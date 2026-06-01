Start des neuen Adventure Guide Zanzibar vom Hotel Sansibar – Hotel Green Ocean Zanzibar

Exklusive Inselerlebnisse, Naturabenteuer, Retreats und authentische Entdeckungen auf Sansibar

Das Hotel Sansibar – Hotel Green Ocean Zanzibar erweitert sein Angebot und startet mit dem neuen Adventure Guide Zanzibar ein vielseitiges Erlebnisprogramm für Hotelgäste und Individualreisende. ( www.hotel-sansibar.com & www.greenoceanzanzibar.com)

Das neue Konzept vereint Naturerlebnisse, Wassersport, Wellness, Retreats, Kultur und exklusive Inselabenteuer und macht Sansibar auf authentische Weise erlebbar.

Mit dem Adventure Guide Zanzibar erweitert das Hotel sein Konzept um ein umfassendes Programm aus Wasser- und Landtouren, Safari-Erlebnissen, Kulturangeboten, Outdoor-Aktivitäten und persönlichen Retreats. Ziel ist es, Reisenden die natürliche Schönheit, die kulturelle Vielfalt und die besondere Lebensphilosophie Sansibars auf authentische und nachhaltige Weise näherzubringen.

Unter der deutschsprachigen Leitung von Melanie Isabella Sitter, Gründerin des Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel & Retreats, entstand ein Programm, das Gästen die schönsten Seiten der Gewürzinsel näherbringt – fernab des klassischen Massentourismus und mit persönlicher Betreuung.

Sansibar erleben – individuell, authentisch und nachhaltig

Der Adventure Guide Zanzibar richtet sich an Reisende, die nicht nur Urlaub machen, sondern die Insel intensiv entdecken möchten. Ob entspannende Wellnessangebote, spirituelle Retreats, Wassersport, Naturtouren oder Safari-Abenteuer auf dem tansanischen Festland – das neue Programm bietet für jeden Geschmack das passende Erlebnis.

„Wir möchten unseren Gästen die Möglichkeit geben, Sansibar mit allen Sinnen zu erleben. Dabei stehen persönliche Erlebnisse, echte Begegnungen und die einzigartige Natur der Insel im Mittelpunkt“, erklärt Melanie Isabella Sitter.

Die Highlights des Adventure Guide Zanzibar

– Retreats & persönliche Entwicklung

– Yoga-Kurse

– Personal Training

– Breathwork Sessions

– Sound Healing

– Energy Healing

– Women’s Fire Circle

– Gentlemen’s BBQ & Circle

– Vollmond- und Neumond-Zeremonien

– Persönlichkeits- und Transformationsretreats

– Wellness & Massagen

– Clove Awakening Massage

– Coconut Surrender Massage

– Cinnamon Fire Massage

– Lemongrass Reset Massage

– Jungle Roots Massage

– Wassererlebnisse & Bootsausflüge

– Safari Blue Tour

– Nakupenda Sandbank Tour

– Private Dhow-Bootsausflüge

– Prison Island & Stone Town Tour

– Schnorchel-Ausflüge

– Taucherlebnisse für Anfänger und Fortgeschrittene

– Delfin- und Meereserlebnisse

– Natur- und Landtouren

– Jeep Adventure Tour

– Mikumi Nationalpark Safari

– Spice Farm Tour

– Jozani Forest Tour

– Dorf- und Kulturführungen

– Natur- und Tierbeobachtungen

– Sport & Aktivitäten

– Reiten am Strand

– Kitesurfen

– Tauchen

– Beach Runs

– Fahrrad- und Scooter-Touren

– Individuelle Inselerkundungen

– Mobilität auf Sansibar

– Mietwagen-Service

– Scooter und Motorräder

– Fahrräder

– Flughafentransfers

– Private Fahrdienste

Alle Preise sind direkt im Hotel Sansibar – Hotel Green Ocean Zanzibar auf Anfrage erhältlich.

