Starke Partnerschaft für ganzheitliche Verantwortung

Die Notfallengel und LINN GOPPOLD bündeln ihre Expertise.

In herausfordernden Lebenssituationen braucht es mehr als Mitgefühl. Es braucht Struktur, Fachkompetenz und verlässliche Begleitung. Genau hier setzen die Notfallengel an und erweitern ihr Netzwerk nun gezielt um eine starke steuerliche, rechtliche und wirtschaftsrechtliche Kompetenz. Mit der Münchner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft LINN GOPPOLD gewinnt das Netzwerk einen renommierten Partner mit über 75 Jahren Erfahrung in Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und betriebswirtschaftlicher Beratung. Als Teil des internationalen HLB-Netzwerks ist LINN GOPPOLD Ansprechpartner für grenzüberschreitende Sachverhalte und steht zugleich für höchste Qualitätsstandards, geprüfte Prozesse, nachhaltige und innovative Lösungen.

Eine besondere Verbindung schafft Steuerberater Felix Becker, der seit Januar Teil des Teams von LINN GOPPOLD ist und zugleich als Experte im Netzwerk der Notfallengel tätig ist. Mit seiner Expertise in Steuerrecht, Nachfolgegestaltung und Testamentsvollstreckung bildet er eine wichtige Schnittstelle zwischen emotionaler Begleitung und rechtlich-struktureller Absicherung.

Ganzheitliche Unterstützung in sensiblen Lebensphasen

In Krisen- und Ausnahmesituationen – etwa bei Todesfällen, Nachfolgeregelungen oder komplexen Vermögensfragen – treffen emotionale Belastung und steuerliche bzw. rechtliche Fragestellungen unmittelbar aufeinander. Durch die Kooperation entsteht ein Mehrwert für Betroffene:

. Fachlich fundierte steuerliche und wirtschaftliche Beratung

. Strukturierte, rechtssichere Lösungen in komplexen Situationen

. Vertrauensvolle Begleitung mit Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein

Während die Notfallengel Menschen emotional und organisatorisch stabilisieren, sorgt LINN GOPPOLD für Klarheit, Rechtssicherheit und nachhaltige wirtschaftliche Perspektiven.

Verantwortung verbindet

Beide Partner eint ein gemeinsames Verständnis von Verantwortung: Professionalität, Integrität und der Mensch im Mittelpunkt. Diese Kooperation steht für einen ganzheitlichen Ansatz für Stabilität in schwierigen Zeiten und für Lösungen, die weit über eine klassische Beratung hinausgehen.

Unsere Beratungsleistung ist besonders auf Familien mit komplexen Vermögensstrukturen ausgerichtet. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir sowohl empathische Begleiter durch schwere Zeiten sind, als auch Rechts- und Steuerberatung im Team haben. Dadurch gelingt uns eine einzigartige Begleitung auf höchstem Niveau.

Firmenkontakt

Die Notfallengel

Alesha Dument

Leopoldstraße 141

80804 München

+49 89 38531009



https://die-notfallengel.de/

Pressekontakt

SAM Innovate International GmbH

Regina Maria Zeller

Mies-van-der-Rohe-Str. 6

80807 München

+49162255017



https://sam-innovate.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.