Starker Ausbau des Portfolios

NeXtWind erwirbt zwölf Windparks in Deutschland

– Repowering-Kapazität steigt auf 1,4 GW

– Inzwischen 230 (zuvor 160) Windenergieanlagen in mehr als 35 Windparks

– Deutschland-Geschäft von Nadara übernommen

Berlin, 8. Januar 2025. Expansion zum Jahresauftakt: NeXtWind, der führende Anbieter von optimierten erneuerbaren Energiestandorten in Deutschland, hat zwölf Windparks verteilt auf West-, Nord- und Ostdeutschland erworben. Deren aktuelle Stromerzeugungskapazität liegt bei 140 Megawatt (MW). Durch Repowering und andere Optimierungen wird NeXtWind sie auf deutlich mehr als 300 MW ausbauen. Das Berliner StartUp hat damit 230 Windenergieanlagen in 37 Windparks im Portfolio und steigert seine gesamte Repowering-Kapazität auf 1.400 MW – was in etwa der Stromerzeugung von 1,5 Kernkraftwerksreaktoren entspricht. Damit kann NeXtWind jedes Jahr rund eine Million Haushalte in Deutschland mit grünem Strom versorgen.

NeXtWind erwirbt die Windparks im Zuge eines Share-Deals von Nadara, einem der größten unabhängigen Stromerzeuger (IPP) von Onshore-Windkraftanlagen in Europa. Die Anlagen wurden zwischen 2007 und 2011 errichtet und bieten daher ein hohes Repowering-Potenzial unter Nutzung des technologischen Fortschritts der vergangenen 15 Jahre.

„Diese Akquisition ist ein gigantischer Meilenstein für NeXtWind, aber auch ein weiterer Schritt für die Energiewende in Deutschland“, sagt Lars Meyer, Co-CEO und Mitgründer von NeXtWind. „Wir bauen die nächste Generation flexibler Energieinfrastruktur auf, um den Übergang zu einem dekarbonisierten, dezentralen und digitalisierten Energiesystem voranzutreiben, das die wachsende Nachfrage nach sauberem Strom durch energieintensive Anwendungen wie KI sowie die Elektrifizierung der Mobilität und des Wärmesektors deckt.“

2024 war ein bahnbrechendes Jahr für NeXtWind – im Hinblick auf die bestehenden Anlagen, das Repowering-Potenzial und das Wachstum des Teams. Das Unternehmen hat seine Repowering-Kapazität auf 1,4 GW erweitert. Das Portfolio besteht derzeit aus 230 (vorher 160) Windturbinen in 37 Windparks. Die optimierten Windparks werden ein Mehrfaches an Energie erzeugen. Bis 2028 strebt NeXtWind ein Erzeugungspotenzial von 3.000 MW an.

NeXtWind fokussiert sich darauf, bestehende Windenergieflächen mit veralteten Turbinen zu optimieren, die Anlagen durch effizientere zu ersetzen und die Flächen durch die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden zu vergrößern, um so zusätzliche Turbinen auf den Flächen zu ermöglichen. Durch die Verknüpfung sich ergänzender und flexibler Technologien kann die Energieerzeugung weiter gesteigert und besser gesteuert werden. Bisher lag der Schwerpunkt auf Nord- und Ostdeutschland, jetzt wird die Präsenz in Westdeutschland verstärkt.

NeXtWind wurde bei dieser Transaktion beraten von Augusta & Co (Buy-Side advisory), Watson Farley & Williams and AKD (Legal), PricewaterhouseCoopers (Finance & Tax), TÜV SÜD (Technical & Yield), Marsh (W&I), Enervis (Market) und AON (Insurance).

NeXtWind ist ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, das sich ursprünglich auf das Repowering von Windparks spezialisiert hat. NeXtWind wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Berlin und London. Das schnell wachsende Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit einer starken Finanzierungsbasis von insgesamt 750 Millionen US-Dollar (Investoren: Sandbrook Capital, PSP Investments, IMCO) ist NeXtWind gut positioniert, um die Herausforderungen der Energiewende erfolgreich zu meistern.

NeXtWind vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Wind- und Energiebranche, spezialisierte grüne Finanz- und Transaktionsexpertise sowie das Engagement führender Investoren für Nachhaltigkeit. Das Unternehmen strebt danach, der führende Anbieter von optimierter dezentraler Klimainfrastruktur in Europa zu werden.

Mehr unter www.nextwind.com