Ein besonderer Ort zwischen Dschungel und Ozean

Das Hotel Sansibar – Hotel Green Ocean Zanzibar liegt eingebettet in einen tropischen Garten nahe Jambiani an der Ostküste Sansibars. Die Anlage wurde von Melanie Isabella Sitter aufgebaut, die 2021 gemeinsam mit ihren Kindern nach Sansibar auswanderte und das heutige Boutique-Hotel mit viel Leidenschaft entwickelte.

Heute erwarten Gäste:

– Tropische Gartenlandschaften

– Private Rückzugsorte

– Swimmingpool-Anlagen

– Yoga- und Retreatbereiche

– Das Restaurant „Banana La Mama“

– Direkter Zugang zu außergewöhnlichen Naturerlebnissen

– Naturhighlight: The Cave

Ein besonderes Erlebnis stellt die berühmte Naturhöhle „The Cave“ dar. Die mit kristallklarem Wasser gefüllte Korallenhöhle zählt zu den faszinierendsten Sehenswürdigkeiten Sansibars und befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hotels.

Kulinarische Entdeckungen im Restaurant Banana La Mama

Im hoteleigenen Restaurant „Banana La Mama“ werden regionale Zutaten kreativ interpretiert. Die Küche kombiniert frische Meeresfrüchte, tropische Früchte und die auf Sansibar allgegenwärtige Banane zu außergewöhnlichen Gerichten.

Ergänzt wird das Angebot durch:

– Floating Breakfast im Pool

– Tropische Smoothies

– Frische Kokosnüsse

– Seafood BBQ-Erlebnisse

– Individuelle Dinner-Angebote

– Abenteuer, Entspannung und echtes Sansibar

Mit dem neuen Adventure Guide Zanzibar erweitert das Hotel Sansibar – Hotel Green Ocean Zanzibar sein Konzept um ein umfassendes Erlebnisangebot, das Erholung, Abenteuer, Natur und kulturelle Begegnungen miteinander verbindet.

Weitere Informationen

Adventure Guide Zanzibar – alle Programme, Touren, Retreats und Aktivitäten sind direkt über das Hotel buchbar. Preise und Verfügbarkeiten auf Anfrage.

Hotel Sansibar – Hotel Green Ocean Zanzibar

Direktbuchung: https://direct-book.com/properties/greenoceanzanzibarboutiquehotel

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Tropisches Hideaway mit Pools, Banana La Mama Restaurant und direkter Nähe zu The Cave

Mitten im tropischen Dschungel von Kibigija bei Jambiani auf der Insel Sansibar erwartet Reisende ein besonderer Ort der Ruhe und Inspiration: das Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel.

Die charmante Eco Lodge verbindet entspannten Boutique-Luxus mit nachhaltiger Bauweise und authentischer Inselkultur – ein tropisches Hideaway für alle, die Natur, Ruhe und Inspiration suchen.

Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und üppiger Vegetation genießen Gäste eine private Atmosphäre mitten in der Natur. Nur wenige Minuten entfernt liegen die weißen Strände der Ostküste rund um Jambiani und Paje – ideale Orte zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Kitesurfen.

The Cave Jambiani, Sansibar – Naturerlebnis direkt neben dem Hotel

Ein besonderes Highlight liegt praktisch vor der Tür: die natürliche Wasserhöhle The Cave. Das kristallklare Süßwasserbecken in der Kalksteinhöhle lädt zu einem einzigartigen Badeerlebnis ein und gilt seit Generationen als Ort mit besonderen, fast mystischen Kräften. Die ruhige Atmosphäre und das faszinierende Spiel von Licht und Wasser machen diesen Ort zu einem der versteckten Naturjuwelen Sansibars.

Hotel Green Ocean Zanzibar: Boutique-Charme und tropischer Komfort

Das Hotel Green Ocean Zanzibar begeistert mit intimer Atmosphäre und stilvollen Unterkünften. Gäste wählen zwischen drei exklusiven Tiny Villas und drei komfortablen Doppelzimmern.

