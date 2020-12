Star Finanz ist einer der Top Arbeitgeber im deutschen Mittelstand

Auszeichnungen von FOCUS-Business und kununu

Hamburg, 8. Dezember 2020. Bereits zum vierten Mal in Folge erhält die Star Finanz, ein Unternehmen der Finanz Informatik, die Auszeichnung Top Arbeitgeber im Mittelstand, verliehen durch die Zeitschrift FOCUS-Business und die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu. Grundlage der Bewertung war eine Befragung von Bewerbern, Mitarbeitern und ehemaligen Angestellten. Weitere Voraussetzungen waren u.a. eine Weiterempfehlungsrate von 70 Prozent und eine Bewertung von mindestens 3,5 Punkten auf kununu (Skala von eins bis fünf). Derzeit kommt die Star Finanz auf 4,5 Punkte und eine Rate von 97 Prozent.

Das FOCUS-Business-Ranking setzt sich aus insgesamt 39 Branchenlisten mit 4.000 Arbeitgebern zusammen, mit denen die Beschäftigten hierzulande besonders zufrieden sind. Die Star Finanz, führender Anbieter von Online- und Mobile-Banking-Lösungen, belegt im Branchenvergleich “EDV und IT” Platz 14. Im Ranking der Top 100 Arbeitgeber kommt das Unternehmen mit Standorten in Hamburg und Hannover auf Platz 74. Um sicherzustellen, dass Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, die mehr Bewertungen abgeben können, nicht automatisch bessergestellt sind als Unternehmen mit weniger Mitarbeitern, wurden alle Arbeitgeber auf Grundlage ihrer Mitarbeiterzahl in Größenklassen sortiert und anschließend mit den Unternehmen aus ihrer Referenzgruppe verglichen und bewertet.

Dana Gielnik, Leiterin Personal bei der Star Finanz: “Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als Top Arbeitgeber im Mittelstand. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist uns sehr wichtig, denn diese sind letztendlich entscheidend für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens. Gerade in der derzeitigen Situation, in der nahezu jeder unserer Mitarbeiter von zu Hause arbeitet, kommt es darauf an, flexibel auf Lebenssituationen zu reagieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen. Dazu zählen für uns sowohl flexible Arbeitszeitmodelle als auch eine Vielzahl digitaler Angebote, wie beispielsweise die virtuelle Mittagspause oder Online-Seminare zum Thema Achtsamkeit.”

Über Star Finanz:

Star Finanz, ein Unternehmen der Finanz Informatik, ist führender Anbieter von multibankenfähigen Online- und Mobile-Banking-Lösungen in Deutschland. Seit mehr als zwanzig Jahren prägt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Hannover mit rund 300 Mitarbeitern das Online-Banking entscheidend mit.

Privatkunden, Mittelständlern und großen Unternehmen bietet die Star Finanz eine umfassende Palette an innovativen Finanzprodukten, darunter die Produktlinien StarMoney, StarMoney Deluxe, StarMoney für Mac und StarMoney Business sowie die Electronic-Banking-Software SFirm. StarMoney für Privatanwender ist über die StarMoney Flat auf iPhone und iPad, Android-Smartphone und Android-Tablet, Windows PC sowie dem Mac durch den StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst miteinander verbunden. Zum Leistungsspektrum gehören ebenso die Unterschriftenmappe, eine App zur mobilen Zahlungsfreigabe für Geschäftsleute mittels EBICS sowie das Finanzcockpit, eine High-Business-App, speziell auf die Bedürfnisse von Firmenkunden zugeschnitten.

Darüber hinaus realisiert Star Finanz erfolgreich individuelle Software-Lösungen, mit denen Unternehmen und Finanzinstitute neue Maßstäbe setzen. Dazu gehört die App Sparkasse für die Sparkassen-Finanzgruppe, die zu den führenden Mobile-Banking-Anwendungen für iOS sowie Android zählt oder das pushTAN-Verfahren, das den Empfang und die Verwendung von TANs auf ein- und demselben Endgerät ermöglicht. Die mobilen Finanzapplikationen der Star Finanz wurden inzwischen mehr als 30 Millionen Mal in den unterschiedlichen App-Stores heruntergeladen (Stand: Mai 2020).

Mit dem Sparkassen Innovation Hub als zentralen “Andockpunkt” der Sparkassen-Finanzgruppe für FinTechs etabliert sich das Unternehmen zudem als Treiber von innovativen Entwicklungen.

