Bühne für Austausch und Perspektiven

Während die Founder Walks auf Nähe und Gespräch setzen, schaffen die Founder Talks Öffentlichkeit. In diesem Format stehen Impulse, Diskussionen und Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt. Unternehmerische Fragestellungen, Gründungserfahrungen und regionale Perspektiven werden sichtbar gemacht und weitergedacht.

Founder Talks – die Podcasts

Für 2026 wird Hagenlocher zusammen mit dem Journalisten und Moderator Benedikt Brüne eine Podcast-Variante der Founder Talks ins Leben rufen, damit Informaitonen auch langfristig digital zur Verfügung stehen.

Gemeinsam mit den Impulsnachmittagen und Founder Walks entsteht so eine klare Dramaturgie:

Orientierung Vernetzung Sichtbarkeit.

Beratung mit Realitätsbezug

Neben den Veranstaltungsformaten war Holger Hagenlocher auch als Berater im Steinbeis-Umfeld aktiv. Öffentlich dokumentierte Fallbeispiele zeigen seine Arbeitsweise: Gründungsberatung als Realitätscheck, strategische Klärung und konkrete Umsetzungsbegleitung. Im Fokus stehen nicht idealisierte Startup-Erzählungen, sondern die zentrale Frage: Was funktioniert wirklich – für diese Idee, diese Zielgruppe, diese Person?

Regional, anschlussfähig, wirksam

Gerade in einer Region, die nicht zu den klassischen Startup-Metropolen zählt, entfalten diese Formate ihre Wirkung. Viele Gründungen entstehen im Handwerk, in Dienstleistungen, im B2B-Bereich oder als Solo-Selbständigkeit. Für sie braucht es keine Hochglanz-Events, sondern Orientierung, Austausch und verlässliche Netzwerke.

Mit seinen Aktivitäten trägt Holger Hagenlocher dazu bei, genau diese Strukturen aufzubauen. Nicht als „Startup-Guru“, sondern als Ermöglicher, der Menschen zusammenbringt, Übergänge gestaltet und Gründung als realistischen, machbaren Prozess versteht.

Founder Journey ist die Startup- und Existenzgründungsberatung der Berater, Coaches und Dozenten Holger Hagenlocher ( https://holger-hagenlocher.de) . Angeboten wird ein kostenloses Online-Erstgespräch für Gründungsinteressierte sowie eine Existenzgründungsberatung und ein Gründercoaching zu günstigen Konditionen, die am Standort Singen am Hohentwiel oder per Videocall durchgeführt werden können.

