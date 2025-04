Stardesigner HARALD GLÖÖCKLER: Exklusives Dinner mit der bekannten Dressur-Reiterin Tatiana Makarova in Berlin

Modezar HARALD GLÖÖCKLER lädt prominente Gäste zu einem exklusiven Dinner im luxuriösen Hotel SO/ Berlin Das Stue und stellt die bekannte Dressur-Reiterin Tatiana Makarova als seine Muse vor.

Was: Exklusives Dinner live mit Stardesigner HARALD GLÖÖCKLER und der bekannten Dressur-Reiterin Tatiana Makarova

Wann: Freitag, 09. Mai 2025, 19:00 Uhr Empfang, 20:00 Uhr Dinner

Wo: Hotel SO/ Berlin Das Stue, Drakestraße 1, 10787 Berlin

Der renommierte Stardesigner HARALD GLÖÖCKLER lädt zu einem exklusiven Dinner in die prachtvollen Räumlichkeiten des SO/ Berlin Das Stue, eines der luxuriösesten Hotels der Hauptstadt. Das glamouröse Event findet am Freitag, den 9. Mai 2025 statt und verspricht, die Gäste mit einer einzigartigen Mischung aus Lifestyle und Luxus zu begeistern.

Im Mittelpunkt des Abends steht die Vorstellung von HARALD GLÖÖCKLERs neuester Muse, der international renommierten Dressur-Reiterin Tatiana Makarova. Mit ihrer außergewöhnlichen Eleganz und ihren beeindruckenden Erfolgen im Reitsport hat Makarova HARALD GLÖÖCKLER tief inspiriert. Sie verkörpert für ihn die perfekte Symbiose von Stärke, Eleganz und Unabhängigkeit.

„In meinem Leben haben mich starke Frauen stets fasziniert. Tatiana Makarova ist eine dieser Frauen, die mich mit ihrer Entschlossenheit, ihrer Eleganz und ihrer einzigartigen Erscheinung inspirieren. Ihre außergewöhnliche Ausstrahlung, kombiniert mit ihrer Stärke als Dressurreiterin, machen sie zu meiner Muse. Sie zeigt mir, wie viel Schönheit und Kraft in der Kombination von Stil und Disziplin liegen“, so HARALD GLÖÖCKLER.

Ein weiteres Highlight des Abends: Tatiana Makarova wird ihr eigenes Dressurpferd mitbringen. Ihre Verbindung von Reitsport und Mode wird dieses Event zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

Tatiana Makarova: Eleganz trifft auf Stärke

Tatiana Makarova zählt zu den bekanntesten Dressurreiterinnen weltweit. Ihre Erfolge im Reitsport und ihre stilvolle Erscheinung haben ihr nicht nur eine weltweite Anhängerschaft eingebracht, sondern auch ihren Ruf als wahre Kunstfigur in der Modewelt gefestigt. Ihre Disziplin und Präzision im Reitsport harmonieren perfekt mit der Mode von HARALD GLÖÖCKLER, was diesen Abend zu einer einzigartigen Inszenierung von Eleganz und Ästhetik macht.

Ein Abend der Extraklasse

HARALD GLÖÖCKLER feierte bereits 1994 mit einer spektakulären Coutureshow im Neuen Schloss in Stuttgart seinen ersten großen Erfolg. Seitdem hat der Designer mit seinen Weltpremieren und außergewöhnlichen Modenschauen eine weltweite Fangemeinde gewonnen. Auch dieses Event wird ein weiteres Meisterwerk des Designers sein, das Luxus, Extravaganz, Reitsport und Mode auf unvergleichliche Weise vereint.

SO/ Berlin Das Stue – Berlin“s Luxus Lifestyle Hotel

Das SO/ Berlin Das Stue gehört zu den exklusivsten Adressen Berlins und befindet sich im Botschaftsviertel der Hauptstadt. Mit seiner luxuriösen Ausstattung und erstklassigen Lage bietet das Hotel den idealen Rahmen für dieses glamouröse Event.

Weitere Informationen: www.so-berlin-das-stue.com

