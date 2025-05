Start Up trotz Multiple Sklerose

„Drink or Die“ – Wie zwei Jugendfreunde eine Marke gründeten und einer von ihnen gegen Multiple Sklerose kämpft

Als Roman Gilz und Matthias Riedel im Jahr 2023 gemeinsam Bloody Water gründeten, ging es ihnen nicht nur um ein neues Getränk. Es ging um Haltung, um Ausdruck – und um einen Neuanfang, der unter außergewöhnlichen Umständen stand.

Die beiden Gründer verbindet eine lebenslange Freundschaft. Geboren im selben Ort in Niedersachsen, gemeinsam eingeschult und aufgewachsen in Hamburg, trennten sich ihre Wege beruflich zwar immer wieder – führten aber regelmäßig zurück zueinander. Roman Gilz machte sich als freier Werbefotograf und Künstler einen Namen, Matthias Riedel fand seinen Weg in die Lebensmittelbranche und war viele Jahre unternehmerisch tätig.

Gemeinsam entwickelten sie mit Bloody Water ein Mineralwasser, das sich deutlich vom Markt abhebt – visuell, inhaltlich und konzeptionell. Die Marke steht für eine klare, rebellische Ästhetik, kompromissloses Design und den provokanten Slogan: „Drink or Die!“

Doch hinter dem Projekt steckt mehr als eine clevere Idee. Denn während Bloody Water 2023 entstand, kämpfte einer der beiden Gründer im Hintergrund mit einer schwerwiegenden Diagnose: Bei Roman Gilz wurde Multiple Sklerose (MS) festgestellt – eine chronische, unheilbare Erkrankung des zentralen Nervensystems. Die Symptome reichen von Sehstörungen und Lähmungen bis hin zu massiver Erschöpfung.

Trotz dieser Nachricht entschied sich Roman bewusst dafür, nicht zurückzutreten, sondern sich mit voller Kraft in das Projekt einzubringen. Er entwickelte das visuelle Erscheinungsbild der Marke, gestaltete Kampagnen, arbeitete an Fotografien – während sein Gesundheitszustand sich zunehmend verschlechterte. Seit Ende 2024 ist er auf einen Gehstock angewiesen.

Umso bemerkenswerter ist, was die beiden gemeinsam erreicht haben: Bloody Water ist heute bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) und Getränkegroßhandel gelistet, darunter bei Edeka, Transgourmet/Selgros und Edeka Foodservice. Das junge Unternehmen wächst, gewinnt Aufmerksamkeit – und steht für weit mehr als nur ein Produkt.

Durch neue medizinische Behandlungen und operative Maßnahmen konnte der Krankheitsverlauf inzwischen gebremst werden. Erste Verbesserungen sind spürbar. Roman bleibt aktiv, präsent und engagiert – ein lebendiger Beweis dafür, dass auch mit einer schweren Diagnose wie MS noch viel bewegt werden kann.

Die Geschichte hinter Bloody Water wird aktuell als Buchprojekt aufgearbeitet. Es erzählt nicht nur von Markenaufbau, Kreativität und unternehmerischem Mut – sondern auch von Freundschaft, Lebenswillen und der Kraft, weiterzumachen, wenn andere längst aufgeben würden.

Bloody Water aus Hamburg produziert die erste 500ml Dose mit Mineralwasser in Deutschland.

Keine Langeweile, keine Yoga-Mums, keine Plastikverpackung.

Unter dem Motto „Drink Or Die“ verlässt Bloody Water alle eingefahrenen Marketing-Wege von Mineralwasser und bietet ein erfrischend anderes Erlebnis. Mit ihrem rebellischen Ansatz und der hochwertigen, umweltfreundlichen Verpackung setzen sie neue Maßstäbe in der Getränkebranche.

