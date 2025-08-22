Stark führen. Staat zahlt mit.

Gefördertes Führungstraining für klare Kommunikation, Digital Leadership und KI in der Praxis. Schneller Förder-Check. Vor Ort & online.

Hannover/DACH, 21. August 2025 – Schlechte Führung kostet. Gute Führung rechnet sich.

Darum zahlt der Staat mit. New Era of Leadership macht es einfach: staatlich förderfähige Programme für Führungskräfte – ohne Bürokratie-Schlacht, mit klarem Transfer in den Alltag.

Warum jetzt?

Die Wirtschaft dreht. Teams arbeiten hybrid. Entscheidungen müssen schneller fallen. Klassische Modelle reichen nicht mehr. Neue Führung braucht klare Sprache, digitale Kompetenz und Haltung. Genau das trainieren wir – praxisnah, messbar, wirksam.

Was gefördert werden kann

Je nach Programm und Bundesland sind unsere Formate förderfähig (z. B. QCG/AZAV, Landesprogramme, Bildungsschecks). Wir prüfen mit dir, was passt. Transparent. Schnell. Unverbindlich.

Worum es inhaltlich geht

Klar führen, klar sprechen: Mitarbeitergespräche, Feedback, Konflikte.

Digital Leadership & KI: Chatbots und Copilots sinnvoll einsetzen.

Auftritt & Wirkung: Meetings, Präsentationen, Kamera.

Change & Performance: Orientierung geben, Motivation halten, Ziele erreichen.

Formate

Seminare (1-2 Tage): kompakt, intensiv, anwendungsstark.

Coaching (1:1): vertrauliches Sparring für Entscheider.

Programme (6-12 Monate): Module, Mentoring, Zertifikat optional.

Inhouse & online im gesamten DACH-Raum.

Didaktik, die wirkt

80 % Anwendung, 20 % Theorie.

Rollenspiele, Fallarbeit, ehrliches Feedback.

30-60-90-Tage-Transfer, Praxisprojekte, Follow-up-Calls.

Wirkung statt Strohfeuer.

So läuft der Förder-Check

Kurz anfragen – Ziel, Branche, gewünschtes Format.

Förderfähigkeit prüfen – wir geben dir eine klare Einschätzung.

Starten – Termin festlegen, Training durchführen, Transfer sichern.

Für wen

Führungskräfte, Projektleitungen, High Potentials, C-Level.

Mittelstand, Verwaltung, Tech – vor Ort oder hybrid.

Zitat

„Führung ist Haltung und klare Sprache. Förderung macht den Schritt leichter. Wir geben dir Tools, mit denen du morgen spürbar besser führst – mit KI, aber immer mit dem Menschen im Mittelpunkt.“

– Tim Christopher Gasse, New Era of Leadership

Kontakt

New Era of Leadership

Telefon: 0800 / 88 111 80

Starttermine laufend. Förder-Check kostenlos.

Weiterbildung Führungskräfte –

Neue Führung braucht neue Wege

Weiterbildung, Coaching & Leadership-Programme für Führungskräfte

Die Wirtschaft verändert sich. Teams verändern sich. Und Führung verändert sich schneller als je zuvor.

Wir begleiten Führungskräfte, Entscheider und Leistungsträger auf dem Weg in eine neue Ära der Führung – klar, souverän und zukunftsorientiert.

Mit New Era of Leadership stärkst du deine Führungsrolle: durch Klarheit, Kommunikation und Digital Leadership.

Für mehr Wirkung, bessere Zusammenarbeit und nachhaltigen Erfolg in modernen Geschäftswelten.

Starte jetzt deine New Era of Leadership.

Kontakt

New Era of Leadership

Malena Gahr

Gehägestraße 20G

30655 Hannover

08008811180



https://neweraofleadership.de/

