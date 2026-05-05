Starke Bühnenpräsenz in Mastershausen: Burkhard Knipschild fesselt Publikum mit Tiefenwirkung
Ein Hochsauerländer begeistert mit der Kraft des Unterbewusstseins
Burkhard Knipschild berührt beim 26.
Internationalen Speaker Slam mit seiner Botschaft über die Stärke,
die in jedem von uns steckt und erhielt den Excellence Award.
Stehende Ovationen für Burkhard
Knipschild aus Schmallenberg: Beim 26. Internationalen Speaker Slam
in Mastershausen traf er am 23. April 2026 den Nerv des Publikums.
Mit seiner Rede über die verborgene Kraft unseres Unterbewusstseins
zeigte er vor Zuschauern aus 18 Ländern, wie jeder von uns sein
Leben selbst in die Hand nehmen kann, wenn er seine inneren Muster
versteht.Der Speaker Slam ist eine echte
Herausforderung: 140 Rednerinnen und Redner, aber nur wenige Minuten
Zeit, um eine Jury und das Publikum mitzureißen. Burkhard Knipschild
schaffte es vom ersten Moment an. Ohne laute Töne, aber mit einer
ruhigen, intensiven Präsenz und klaren Gesten füllte er die Bühne.
Er sprach nicht nur über Veränderung – er ließ die Menschen im
Saal spüren, welche Kraft in ihrem eigenen Geist steckt.
Seine Botschaft ist so einfach wie
tiefgründig: Der Schlüssel für echte Veränderung liegt in unserem
Unterbewusstsein. In einer Zeit, in der viele Halt suchen, machte er
Mut zur Selbstbestimmung. Er zeigte, wie man Gedanken, die einen
ausbremsen, erkennen und in Stärke verwandeln kann. Sein kraftvoller
Schlusspunkt, ein mentaler Impuls, der seine Botschaft direkt in den
Köpfen und Herzen der Zuhörer verankerte, sorgte für den
Gänsehaut-Moment des Abends. Das Publikum erhob
sich von den Plätzen – eine emotionale Anerkennung bei
diesem Wettbewerb.
„So manch schwere Tür hat oft nur
einen Schlüssel nötig“, fasst Knipschild seine Philosophie
zusammen. Mit seinem Auftritt hat er bewiesen, dass dieser Schlüssel
in uns allen liegt und nur darauf wartet, genutzt zu werden.
Über Burkhard Knipschild
Burkhard Knipschild aus Schmallenberg
ist Hypnosecoach und Experte für positive Veränderung. Er hilft
Menschen dabei, fitter, lebendiger und selbstbewusster zu werden,
indem sie die Kraft ihres eigenen Unterbewusstseins nutzen. Sein
Ansatz ist es, ganz praktisch zu zeigen, wie Veränderung von innen
kommt und dauerhaft bleibt.
Kontakt
HYPNPSE + BERATUNG KNIPSCHILD
Burkhard Knipschild
Freiheitstraße 36
57392 Schmallenberg
01735690553
http://www.hb-knipschild.de
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