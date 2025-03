Standing Ovations und ein Engagement in New York!

Christian Plank begeistert die Weltbühne: was für ein Abend! Was für eine Energie! Was für ein Auftritt!

Christian Plank, der leidenschaftliche Coach, Mentor, Wegweiser und Speaker, wurde zum internationalen High-Rated Speaker Slam eingeladen – einem Event, das die besten Redner aus der ganzen Welt vereint. 28 Nationen, über 250 Top-Speaker und eine restlos ausverkaufte Halle mit 1.000 gespannt lauschenden Menschen – die Spannung war greifbar, die Erwartung riesig.

Und dann betrat Christian Plank die Bühne.

Schon in den ersten Sekunden zog er das Publikum in seinen Bann. Mit einer Mischung aus charismatischer Präsenz, fesselnder Energie und tief berührenden Geschichten – sowohl aus seinem Privatleben als auch aus der Business-Welt – entzündete er ein Feuer in den Herzen der Zuhörer.

Er sprach nicht nur – er lebte seine Worte. Jede Geschichte war greifbar, jede Emotion spürbar. Man konnte sehen, wie das Publikum mitfühlte, mitlachte, mitstaunte. Und als er seinen Vortrag mit einem mitreißenden Schlussakkord beendete, geschah etwas, das die Magie dieses Moments unterstrich: Standing Ovations! Der gesamte Saal erhob sich – Applaus, Jubel, Begeisterung! Minutenlang.

Doch das war nicht alles.

Kurz nach seinem grandiosen Auftritt wurde Christian Plank von Scherer GmbH & Co. KG direkt und verbindlich für einen exklusiven Vortrag in New York am 23. Juni 2025 gebucht. Ein Ritterschlag für seine außergewöhnliche Präsenz und sein einzigartiges Talent, Menschen zu inspirieren und zu verändern.

Der gebürtige Bayer, jetzt lebend in Kitzingen, begann seine Karriere mit 22 Jahren als selbstständiger Heizungs- und Sanitärmeister in einer Garage. In seinen 30 Jahren als Unternehmer baute er das Unternehmen immer wieder um, bis er schließlich „Der Badsanierer – exklusive Badsanierungen alles aus einer Hand“ etablierte. Er führte Prozesse, Strukturen und einen besonderen Verkaufsleitfaden ein, um aus dem ständigen Preiskampf auszubrechen und endlich finanziell frei und unabhängig zu werden.

Heute, mit 54 Jahren, ist er nicht nur Coach, Mentor und Wegweiser, sondern erobert auf den Bühnen die Herzen der Zuschauer.

Und sein Erfolg geht weiter: Christian Plank wurde zudem als Speaker für den „The Founder Summit, der Gründergipfel am 26. & 27. April 2025“ gebucht, den größten Gründergipfel Deutschlands. Am RheinMain Congress Center wird er vor 7.000 begeisterten Menschen sprechen und seine einzigartigen Erfahrungen, Erkenntnisse und Strategien teilen. Eine weitere große Bühne, auf der er Menschen inspirieren, motivieren und zum Handeln bewegen wird.

Christian Plank hat an diesem Abend nicht nur die Bühne, sondern die Herzen eines internationalen Publikums erobert- der letzte Absatz ist zugleich der Titel seines Buches! – und einmal mehr bewiesen: Wenn du „Mensch“ kannst -dann gibt es keine Grenzen für dich.

Das Buch kann hier vorbestellt werden: https://plank-coaching.de/shop/

Ich bin Christian Plank.

30 Jahre lang habe ich mein eigenes Handwerksunternehmen geführt – Durch ständiges Optimieren meines Unternehmens bin ich zum Experten geworden mit nur zwei Monteuren, Subunternehmern und einer Sekretärin. 1,5 Millionen Euro Umsatz, 430.000 Euro Gewinn pro Jahr. Kein Märchen – ich kann es dir schwarz auf weiß zeigen.Aber das hier ist kein Eigenlob.

Ich will dir keinen Erfolg vorleben, den du nicht erreichen kannst. Ich will dir einen Gedankenanstoß geben: Mehr ist nicht immer die Lösung. Was bringen dir mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz, wenn du trotzdem nicht aus dem Hamsterrad entkommst?

-Dein Schreibtisch überquillt mit unerledigten Aufträgen.

-Kundentermine werden übersehen, weil du zu viel um die Ohren hast.

-Deine Zulieferer warten jeden Monat auf ihr Geld.

-Dein Betriebskonto ist ständig am Limit.

-zu wenig Umsatz bzw. dein Gewinn in deinen Aufträgen ist zu wenig

Ich kenne das. Ich war genau dort. Doch ich habe einen Weg gefunden, meine Arbeit schlanker, effektiver und profitabler zu gestalten – ohne mich selbst kaputt zu machen.

Der Schlüssel? Klare Strukturen,Kennzahlen,Prozesse und der Menschlicher Verkauf!

Kein Einwand, kein Nein, keine Ablehnung mehr! Ich zeige dir, wie du mit Klarheit und Leichtigkeit verkaufst – überzeugend, ohne Druck, ohne Widerstände. Und das Beste: Durch persönliche Weiterempfehlungen wächst dein Geschäft, ohne dass du einen Cent in Werbung investieren musst!

Als langjährig ausgebildeter Hypnose- und NLP-Coach, weiß ich genau woran es ankommt, all das lasse ich in meinen Coachings einfließen, ich habe bereits über 200 Unternehmen neue Wege gezeigt.

Außerdem habe ich Hunderten von Menschen geholfen, Glaubenssätze wie „Ich bin nicht gut genug“ oder „Ich schaffe es nicht“ ja und all diese negativen Gedanken aufzulösen.

Erfolg ist 1% Strategie und 99% Mindsest.

Ich bringe dich ins TUN!

Willst du die Abkürzung zu deinem Erfolg? Dann melde dich bei mir! Dieser eine kleine Schritt kann dein Leben verändern!

Dein Christian Plank

