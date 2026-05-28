Hamburg, den 26.5.2026

Star Oil Group übernimmt das Pinta Dome Field in Arizona vollständig

Die Star Oil Group gibt bekannt, dass sie mit Wirkung zum 01.11.2025 das Pinta Dome Field in Arizona sowie dessen Betreiberin, die Ranger Development LLC, zu 100 Prozent übernommen hat. Das Pinta Dome Field ist das einzige produzierende Heliumfeld weltweit, das einen hohen Heliumgehalt von deutlich über acht Prozent aufweist.

Das dort geförderte Gasgemisch ist einzigartig, da es ausschließlich aus Stickstoff und Helium besteht und keine weiteren üblichen Gasbestandteile enthält. Aktuell befinden sich acht produzierende Quellen auf dem Pinta Dome Field mit einem durchschnittlichen Heliumgehalt von über acht Prozent. Darüber hinaus verfügt das Feld über eine PSA-Anlage (Pressure Swing Adsorption) mit einem jährlichen Rohgas-Output von rund 22,2 Millionen Kubikmetern sowie einer jährlichen Heliumproduktion von etwa 1,7 Millionen Kubikmetern Helium bei einem Reinheitsgrad von 98,5 bis 99 Prozent. Sämtliche Quellen des Pinta Dome Fields sind über ein vollständig integriertes Pipelinesystem mit einer Gesamtlänge von 19,5 Kilometern miteinander verbunden.

Mit der Übernahme der Ranger Development LLC ist die Star Oil Group nun zusätzlich im Besitz einer vierten Operating-Lizenz – neben den bestehenden Standorten in Utah, Kentucky und Wyoming. Die Ranger Development LLC wird auch künftig als Betreiberin der Pipeline-Infrastruktur sowie der gesamten Heliumaktivitäten in Arizona fungieren. Aktuell führt die Star Oil Production LLC weitere Bohrungen auf dem Pinta Dome Field durch, um die bestehende Heliumproduktion kontinuierlich auszubauen.

„Aufgrund seiner hohen Produktionsqualität und der Reinheit des geförderten Heliums wird das Pinta Dome Field künftig zu den hochwertigsten und bedeutendsten Heliumvorkommen weltweit zählen“, so Thomas Ruf, Geschäftsführer der Star Oil Group. „Diese Übernahme stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte dar und stärkt unsere Position im internationalen Heliumsektor nachhaltig“, so Thomas Ruf weiter. Gleichzeitig mit der Aufnahme der Heliumproduktion auf dem Pinta Dome Field konnte ein bedeutender langfristiger Liefervertrag mit Linde abgeschlossen werden.

Die Star Oil Production GmbH ist ein 2015 gegründetes deutsches Unternehmen mit Sitz in Hamburg, das sich auf die Exploration und Förderung von Erdöl, Erdgas und Helium in den USA spezialisiert hat und mehr als 250 Quellen in 4 Bundesstaaten betreibt.

Presseanfragen

Mario Boock

Willhoop 7

22453 Hamburg

Tel: 040 – 2576744-72

m.boock@staroilproduction.de

Die Star Oil Production GmbH ist ein 2015 gegründetes deutsches Unternehmen mit Sitz in Hamburg, das sich auf die Exploration und Förderung von Erdöl, Erdgas und Helium in den USA spezialisiert hat und mehr als 250 Quellen in 4 Bundesstaaten betreibt.

Firmenkontakt

Star Oil Production GmbH

Thomas Ruf

Willhoop 7

22453 Hamburg

040-2576744-72



http://staroilproduction.de

Pressekontakt

Star Oil Production GmbH

Mario Boock

Willhoop 7

22453 Hamburg

040-2576744-72



http://staroilproduction.de