Start des Verkaufs der adjust-Matratze

Individueller Schlafkomfort „Made in Germany“. Perfekter Schlaf ist keine Frage des Zufalls – er ist das Ergebnis der richtigen Matratze.

Hamburg, 3. April 2025 – Das Unternehmen adjust startet heute den Verkauf seiner neuen Premium-Matratze. Die adjust-Matratze bietet eine individuell anpassbare Lösung für alle, die ihre Schlafqualität nachhaltig verbessern möchten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Schlafmedizinern des renommierten Somnologikums, einem führenden Schlaflabor, berücksichtigt sie sowohl ergonomische als auch schlafmedizinische Aspekte, um Schlafprobleme zu lindern und das Durchschlafen zu fördern.

Maßgeschneiderter Komfort für besseren Schlaf

Die adjust-Matratze wurde speziell entwickelt, um den individuellen Bedürfnissen der Schlafenden gerecht zu werden. Dank einfach anpassbarer Module und einer speziellen Technologie, die den Körper optimal stützt, bietet die Matratze perfekten Komfort.

„Ein gesunder Schlaf ist entscheidend für das allgemeine Wohlbefinden“, erklärt Dr. Wassmuth-Langanke, Schlafmediziner des Somnologikums. „Durch die enge Zusammenarbeit mit adjust konnte eine Matratze entwickelt werden, die den Schlafkomfort auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zuschneidet und so Schlafprobleme wirksam adressiert.“

Hochwertige Materialien und deutsche Fertigung

Ein weiteres herausragendes Merkmal der adjust-Matratze ist ihre Fertigung in Deutschland.

Die Matratze besteht aus atmungsaktivem Schaumstoff, der für eine ausgezeichnete Feuchtigkeitsregulierung sorgt. Dies hilft, ein angenehmes Schlafklima zu schaffen und sorgt dafür, dass sich die Matratze in jeder Jahreszeit angenehm anfühlt. Darüber hinaus ermöglicht die anpassbare Härte den Nutzern, die für sie ideale Matratze zu finden – unabhängig von Körperbau oder bevorzugter Schlafposition.

Expertise aus der Schlafmedizin

Die Zusammenarbeit mit Schlafmedizinern gewährleistet, dass die adjust-Matratze nicht nur ergonomisch, sondern auch schlafmedizinisch optimal durchdacht ist. Mit jahrelanger Erfahrung in der Behandlung von Schlafstörungen haben die Experten des Schlaflabors ihre Erkenntnisse in die Entwicklung der Matratze einfließen lassen.

„Viele Schlafprobleme entstehen durch die falsche Matratze. Mit der adjust-Matratze haben wir eine Lösung geschaffen, die hilft, den Schlaf zu verbessern und das Durchschlafen zu fördern“, so Djurov.

Vorteile der adjust-Matratze im Überblick

-Individuelle Anpassbarkeit: Die Matratze lässt sich perfekt auf die Bedürfnisse des Nutzers abstimmen.

-Schlafmedizinische Expertise: Entwickelt in Zusammenarbeit mit Schlafmedizinern.

-Made in Germany: Jedes Modell wird in Deutschland gefertigt und bietet hohe Qualität und Langlebigkeit.

Einfacher Kauf und individuelle Schlafberatung

Die adjust-Matratze ist ab sofort über den Online-Shop www.adjust-sleep.de erhältlich. Kunden haben die Möglichkeit, sich individuell durch Schlafexperten zu der adjust-Matratze beraten zu lassen.

Fazit

Wer auf der Suche nach einer hochwertigen Matratze ist, die den individuellen Schlafbedürfnissen gerecht wird, findet mit der adjust-Matratze die ideale Lösung. Durch ihre individuelle Anpassbarkeit und die schlafmedizinische Expertise hilft die Matratze dabei, Schlafprobleme zu lindern und den Schlaf nachhaltig zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.adjust-sleep.de.

Über adjust:

adjust ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Schlafoptimierung und bietet maßgeschneiderte Lösungen für besseren Schlaf. Durch die Kombination von innovativen Produkten und schlafmedizinischer Expertise sorgt adjust für eine erholsame Nachtruhe.

