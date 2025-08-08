Start-up trifft Mittelstand

NATUNE und JF Group bündeln Kräfte für nachhaltige Akku-Sicherheit

Mehr Sicherheit für Millionen Lithium-Akkus: Der Akku Life Guard schützt Lithium-Ionen-Akkus vor Überladung, erkennt thermische Risiken frühzeitig und unterbricht bei Bedarf automatisch die Stromzufuhr. So verlängert er die Lebensdauer der Akkus, reduziert Stromkosten und senkt das Brandrisiko. In Zeiten wachsender Akku-Nutzung in allen Lebensbereichen leistet der Akku Life Guard einen aktiven Beitrag zu mehr Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz im Umgang mit Energietechnologie.

Die Anwendung ist einfach und funktioniert ohne App oder Internet. Der Akku Life Guard eignet sich für private und professionelle Bereiche, die von E-Bikes, Akkusaugern und Powerbanks im Haushalt bis hin zu Werkzeugen, Logistikgeräten oder Medizintechnik im gewerblichen Einsatz reichen. Auch in Hotels, der Landwirtschaft oder auf Veranstaltungen bietet das Gerät zuverlässigen Schutz vor Akkurisiken.

Entwickelt wurde der Akku Life Guard von NATUNE. Für das Allgäuer Start-up war früh klar: Der nächste Entwicklungsschritt braucht einen Partner, der Produktion, Logistik und Fachhandel versteht.

„Unsere Partnerschaft mit der JF Group war von Anfang an geprägt von gegenseitigem Respekt und technischem Enthusiasmus. Als junges Unternehmen profitieren wir enorm davon, wenn ein erfahrener Mittelstandspartner uns nicht nur unterstützt, sondern mit uns gemeinsam denkt und handelt“, sagt Andreas Tutschner, Mitgründer von NATUNE.

Die JF Group bringt ihre elektrotechnische Entwicklungskompetenz, eigene Produktionskapazitäten sowie ein professionelles Logistik- und Vertriebsnetzwerk in die Partnerschaft ein. Sie begleitet das Projekt von der technischen Umsetzung über die Fertigung bis hin zur Marktbegleitung im Fachhandel. Ziel ist es, dem innovativen Produkt eine solide und nachhaltige Basis für Wachstum zu bieten.

„Es braucht Mut, technische Exzellenz und Vertrauen, damit Innovationen Realität werden. Dieses Projekt steht beispielhaft dafür, wie Start-up-Dynamik und Mittelstandsstruktur sich perfekt ergänzen können“, so Thomas Jäger, Gründer und CEO der JF Group.

Der Akku Life Guard feierte seine TV-Premiere am 16. Juni 2025 in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“. Allein in den ersten Tagen nach Ausstrahlung verzeichnete das Start-up tausende Websitezugriffe und eine Vielzahl an Bestellungen. Die Ausstrahlung kann weiterhin über die RTL+ Mediathek abgerufen werden (Staffel 15, Folge 7).

Erhältlich ist der Akku Life Guard im NATUNE-Onlineshop sowie auf bekannten Online-Plattformen wie Amazon. Außerdem ist er bei Großhandelspartnern gelistet.

JÄGER DIREKT wurde 1990 gegründet und hat sich bis heute zur mittelständischen, familiengeführten Unternehmensgruppe (JF Group) entwickelt. Die JF Group ist Spezialist für elektrotechnische Lösungen und Digitalisierungsprojekte. Getreu dem Motto „Digital. Umdenken. Umschalten“ teilen die Mitglieder Bertz, Deutsche Elektro, EHMANN, InnoGreen, JÄGER DIREKT und WERK28 das gemeinsame Ziel durch das Hinterfragen traditioneller Vorgehensweisen, Veränderung zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen.

