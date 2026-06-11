STARFACE veröffentlicht Service Release 1 für STARFACE 10

Service Release 1 der UCC-Plattform punktet mit mehr Kontrolle für Admins, neuen Endgeräte-Integrationen und vielen kleinen Verbesserungen im Betriebsalltag / Update ist für Kunden mit laufendem Service-Vertrag ab sofort kostenlos verfügbar

Karlsruhe, 9. Juni 2026. STARFACE hat am 8. Juni 2026 das Service Release 1 für die Kommunikationsplattform STARFACE 10 freigegeben. Channelpartner und Anwender profitieren mit dem Update von erweiterten Administrationsmöglichkeiten, neuen Endgeräte-Integrationen und vielen Detailverbesserungen im täglichen Betrieb.

„Mit dem Service Release 1 entwickeln wir STARFACE 10 konsequent entlang der Anforderungen von Administratoren und Anwendern weiter und bauen den Funktionsumfang der Plattformen zielgerichtet weiter aus“, erklärt Christoph Scheuermann, Geschäftsführer Produktmanagement, Marketing und Operations bei STARFACE. „Das kommt unseren Partnern und deren Kunden gleichermaßen zugute: Sie alle profitieren von geringerem Administrationsaufwand, einfacheren Rollouts und mehr Flexibilität im täglichen Betrieb. Überdies vereinfacht das Update das Onboarding am STARFACE Hub – und schafft damit die technische Grundlage für den produktiven Einsatz unserer KI-Services.“

Zentrale Verwaltung von App-Favoriten

Ein Schwerpunkt des Releases liegt auf der zentralen Verwaltung von App-Favoriten, die sich jetzt wesentlich einfacher und komfortabler direkt in der PBX managen lassen: Administratoren können dort die Favoriten der Nutzer für die STARFACE Apps zentral anlegen, bearbeiten, sortieren und löschen. Dabei lassen sich sogar dedizierte Favoriten-Kategorien definieren und Anzeigenamen individuell anpassen. Für die betreuenden Partner, Systemhäuser und Administratoren ist dies eine erhebliche Entlastung – gerade beim Rollout und bei der Administration größerer Installationen.

Mehr Sicherheit und neue Endgeräte-Integrationen

Auch im Bereich Sicherheit und Hardware-Support bringt Service Release 1 eine ganze Reihe von Neuerungen. Wichtig mit Blick auf die Security: Ab sofort unterstützt STARFACE eine wesentlich strengere Passwort-Validierung für snom-DECT-Systeme, ohne bestehende Passwörter ungültig zu machen. Darüber hinaus wurde der Support der aktuellen Endgeräte-Serien von Yealink und snom an STARFACE 10 deutlich erweitert. Ab sofort lassen sich unter anderem die Yealink-DECT-Systeme W70B und W75 inklusive aktueller Handteile sowie diverse neue Tischtelefone beider Hersteller anbinden. Flankierende Firmware-Updates verbessern die Stabilität bestehender snom-DECT-Umgebungen.

Optimierte Experience im Betrieb

Neben neuen Funktionen adressiert das Service Release zahlreiche Detailverbesserungen im laufenden Betrieb. Hierzu gehören eine wesentlich stabilere Verbindung zwischen PBX und STARFACE Hub, zuverlässiger funktionierende Mobile App Logins sowie kleinere Optimierungen beim Handling von Filtern, Sortierungen und Sonderzeichen.

Service Release 1 für STARFACE 10 ist ab sofort kostenlos zum Download verfügbar.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH gehört seit Februar 2025 zur Gamma Communications Group PLC – einem führenden Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS) für Geschäftskunden in Großbritannien, den Niederlanden, Spanien und Deutschland. Seit Januar 2026 werden die STARFACE Produkte und Lösungen über die Partner der Vertriebsgesellschaft Gamma Sales ( www.gammacommunications.de) vertrieben.

Kontakt

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