Starklicht Otte e.K. stellt sich vor

Die Starklicht Otte e.K. mit Sitz in Bochum wurde im Jahre 1927 von Arnold Otte gegründet. Als Fachfirma für Propangasgeräte, Brennertechnik, Schirm- und Zeltebau für den Industriebedarf hat sich das Unternehmen in diesen Bereichen regional und bundesweit etabliert. Ein breit gefächerter Kundenstamm, bestehend aus kleinen und großen Handwerksfirmen, Stadtwerken und Energieversorgern schätzt seit Jahren die hochwertigen Produkte.

Baustellenschirme, Schnellbauzelte und Werkzeuge für die LWL-Montage werden in Eigenproduktion in der eigenen Werkstatt gefertigt. Kunden erhalten also noch echte Qualitätsware “Made in Germany”.

Doch die Kundschaft der Bochumer Firma schätzt nicht nur die Produkte, sondern auch den umfangreichen und freundlichen Kundenservice. Neben der breit gefächerten Produktpalette an Montagehilfen und Montagezubehör bietet die Starklicht Otte e.K. Bochum weitere Dienstleistungen an. Dazu gehören zum Beispiel die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen für mobile Propangasgeräte.

Um Kunden die mitunter kostenintensiven Neuanschaffungen von Montagezubehör zu ersparen, reparieren die qualifizierten und engagierten Mitarbeiter von Starklicht Otte e.K. für Sie alle gängigen Gasgeräte sowie Baustellenschirme und Montagezelte. Bei diesem Service wird natürlich die wirtschaftliche Vertretbarkeit berücksichtigt.

Um die gleichbleibende Qualität auf hohem Niveau zu sichern, absolvieren die Mitarbeiter der Firma in regelmäßigen Abständen Schulungen und Weiterbildungen.

Neuigkeiten bei Starklicht Otte e.K.:

Um Kunden die Bestellungen der Produkte zu vereinfachen, werden alle Produkte ab sofort auch online in einem eigenen Onlineshop angeboten. Der Onlineshop steht ab sofort allen gewerblichen Kunden zur Verfügung. Der Starklicht Otte Onlineshop besitzt ein frisches und modernes Design. Die Produkte werden detailliert und übersichtlich in verschiedenen Rubriken angeboten. Die bisher übliche telefonische Bestellung wird somit durch dieses Onlineangebot erweitert und die Bestellung von Produkten erheblich vereinfacht. Schauen Sie doch einfach mal im neuen Onlineshop der Firma Starklicht Otte e.K. Bochum vorbei.

Kontakt

Starklicht Otte e.K.

Steffen Kampfhenkel

Unterstraße 31

44892 Bochum

0234 / 35 10 51

info@starklicht-otte.de

https://shop.starklicht-otte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.