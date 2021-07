Star-Geiger Daniel Hope zu Gast im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde – das Hotel bietet gemeinsam mit Partner CUNARD LINE exklusive VIP Tickets

Der bekannte Violinist verzaubert am 8. Juli 2021 im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festival die Gäste im idyllischen Hotelgarten.

Das Grand Hotel hat zu diesem Anlass ein exklusives Arrangement aufgelegt und bietet dazu noch vereinzelte Hotelzimmer an.

München/ Travemünde, 05. Juli 2021. Der Hotelgarten des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde wird am 8. Juli 2021 zur Bühne für einen der musikalischen Höhepunkte des diesjährigen Schleswig Holstein Musik Festival (SHMF). Star-Geiger Daniel Hope zeigt sein Können vor der Kulisse des historischen Grand Hotels an der Travemünder Strandpromenade. Der irisch-deutsche Violinist, der in Durban, Südafrika geboren wurde und in England aufwuchs, wurde unter anderem durch seine Zusammenarbeit mit Yehudi Menuhin und als Mitglied des Beaux Arts Trios bekannt.

Gemeinsam mit der CUNARD LINE, dem Partner für das Konzert, hat das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde ein exklusives VIP-Arrangement mit Champagnerempfang und Canapes aufgelegt. Das VIP Ticket kostet 79,00 EUR pro Person und ist auf ein Kontingent von 50 Karten begrenzt. Wer den Abend entspannt im Hotel ausklingen lassen möchte, für den stehen noch vereinzelte Hotelzimmer auf Anfrage zur Verfügung.

Weitere Künstler an diesem Abend sind Quatuor Arod, Stephane Logerot/Kontrabass und Jacques Ammon/Klavier. Neben Franz Schuberts Klavierquintett D 667 Forellenquintett stehen das Adagio und Rondo Concertante F-Dur D 487 für Klavierquartett auf dem Programm.

Die Veranstaltung startet um 17:30 Uhr mit einem Champagnerempfang und Canapes auf der Dachterrasse des “BALTIC View”, im Anschluss findet eine Konzerteinführung mit Marlene Brüggen von der Konzertplanung des Schleswig-Holstein Musik Festivals statt, bevor die Gäste des VIP Arrangements ihre reservierten Plätze vor der Konzertmuschel im Hotelgarten einnehmen.

Preis pro VIP Karte: 79,00 EUR pro Person

Empfang: Champagnerempfang mit Canapes um 17:30 Uhr im “BALTIC View”

Konzertbeginn: um 19:00 Uhr

Teilnehmeranzahl: Das Arrangement ist auf 50 Eintrittskarten begrenzt.

Eine Reservierung ist ausschließlich direkt im Hotel möglich:

+49 (0) 4502 308-0 oder +49 (0) 4502 308-562 oder per E-Mail an travemuende@atlantic-hotels.de oder veranstaltung.aht@atlantic-hotels.de.

Über Atlantic Hotel Travemünde

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der “Sieben Türme”.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/