Die Tiny Villas erstrecken sich über zwei Etagen mit jeweils 24 m² Wohnfläche und verfügen über ein Doppelbett, ein eigenes Badezimmer sowie eine private Rooftop-Terrasse mit Blick über den tropischen Garten.

Die Doppelzimmer bieten auf 24 m² ein gemütliches Doppelbett, ein eigenes Bad und eine kleine Gartenterrasse – ideal für alle, die Natur und Ruhe genießen möchten.

Jede Unterkunft wurde liebevoll gestaltet und verbindet modernes Design mit Sansibar-Flair.

Pools, Sonnenuntergänge und tropische Atmosphäre

Zwei großzügige Swimmingpools laden zu entspannten Stunden im Schatten der Palmen ein. An der Kokosnussbar genießen Gäste frische exotische Drinks, während eine warme Brise vom Indischen Ozean durch den tropischen Garten weht.

Wenn am Abend die Sonne über dem Indischen Ozean untergeht, verwandelt sich der Himmel in ein spektakuläres Farbenspiel aus Gold, Orange, Rosa und Violett – ein Moment, den Gäste von ihrer privaten Terrasse, aus dem Garten oder von der Dachterrasse des Restaurants erleben können.

Kulinarisches Highlight: Banana La Mama Restaurant

Im hauseigenen Banana La Mama Restaurant wird die Banane zur kulinarischen Hauptdarstellerin. Von grünen Kochbananen bis zu süßen roten Sorten entstehen hier kreative Gerichte, die exotische Gewürze, frischen Fisch und regionale Zutaten verbinden.

Die Speisekarte überrascht mit raffinierten Bananenkreationen, begleitet von hausgemachtem Bananenwein – ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Gäste so nur auf Sansibar entdecken.

Yoga, Retreats und Erholung

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist auch ein besonderer Ort für Yoga- und Wellnessreisen. Das offene Yoga-Deck im tropischen Garten schafft eine inspirierende Atmosphäre für Achtsamkeit und Regeneration.

Das Angebot umfasst unter anderem:

– tägliche Yoga-Sessions

– Yoga-Retreat-Wochen

– Meditation und Achtsamkeit

– individuelle Wellnessprogramme und Massagen

Die ruhige Naturkulisse, das Rascheln der Palmen und das tropische Klima machen das Hotel zu einem idealen Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.

Sansibar entdecken

Dank seiner Lage ist das Hotel ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge auf Sansibar. Gäste können romantische Bootsfahrten unternehmen, Delfine beobachten, Schnorchel- und Tauchausflüge erleben oder am Strand reiten.

Zu den beliebten Aktivitäten zählen außerdem:

– Kitesurfen an den Stränden von Jambiani und Paje

– kulturelle Dorfbesuche

– Ziplining durch tropische Landschaften

– Candlelight-Dinner in der Wasserhöhle The Cave

– Safaris auf dem tansanischen Festland

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Hotelkonzepts. Umweltfreundliche Bauweise, lokale Materialien, plastikfreie Konzepte sowie die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft – darunter Fischer und regionale Produzenten – sorgen dafür, dass Tourismus und Naturschutz auf verantwortungsvolle Weise miteinander verbunden werden.

Gastgeber mit Herz

Geführt wird das Boutique-Hotel von Melanie Sitter, deren Leidenschaft und persönliche Betreuung jedem Aufenthalt eine besondere Atmosphäre verleihen. Gäste spüren vom ersten Moment an die herzliche Gastfreundschaft und die Liebe zum Detail.

Hotel Green Ocean Zanzibar – Boutique Hotel & Eco Lodge – ein Ort, an dem Natur, Nachhaltigkeit und tropischer Luxus miteinander verschmelzen und jeder Sonnenuntergang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weitere Informationen:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Firmenkontakt

Hotel Green Ocean Zanzibar

Melanie Sitter

Kibigija Jambiani TZ

72108 Zanzibar

+255 657 328 529



http://www.hotel-sansibar.com

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